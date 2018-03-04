【人生。大港】台灣話與京片子都來大港開唱吧：台語創作的低迷與覺醒

文：六六

已經舉辦十屆的「大港開唱」，如今已經是樂迷的一個指標性活動，在那幾天，你可以盡情的成為一個Rocker。跟你一樣喜歡音樂的朋友成天廝混，衝上舞台「釘孤支」（單挑），逛逛攤位找些樂子。過去聽表演都只能往台北跑的情況已經不復存。位在南方的大港開唱，有些討論新開展，有些則是延續著發燒著。

台灣最多音樂祭的年代

對樂迷－尤其是非主流音樂－來說，到現場聽音樂是一個非常重要的觀念。不同於主流歌手，獨立樂團和樂迷關係更緊密，並且有很多互動必須在現場才能展開，像是龐克樂團鼓動樂迷在底下衝撞（Mosh Pit），像是許多樂團會在現場共同演出（Feat）或是即興表演（Jam），會有很多不會出現在專輯的曲目。Live House是去聽自己喜歡的樂手，音樂祭是去朝聖，聽聽看別的樂團，更多時候，那幾天是一個令人愉快的生活方式。

從早期的破爛藝術節、春天吶喊、野台開唱，如今台灣舉辦的音樂祭實在太多了，這根本是台灣最多音樂祭的年代。早期音樂祭其實沒有像現在這麼盛大，就是幾個有在玩樂團的人去哪裡一起表演，聽眾和表演者大多是同一票人。而如今音樂祭成為一項盛事，現場會有許多趣味橫生的攤位，也有許多公民議題的宣傳，表演者風格多元，不管有沒有聽音樂的習慣，在音樂祭都能找一個舒服的位置。

台語創作，強勢回歸

大港開唱有幾個固定的排序，例如每年都會安排一個非搖滾樂團的主流歌手和一位大港女神，台語電音天后謝金燕當過兩次大港女神，而近幾屆的主流歌手則以邀約台語樂手備受好評，例如賀一航、沈文程和今年的強棒蔡振南。

台語創作在台灣曾經受到系統性的打壓及文化排除，使得台語創作邊緣化好一段時間。用甚麼語言創作，很多時候其實跟政治環境、文化認同、甚至是政策有直接的關係。台語歌曲先前的邊緣位置其實是國民政府來台語言政策下的結果，距今約一百年左右，但在這波行動下的結果，台語歌曲成功的被丟棄在一個粗俗、不入流的位子。但如今，越來越多的樂團也開始有台語歌曲問世，在內容上，也融入更多關於台灣的記憶和文化，例如血肉果汁機、滅火器、一點生、必順鄉村。

台語創作的重新崛起有幾張重要專輯及其影響不得不提──閃靈樂團：《永劫輪迴》（Relentless Recurrence）

閃靈樂團是國內少見的金屬樂團，在樂曲編制上走交響金屬，同時使用二胡這種較為少見的樂器。樂團風格和唱腔則有濃濃的黑金屬風格。《永劫輪迴》於2002年水晶唱片發行，隔年閃靈樂團便以《永劫輪迴》專輯獲得第14屆金曲獎最佳樂團獎，並於2006年全球發行英文版。

除了以全台語演唱，以台灣知名民間故事「林投姐」為創作素材。描述林昭娘在悲慘的一生之後，為了拯救獨子，化為厲鬼對抗天庭，最後被打入永劫輪迴的情節。整張專輯時而悽惻陰冷，時而悲愴激昂，歌詞寫作上文學感強，平仄上也有考慮到台語的使用邏輯，很有聆聽的價值。

Photo Credit：大港開唱

另一重要性在於林投姐的故事其實非常具有時代性及歷史參考價值，展現了當時台灣人民及台灣社會處境之悲涼，誠如主唱林昶佐所言：「當初被中原視為化外之地的台灣，中國商人來台欺騙掠奪後隨即返反大陸，台灣人承受這樣的人禍卻無法可管，於是「林投姐」、「周成」這類厲鬼復仇的傳說不但出現，而且成為廣為流傳的民間故事。相較於中原文化中小鬼應受正神懲處、力求陽世大團員結局的價值，這種（台灣）厲鬼傳說不會在中原盛行，也不會成為中原文化的主流。」

本名吳俊霖的伍佰和China Blue，於1998年所發行的全台語創作專輯──樹枝孤鳥，非常受到主流市場歡迎，首批銷量突破六十萬張。巡迴演唱會「空襲警報」也創下了十二萬購票人次的紀錄。更重要的突破在於此專輯打敗其他國語專輯榮獲第十屆金曲獎最佳流行音樂演唱專輯獎。同時，伍佰和China Blue在90年代所引領的新台語歌風潮。

樹枝孤鳥在創作題材的選取上也有豐富的藝術價值及歷史底蘊。例如〈空襲警報〉一曲中重現了台灣重要的時空背景，〈斷腸詩〉特殊的唸歌咬字呈現台語文言音之美，以及〈返去故鄉〉、〈徘迴夜都市〉、〈漂浪〉、〈飛在風中的小雨〉、〈少女的心〉其中所描述工業社會快速發展下庶民的悲哀與處境，都是台灣早期台語歌常使用的但消逝的題材。

五月天現在的地位常讓人忽視他們在地下樂團時期的成就，第一張出道作品的重要性不容小覷。這張專輯有一半的曲目是台語，但說起來，算是用華語歌曲的方式在進行創作，該專輯大大提高當時年輕族群對樂團、搖滾樂、台語歌的接受度，同時也引爆了一波主流音樂市場聽團的風潮。五月天的第一張專輯，有很多對年輕族群的描寫及議題關懷，在台語創作曲中實為少見。

林強：娛樂世界

史上最佳台語專輯，沒有之一。已經空前可能絕後。讓媽媽問你為什麼跪著聽音樂的一張作品。專輯本身就是證據，講甚麼都是多的。

陳雷：風真透、歡喜就好

風真透和歡喜就好是陳雷最知名的兩張專輯。編曲輕鬆易記，卻寫盡台灣社會市井小民的心聲。加上陳雷總是以「俗擱有力」造型自娛娛人，更讓人感受到在社會上打拚，往往需要強顏歡笑的落寞。陳雷也有許多苦情歌，獨特的嗓音演繹起來真的是酸楚入心，因此不管是戲謔的社會寫實歌曲，悲傷的失戀情歌，陳雷都有不容忽視的歌王地位。

黑名單工作室：抓狂歌

在台語創作復興上最有企圖心的一張作品，基本上不能以一張音樂作品來討論。抓狂歌的問世的動機其實是一個公民運動，但這不代表它不具有聆聽價值，相反的整張專輯引入饒舌、森巴及台灣「雜唸仔」風格的前衛創作，直到現在都還沒有第二張這樣性質的作品，就算要單單當作聽歌也很值得收藏。

歌詞白話、直接、強烈的描述當時台灣的政治、經濟、社會等現象，批判意味濃厚。雖然編曲上流行味濃厚，因而接受度高，但歌詞卻極具反思價值。在公民議題、音樂美學、歷史文本等等很多層面上都是不能忽視的一個存在。同時令人感慨的是，其中描寫的許多社會問題現在依然存在。

令人意外的，是謝金燕對台語創作的翻轉討論很少。謝金燕電音舞曲精選裡面多數的曲目，國台語交雜、故意用台灣國語來押韻、以及白話音性暗示強烈的俗語，都是原本被在華語市場聽眾嘲謔、無視、訕笑，視之為粗俗的樂曲風。在打扮上，謝金燕也擺脫以往悲情女旦，以「台姊」、「電音女王」、「姐姐」之姿站上各大舞台，征服所有不同族群的聽眾。

在舞台魅力上，她也用更強大的氣場，做以前沒有人在華語市場做的事：發印有嗶嗶嗶的哨子，強調俗豔的性感，舞台色彩也充滿過去的秀場風，使用的話語元素也幾乎用白話因而非文言音，字詞也非常的庶民直接，她使用了所有曾經被華語市場揚棄的元素，但卻說服了所有人。在台語創作歌曲的翻轉上是無可蔑視的存在。事實上，謝金燕也是第一屆大港女神，對大港開唱來說也是女媧般的存在。

拍謝少年：兄弟沒夢不應該

跟海一樣強的力量如浪一波又一波的襲來，這就是拍謝少年。第一張專輯《海口味》為聽眾呈現少年仔的熱血澎湃尚未散去，第二張《兄弟沒夢不應該》就以更精煉的台語、更成熟的姿態、更多元的編曲席捲而來。除了堅持全台語創作，拍謝少年更勇於把表演放到不一樣的空間，例如蚵仔寮漁港、麻辣鍋餐廳等等，用強而有力的樂風與作為，在台灣的搖滾在創作上和表現上都著實開啟一個新的局面。

中國樂隊，重磅登台

介紹完台語創作，大港開唱還有另外一個重要的族群，相較於前面幾場大港開唱多以日本團居多，這幾屆團序裡面中國團的比重已經提高。在主流市場，中國音樂節目在台接受度也非常的高。有別於早期兩岸的肅殺氣氛，由於資訊傳遞的容易，中國和台灣許多對音樂創作有理想的樂團和樂迷，更容易交流及互換共識。其實早年就有許多中國搖滾在台灣發行，但這幾年開始有更多的認同和討論，像是萬能青年旅店、宋冬野在獨立搖滾樂迷中都有很高的接受度。

政治歸政治，音樂歸音樂，苓膏龜苓膏

「政治和音樂該否混為一談」一直是獨立音樂界持續不斷有的呼聲及議題，坦白說樂迷聽音樂要不要在意政治性是個人自由，沒有一定要怎樣。但是回顧台灣音樂史，音樂的創作是不可能脫離政治而自由，或者說人本來就不可能脫離政治而自由做任何創作。加上流行歌曲本來就是描寫社會背景、個人心境及意志、或者是作為運動的一個載具。

從事獨立音樂的人，大多數本來就比較喜歡獨立思考及反思，將這樣的元素放進創作裡面是可想而知非常合理的一個行為，做為閱聽人，本來就有解讀文本的自由，沒有一定要被道德綁架非關心政治不可，或者身為一個公民想要關心社會那也是無可厚非。但關於台語創作的低迷和覺醒的歷史進程中，或是中國樂隊的互斥及接受矛盾情懷之間，對台灣音樂史進行了解合該是一個不會損失的舉動。

來，都來！台灣話與京片子，都來大港開唱吧！

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航