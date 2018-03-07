最新飲食潮流「生酮飲食」和「純素主義」，英文怎麼說？

文：Primrose Huang

超級食物（Superfood）

超級食物近幾年來在國外形成一股風潮，新聞媒體都很常提到這個名詞，它指的是「一些被視為比其他食物更有營養的，甚至具有醫療療效的食物」。提到超級食物，通常就會想到藍莓、酪梨等等，想知道這些超級食物的英文要怎麼說嗎？

水果

blueberry 藍莓，有抗氧化劑、花青素和大量維生素 C，能預防癌症、保護眼睛

banana 香蕉，富有維生素 A 、鉀，對高血壓、降低膽固醇有幫助

noni 諾麗果，抗氧化、增加免疫力

avocado 酪梨，含有豐富的鉀、不飽和脂肪酸，有助於降低血壓

蔬菜

kale 羽衣甘藍，具有高含量的維生素 A、K 和 C，及鈣質，能預防癌症、保護骨骼

moringa 辣木，抗氧化劑、舒緩高血壓、預防癌症

sprouts 芽菜，降血脂和軟化血管、好消化

pumpkin 南瓜，富含葉黃素、 胡蘿蔔素、能抗氧化

種子類

Inca Inchi seed 印加果，富含纖維及 Omega-3 ，能控制血糖、心臟病、保護視力

flaxseed 亞麻籽，富含纖維和 Omega-3，有助於預防心臟病等慢性病

Chia seeds 奇亞籽，強抗氧化劑、富含纖維及 Omega-3

雖然這些食物中的營養成分很高，但健康最重要的還是攝取均衡的食物，每樣都要吃才是長久之道喔！

生酮飲食（ketogenic diet）

生酮飲食又是什麼呢？大家知道身體在消耗能量的時候，第一優先是消耗碳水化合物（Carbs），等到碳水化合物燃燒完，才會開始消耗脂肪（fat），脂肪會被肝臟分解為脂肪酸（fatty acid）和酮體（Ketone bodies），而酮體會被送到大腦作為碳水化合物的替代品。

生酮飲食就是透過調整飲食中的碳水化合物至極低比例，模擬飢餓狀態，使得身體不斷消耗脂肪，原先是用來治療癲癇的飲食方法，現在也被很多人用來減重。

快來看看生酮飲食的營養比例是怎麼分配的：

Photo Credit: VoiceTube

fiber 纖維

carbs（carbonhydrate）碳水化合物

starch, amylum 澱粉

fat 脂肪

protein 蛋白質

vitamin 維生素

mineral 膳食礦物質

而這種飲食方法有其危險性，不能長期採用，一定要諮詢過醫生或營養師來調整自己的飲食比例。

純素主義（Veganism）

純素主義和前面提到的食物和飲食習慣不同，它是一種生活哲學，信奉的是盡可能排除所有對動物的剝削、不人道對待，在食衣住行上都是。除了一般素食者不吃的肉類，純素主義者（Dietary veganism）也不吃蛋奶類等動物副產品。有些更嚴格的純素主義（Ethical veganism）甚至不穿動物皮製品，化妝品、藥品也不用動物試驗過的等等。

世界純素日（World Vegan Day）被訂在11月1日。純素主義的好處除了降低心血管疾病、肥胖症及糖尿病外，也有益於緩解世界暖化、饑荒等等問題。

素食者事實上又分成很多種，一起來看看英文怎麼說吧！

Vegan 純素（不吃蛋奶類）

Vegetarian（Lacto-ovo-vegetarian）蛋奶素，lacto 指的是「乳」， ovo 則是「卵形」

Flexitarian or Semi-vegetarian 方便素（鍋邊素，有的時候也會吃肉的素食者）

Pescetarianism 海鮮素（在西方很多人不把海鮮當作肉看，不吃肉但吃海鮮的素食者）

看完這麼多新奇的飲食潮流，大家是不是也想立刻來試試看嗎？小V 還是要提醒大家在嘗試之前，一定要諮詢過專業人士，畢竟每個人的身體狀況都不太一樣，找到最適合自己的飲食習慣才是最好的喔！

最後，一起來看看這部影片，裡面介紹「素食主義」背後的意義及好處，還有很多相關的英文單字用法！

延伸閱讀：「生酮飲食」與「低醣飲食」可能的好處與風險，一次讓你弄明白

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航