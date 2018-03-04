【圖輯】頭戴子彈皇冠，不拿捧花拿步槍的「統一教」聯合婚禮

結婚是人生大事，不管是誰一定都希望可以辦得溫馨美滿、感人熱淚。在插滿鮮花的會場，新娘穿著白色的禮服、精美的頭紗，還拿著樣式華美的捧花，從手中拋向還在等待幸福的女孩，將自己的喜氣和祝福延續下去。

不過，若新娘手上握的不是花朵，而是一把步槍，你還敢參加婚宴嗎？

美國賓州波科諾山（Pocono Mountains）的教堂裡，約上百對統一教的夫妻，出席教堂舉辦的婚禮，並接受統一教現任教主文亨進（Moon Hyung-jin）的祝福。統一教所主張的「配婚制」，是前任教主文鮮明（Mun Seon-myeong）的構想，認為跨國籍、種族的婚姻，可以達成世界的統一。

主持祝福儀式的文亨進。｜Photo Credit:Reuters/達志影像

這場宗教活動，出席觀禮的信徒都穿著白袍或西裝、頭戴子彈皇冠，更重要的是人手一把AR-15自動步槍。教堂附近的小學還因此嚇得停課一天，就怕發生意外。

參加儀式的教徒，頭上戴著子彈做的皇冠。｜Photo credit:AP/達志影像

但是對統一教教會與信徒來說，這些槍枝並不是武器，而是他們實踐信仰的一部份；這樣的說法，源自《新約全書》中的〈啟示錄〉：

婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的。

統一教會相信這裡所稱的「鐵杖」，就是他們手中拿的步槍。

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文亨進還說，「我們每個人都擁有並使用『鐵杖』的力量，但目的不是為了像撒旦王國所做的那樣武裝暴力或壓迫，而是要保護上帝的兒女。」

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雖然這些槍枝在進入教堂之前，都會由安全人員在門口進行檢查，確保槍內沒有子彈並以封帶鎖上，但這樣的舉動依然引起附近居民強烈不滿，警方也在外隨時待命。

教堂安全人員在門口檢查槍枝，確保子彈已清空。｜Photo Credit:Reuters/達志影像

教堂外抗議民眾稱這些信徒是「武器宗教崇拜」，一名抗議者表示他雖然持有槍枝，但他「不需要這些可怕的武器捍衛自己，槍枝唯一能做的就是殺人，這些信徒還要祝福槍枝，簡直可恥。」

Photo Credit:Reuters/達志影像

之所以會引發社會關注，主因是美國佛羅里達州斯通曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）在2月14日爆發校園槍擊案，總共有17人慘死槍口。

總統川普（Donald Trump）雖曾脫口而出，支持教師擁槍保障校園安全，但在輿論壓力下，還是宣布研擬禁用「撞火槍托」，因為這個配備能讓半自動武器像機槍般連發。

其實，這群教徒不乏有人是想藉此宣傳《美國憲法》第二修正案，保障人民持有和攜帶武器的權利。槍枝管制的議題一直是美國意見極度分歧的公共政策之一。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航