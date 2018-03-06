2018/03/06, 運動

為什麼大谷翔平的打擊實力，比過往旅美日職明星更值得期待？

Photo Credit: Reuters/達志影像
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那些被視為雷聲大雨點小的案例，嚴重影響我們對日職旅美打者的觀感──一些打者一再地證明，即便在日職繳出屠殺般的打擊數據，來到MLB這個世界最高棒球殿堂，也很難成為好打者。這些印象顯然會影響了部分球迷對於大谷翔平打擊實力的看法。

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文、表：JK47

根據Baseball Reference網站的記載，大聯盟歷史上共有12位打過日本職棒、並且在MLB留下超過250打席紀錄的野手；這12位球員多半是不少球迷耳熟能詳的日本頂級球星，包括松井秀喜、鈴木一朗、青木宣親福留孝介井口資仁岩村明憲城島健司田口壯松井稼頭央新庄剛志西岡剛川崎宗則

能從日職一路打到MLB，稱他們為國內最有成就的一群野手並不為過；然而在這12名選手中，卻有九人在大聯盟生涯的OPS+低於聯盟平均值，其中只有松井的118OPS+、一朗的107OPS+、青木的102OPS+能跨過平均線。

因此毫不讓人意外地，現階段大概有至少半數以上的大聯盟球迷（「半數」可能還是很低估的數字──至少根據我的觀察是如此），在旅美日職打者一個接一個繳出平庸表現後，都習慣將「日職出品」的打者貼上「很可能是水貨」的標籤。

除了上述12人中有九位球員的美職生涯OPS+連100都不到，松井、一朗、青木等「成功案例」的職涯成績也遠遠不如日職時期──舉松井為例，他在日本的最後六年繳出鬼神級的190OPS+、轉戰MLB的前三季卻只剩125OPS+；一朗則是在離開日本前，連續繳出七個破150OPS+的球季，但他來到美國的前三年也只繳出123OPS+。

而松井和一朗已經是日職旅美野手最成功的案例。福留、青木、松井稼頭央在日職都有剽悍的攻擊成績，井口資仁、西岡剛、城島健司在日本也都是首屈一指的球員；但這些球員在踏上MLB後，全都只能繳出低於聯盟均值、頂多逼近平均水準的攻擊數據。

這些被視為雷聲大雨點小的案例，嚴重影響我們對日職旅美打者的觀感──上述那些球員一再地證明，即便在日職繳出屠殺般的打擊數據，來到MLB這個世界最高棒球殿堂，也很難成為好打者。這些印象顯然會影響了部分球迷對於大谷翔平──這位剛進入大聯盟的投打二刀流超級巨星──打擊實力的看法。

大谷的投球實力是頂尖中的頂尖，這早已是公認的事實。從球探觀點來看，他擁有一顆最快可達百英哩、均速至少96英哩以上的火球；此外還搭配滑球、指叉球這兩顆明顯有上乘水準的噁心變化球。球探報告甚至還指出，他的控球能力、心理素質也全都是大聯盟級水準。才23歲的他甚至還有成長空間──如果他沒受傷的話──他的曲球也被認為有堪用水準、未來甚至有機會變強；而他壯碩高大的身材、驚人的體力，都顯示他毫無疑問地就是一枚貨真價實的前段先發投手。如果覺得這只是球探的溢美之詞，那就讓我們來看點數據。

過去四季，大谷在比整個聯盟平均小6～9歲的情況下，逐年分別繳出72、62、51、87ERA-的精湛投球成績；在國外已經有數據分析家證明日職強度是4A（介於3A和大聯盟之間）水準的情況下，大谷能在這個年紀連年繳出此等投球表現，實在是已經沒什麼好證明的了。生涯在日職主投543局的大谷，每九局的三振數、保送數、被全壘打數分別是10.3、3.3、0.4，宰制力之強大無須再贅述。他的投球實力早已遠遠超越日職水準，只有大聯盟才能驗證他評價近乎滿分的速球、兩顆上乘的變化球是否真的有世界級水準。

而且，日職旅美投手的成功案例明顯比較多──達比修、田中將大、前田健太等例子，都再度證明前輩的表現會大幅影響球迷對後輩的期望和看法。相較於大谷能否成為一個優秀的MLB投手，懷疑他能不能成為優秀的大聯盟打者的人數顯然得以倍數計算──但這些質疑真的是合理的嗎？

同樣先讓我們來看他在日職時期的球探報告及數據。在我之前翻譯的球探報告文章中，裡面就有提及，大谷的打擊實力被認為就算他以純打者身分赴美，也會有不少球隊深感興趣；他的擊球技巧可能會略遜於大聯盟平均，但擊球力量、跑壘速度全都有60～80分之間（介於上乘和滿分）的高評價。

同樣地，若我們認為這又是球探的溢美之辭，他的攻擊數據也能成為佐證工具──過去四年，大谷逐季的OPS+分別是136、77、183、166，四季總和的OPS+則是142.5。在日職打出剽悍的成績又如何？當然，能打出此等數據的日職打者確實不算很罕見。但我們還是得考慮多數人時常會遺忘的年齡因素──若我們拿出松井秀喜22歲以前在日職打出的OPS+，大概就能多少明白為何大谷的打擊同樣值得期待：松井在22歲前的日職生涯OPS+為142.4。這個數據告訴我們，拿松井的打擊跟大谷比或許有過譽之嫌，但也稱不上瘋狂。

以下是這兩人在22歲前逐季的打擊成績比較：

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當然，松井多出的740個打席顯示他實質上可能是表現更出色的打者──火腿可以選擇適合大谷發揮的場合派他上去打擊、但松井得應付每天會遇到的各種投手。但另一方面，松井可不用像大谷一樣得兼顧投球，遑論繳出比打擊成績更鬼神的投球數據。雖然大谷的打席數比較少，但至少兩人在22歲以前的攻擊效率是相差不遠的。至於鈴木一朗就是個更鬼神的存在──22歲前的日職生涯，他就已經擁有2006個打席、158OPS+的變態成績了。但除了松井和一朗外，拿其它日職旅美打者同齡的打擊成績和大谷比，可能都會是個笑話：

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如果我們認為松井和一朗是異類般的存在，這份數據顯示大谷同年齡的攻擊效率也沒有比較遜色；岩村明憲、福留孝介甚至是其它表現更差的打者，在這個年紀時的打擊績效與大谷翔平根本是完全不同的層級、遑論是放在同個水平比較。若真的要找出打擊成績能和同齡的大谷比擬的模板，數據最相近的應該是松井和一朗，而不是岩村、福留，更不是西岡剛、松井稼頭央。

從上面的表格中我們可以發現，那些旅美日職打者同齡的打擊表現不是打席數不如人，就是攻擊效率遙遙落後。除了一朗和松井，其它打者在這個年齡有的還在打學生棒球或正在適應職棒，但大谷此時已經打爆日職。

或許有人會認為這不太重要──畢竟，上述這些前輩雖然同齡時的成績不比大谷，但他們在旅美前也多半已經被養出屠殺日職的實力。然而，這些在日職表現出色的選手，到了美國後仍然只有成績也遇上大幅下修的松井和一朗，能夠打出不錯的表現。不過，魔鬼藏在細節中，如果我們在列出這些日職旅美打者的大聯盟成績的同時，也亮出他們旅美時的年紀⋯⋯

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沒錯，這些日本打者到了美國之後，進攻績效確實普遍不如預期──就如文章一開始所提，只有松井、一朗和青木繳出優於平均水準的打擊成績，更只有松井和一朗被認為是不錯的大聯盟打者。但是，如果把這些選手旅美時期涵蓋的年紀列出來，我們就能發現，球員們攻擊績效衰退的原因可能不只有對手的強度提升這麼簡單。根據美國數據派作家Michael Litchman去年做的研究，以下是1977～2016年之間，大聯盟球員在各個年齡的產能漲跌變化：

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從這個圖表我們可以發現，26～28歲大約是職棒球員的巔峰年齡，28～30歲會有下滑趨勢、30歲之後則老衰的更迅速。也就是說，上面列出的日職旅美打者中，他們絕大多數（除了西岡剛和一朗）都是在產能開始出現下滑趨勢、甚至是迅速衰退的年紀，才跨海挑戰MLB。換言之，來到大聯盟後只能繳出平庸攻擊數據的他們，所面臨的難題或許不只有對手強度提升，開始老衰的年齡也很可能是關鍵因素之一。

根據上表，我們能發現21～26歲的球員才有所謂的「成長空間」— 沒錯，這也是年僅23歲的大谷翔平之所以備受期待的另一個原因：他的球技可能還沒到顛峰。

相較大多數旅美日職打者都等到快30歲、球技邁入明顯衰退期時才加盟MLB，天使握有的是大谷未來六年──也就是23～28歲──這段球員生涯最黃金的時期。那些日職旅美打者能在赴美前的幾年屠殺國內投手，可能同樣不只因為對手較弱，年齡、健康狀況正處巔峰期也是不可忽略的因素。如果需要數據佐證，以下是12位旅美日職打者在22歲以前、以及23～28歲之間（也就是天使隊握有大谷的控制權的時段），兩個時段分別在國內職棒繳出的OPS+：

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除了表現持平（本來就很猛）的一朗、表現微幅衰退的新庄剛志，其餘10位選手在23～28歲期間的表現，相較於22歲之前幾乎都有突破性的成長；田口壯、岩村明憲已經是進步幅度相對較小的選手，其餘如大家耳熟能詳的福留、青木、小松井、井口、川崎、城島，他們巔峰時期的成績都是在23歲後才打出來的。松井秀喜更是成功在這六年發展出怪物級身手──22歲前生涯OPS+和大谷雷同的他，在23～28歲間繳出非人類等級的190OPS+；其餘如福留、青木、松井稼頭央等人，也都在此時養出足以屠殺日職的身手。如果你需要「球員的巔峰期在23～27歲之間」的證據，上面這些都是很好的例子。

這就是為什麼，拿上述這些人挑戰美職後不甚理想的成績，預言大谷也會有差不多的命運，是非常有問題的論述。第一，同齡時期的大谷所繳出的打擊數據，明顯大幅領先一朗、松井以外的旅美日職打者；第二，那些旅美日職打者挑戰MLB的年齡，也許都已經過了球員生涯真正的巔峰時期──他們身手最好的那幾年，可能大部分都是在日職打出來的。

從來沒有一個日職旅美打者像大谷這樣23歲就能挑戰大聯盟，且這些打者中也只有一朗、松井在同齡間的表現能與大谷比擬。為何大谷翔平的打擊實力可能比想像中更值得期待？因為他已經打出相當超齡的成績、而且年紀顯示球技還有成長空間。

所以如果我們拿過去那些雷聲大、雨點小的日職旅美打者當例子，來質疑大谷翔平在日職的打擊成績純度、甚至過度保守地看待他的打擊天賦，可能會是相當不客觀的決定。當然，大谷的攻擊面並非毫無疑慮──他偏高的揮空率就被部分球探認為是個需要注意的問題，而且美職投手強度比日本高很多，終究是不可否認的事實。

但與此同時，我們仍然不能忽略大谷與那些旅美日職打者前輩的不同之處──沒有人能像大谷這麼年輕、趕在顛峰期來臨前就能挑戰MLB；況且除了一朗和松井外，那些前輩同齡時的表現其實也明顯不如大谷。

這就是為什麼大谷翔平的打擊實力可能比想像中的更值得期待。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航

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