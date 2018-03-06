為什麼大谷翔平的打擊實力，比過往旅美日職明星更值得期待？

文、表：JK47

根據Baseball Reference網站的記載，大聯盟歷史上共有12位打過日本職棒、並且在MLB留下超過250打席紀錄的野手；這12位球員多半是不少球迷耳熟能詳的日本頂級球星，包括松井秀喜、鈴木一朗、青木宣親、福留孝介、井口資仁、岩村明憲、城島健司、田口壯、松井稼頭央、新庄剛志、西岡剛、川崎宗則。

能從日職一路打到MLB，稱他們為國內最有成就的一群野手並不為過；然而在這12名選手中，卻有九人在大聯盟生涯的OPS+低於聯盟平均值，其中只有松井的118OPS+、一朗的107OPS+、青木的102OPS+能跨過平均線。

因此毫不讓人意外地，現階段大概有至少半數以上的大聯盟球迷（「半數」可能還是很低估的數字──至少根據我的觀察是如此），在旅美日職打者一個接一個繳出平庸表現後，都習慣將「日職出品」的打者貼上「很可能是水貨」的標籤。

除了上述12人中有九位球員的美職生涯OPS+連100都不到，松井、一朗、青木等「成功案例」的職涯成績也遠遠不如日職時期──舉松井為例，他在日本的最後六年繳出鬼神級的190OPS+、轉戰MLB的前三季卻只剩125OPS+；一朗則是在離開日本前，連續繳出七個破150OPS+的球季，但他來到美國的前三年也只繳出123OPS+。

而松井和一朗已經是日職旅美野手最成功的案例。福留、青木、松井稼頭央在日職都有剽悍的攻擊成績，井口資仁、西岡剛、城島健司在日本也都是首屈一指的球員；但這些球員在踏上MLB後，全都只能繳出低於聯盟均值、頂多逼近平均水準的攻擊數據。

這些被視為雷聲大雨點小的案例，嚴重影響我們對日職旅美打者的觀感──上述那些球員一再地證明，即便在日職繳出屠殺般的打擊數據，來到MLB這個世界最高棒球殿堂，也很難成為好打者。這些印象顯然會影響了部分球迷對於大谷翔平──這位剛進入大聯盟的投打二刀流超級巨星──打擊實力的看法。

大谷的投球實力是頂尖中的頂尖，這早已是公認的事實。從球探觀點來看，他擁有一顆最快可達百英哩、均速至少96英哩以上的火球；此外還搭配滑球、指叉球這兩顆明顯有上乘水準的噁心變化球。球探報告甚至還指出，他的控球能力、心理素質也全都是大聯盟級水準。才23歲的他甚至還有成長空間──如果他沒受傷的話──他的曲球也被認為有堪用水準、未來甚至有機會變強；而他壯碩高大的身材、驚人的體力，都顯示他毫無疑問地就是一枚貨真價實的前段先發投手。如果覺得這只是球探的溢美之詞，那就讓我們來看點數據。

過去四季，大谷在比整個聯盟平均小6～9歲的情況下，逐年分別繳出72、62、51、87ERA-的精湛投球成績；在國外已經有數據分析家證明日職強度是4A（介於3A和大聯盟之間）水準的情況下，大谷能在這個年紀連年繳出此等投球表現，實在是已經沒什麼好證明的了。生涯在日職主投543局的大谷，每九局的三振數、保送數、被全壘打數分別是10.3、3.3、0.4，宰制力之強大無須再贅述。他的投球實力早已遠遠超越日職水準，只有大聯盟才能驗證他評價近乎滿分的速球、兩顆上乘的變化球是否真的有世界級水準。

而且，日職旅美投手的成功案例明顯比較多──達比修、田中將大、前田健太等例子，都再度證明前輩的表現會大幅影響球迷對後輩的期望和看法。相較於大谷能否成為一個優秀的MLB投手，懷疑他能不能成為優秀的大聯盟打者的人數顯然得以倍數計算──但這些質疑真的是合理的嗎？

同樣先讓我們來看他在日職時期的球探報告及數據。在我之前翻譯的球探報告文章中，裡面就有提及，大谷的打擊實力被認為就算他以純打者身分赴美，也會有不少球隊深感興趣；他的擊球技巧可能會略遜於大聯盟平均，但擊球力量、跑壘速度全都有60～80分之間（介於上乘和滿分）的高評價。

同樣地，若我們認為這又是球探的溢美之辭，他的攻擊數據也能成為佐證工具──過去四年，大谷逐季的OPS+分別是136、77、183、166，四季總和的OPS+則是142.5。在日職打出剽悍的成績又如何？當然，能打出此等數據的日職打者確實不算很罕見。但我們還是得考慮多數人時常會遺忘的年齡因素──若我們拿出松井秀喜22歲以前在日職打出的OPS+，大概就能多少明白為何大谷的打擊同樣值得期待：松井在22歲前的日職生涯OPS+為142.4。這個數據告訴我們，拿松井的打擊跟大谷比或許有過譽之嫌，但也稱不上瘋狂。

以下是這兩人在22歲前逐季的打擊成績比較：

當然，松井多出的740個打席顯示他實質上可能是表現更出色的打者──火腿可以選擇適合大谷發揮的場合派他上去打擊、但松井得應付每天會遇到的各種投手。但另一方面，松井可不用像大谷一樣得兼顧投球，遑論繳出比打擊成績更鬼神的投球數據。雖然大谷的打席數比較少，但至少兩人在22歲以前的攻擊效率是相差不遠的。至於鈴木一朗就是個更鬼神的存在──22歲前的日職生涯，他就已經擁有2006個打席、158OPS+的變態成績了。但除了松井和一朗外，拿其它日職旅美打者同齡的打擊成績和大谷比，可能都會是個笑話：

如果我們認為松井和一朗是異類般的存在，這份數據顯示大谷同年齡的攻擊效率也沒有比較遜色；岩村明憲、福留孝介甚至是其它表現更差的打者，在這個年紀時的打擊績效與大谷翔平根本是完全不同的層級、遑論是放在同個水平比較。若真的要找出打擊成績能和同齡的大谷比擬的模板，數據最相近的應該是松井和一朗，而不是岩村、福留，更不是西岡剛、松井稼頭央。

從上面的表格中我們可以發現，那些旅美日職打者同齡的打擊表現不是打席數不如人，就是攻擊效率遙遙落後。除了一朗和松井，其它打者在這個年齡有的還在打學生棒球或正在適應職棒，但大谷此時已經打爆日職。

或許有人會認為這不太重要──畢竟，上述這些前輩雖然同齡時的成績不比大谷，但他們在旅美前也多半已經被養出屠殺日職的實力。然而，這些在日職表現出色的選手，到了美國後仍然只有成績也遇上大幅下修的松井和一朗，能夠打出不錯的表現。不過，魔鬼藏在細節中，如果我們在列出這些日職旅美打者的大聯盟成績的同時，也亮出他們旅美時的年紀⋯⋯

沒錯，這些日本打者到了美國之後，進攻績效確實普遍不如預期──就如文章一開始所提，只有松井、一朗和青木繳出優於平均水準的打擊成績，更只有松井和一朗被認為是不錯的大聯盟打者。但是，如果把這些選手旅美時期涵蓋的年紀列出來，我們就能發現，球員們攻擊績效衰退的原因可能不只有對手的強度提升這麼簡單。根據美國數據派作家Michael Litchman去年做的研究，以下是1977～2016年之間，大聯盟球員在各個年齡的產能漲跌變化：

從這個圖表我們可以發現，26～28歲大約是職棒球員的巔峰年齡，28～30歲會有下滑趨勢、30歲之後則老衰的更迅速。也就是說，上面列出的日職旅美打者中，他們絕大多數（除了西岡剛和一朗）都是在產能開始出現下滑趨勢、甚至是迅速衰退的年紀，才跨海挑戰MLB。換言之，來到大聯盟後只能繳出平庸攻擊數據的他們，所面臨的難題或許不只有對手強度提升，開始老衰的年齡也很可能是關鍵因素之一。

根據上表，我們能發現21～26歲的球員才有所謂的「成長空間」— 沒錯，這也是年僅23歲的大谷翔平之所以備受期待的另一個原因：他的球技可能還沒到顛峰。

相較大多數旅美日職打者都等到快30歲、球技邁入明顯衰退期時才加盟MLB，天使握有的是大谷未來六年──也就是23～28歲──這段球員生涯最黃金的時期。那些日職旅美打者能在赴美前的幾年屠殺國內投手，可能同樣不只因為對手較弱，年齡、健康狀況正處巔峰期也是不可忽略的因素。如果需要數據佐證，以下是12位旅美日職打者在22歲以前、以及23～28歲之間（也就是天使隊握有大谷的控制權的時段），兩個時段分別在國內職棒繳出的OPS+：

除了表現持平（本來就很猛）的一朗、表現微幅衰退的新庄剛志，其餘10位選手在23～28歲期間的表現，相較於22歲之前幾乎都有突破性的成長；田口壯、岩村明憲已經是進步幅度相對較小的選手，其餘如大家耳熟能詳的福留、青木、小松井、井口、川崎、城島，他們巔峰時期的成績都是在23歲後才打出來的。松井秀喜更是成功在這六年發展出怪物級身手──22歲前生涯OPS+和大谷雷同的他，在23～28歲間繳出非人類等級的190OPS+；其餘如福留、青木、松井稼頭央等人，也都在此時養出足以屠殺日職的身手。如果你需要「球員的巔峰期在23～27歲之間」的證據，上面這些都是很好的例子。

這就是為什麼，拿上述這些人挑戰美職後不甚理想的成績，預言大谷也會有差不多的命運，是非常有問題的論述。第一，同齡時期的大谷所繳出的打擊數據，明顯大幅領先一朗、松井以外的旅美日職打者；第二，那些旅美日職打者挑戰MLB的年齡，也許都已經過了球員生涯真正的巔峰時期──他們身手最好的那幾年，可能大部分都是在日職打出來的。

從來沒有一個日職旅美打者像大谷這樣23歲就能挑戰大聯盟，且這些打者中也只有一朗、松井在同齡間的表現能與大谷比擬。為何大谷翔平的打擊實力可能比想像中更值得期待？因為他已經打出相當超齡的成績、而且年紀顯示球技還有成長空間。

所以如果我們拿過去那些雷聲大、雨點小的日職旅美打者當例子，來質疑大谷翔平在日職的打擊成績純度、甚至過度保守地看待他的打擊天賦，可能會是相當不客觀的決定。當然，大谷的攻擊面並非毫無疑慮──他偏高的揮空率就被部分球探認為是個需要注意的問題，而且美職投手強度比日本高很多，終究是不可否認的事實。

但與此同時，我們仍然不能忽略大谷與那些旅美日職打者前輩的不同之處──沒有人能像大谷這麼年輕、趕在顛峰期來臨前就能挑戰MLB；況且除了一朗和松井外，那些前輩同齡時的表現其實也明顯不如大谷。

這就是為什麼大谷翔平的打擊實力可能比想像中的更值得期待。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航