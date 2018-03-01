美國增長最快工作第二位：風農

大眾愈來愈意識到化石燃料的禍害。社會投放更多資金開發再生能源，不單令我們的經濟活動更環保，亦為全球就業市場帶來改變。

根據美國勞工統計局，未來十年，太陽能光伏板安裝人員（Solar Photovoltaic Installers），會成為美國職位增長最快的職業。

第二位，則是風力發電機技術人員（Wind turbine technicians，英文簡稱Wind farmer，「風農」）。

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雖然，截止2016年，兩項職業只分別貢獻約九千個就業職位。但是，美國勞工統計局預算，於2016至2026年間，兩項就業職位會分別增幅105.3%和96.1%。

哈芙彭妮（Meredith Halfpenny）是其中一位風農。

據她自己估算，她至今約協助建造了400台風力發電機，上下發電風車不下1,200次。現時，她主要在加拿大安大略省（Ontario）工作，如果接到訂單，也會南下到美國工作。

她在接受MIT Technology Review時指，人們可能覺得，修理風力發電機是厭惡性工作。但她相信，未來一代會愈來愈接受這項職業。

哈芙彭妮成為風農之前，在風力發電場當護衛，每天看著風車轉動，令她希望參與建造風車。入行前，她一度猶豫不決，覺得修理發電機是不適合女性的工作。

但她正式成為風農後，憂慮也很快消散了。她發現很多同事，也一樣是喜歡追求刺激、享受生活的人，如喜歡攀冰和BMX。他們會把對極限運動的熱愛，轉化為對工作的熱誠。也因為他們有豐富的極限運動經驗，他們會懂得在高空工作下，互相保護大家。當然，風農本身也是很有意義的工作，生產再生能源，為環保出力。

現時，哈芙彭妮每天工作約十小時。她有自己的辦公室，但大部分時間出外工作，由檢查、維修，到安裝新和舊的發電機。每天工作得滿頭大汗後，換來是那種難以言喻的滿足感。

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隨著科技發達，自自然然，市場會出現如風農等新興職位，配合新時代。

但是，這亦意味著會有大量舊有職位被淘汰。美國勞工統計局預期，未來十年收縮最快的職位是文書和行政助理，跌幅超過160%。這是由於科技發達，一般的文字和數據輸入，都會輕易被電腦科技取代。

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文章參考來源：MIT Tech Review、Forbes

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