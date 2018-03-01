除了新版身分證將隱藏性別、父母甚至配偶欄，你不知道的「前世今生」

身分證也要走入晶片時代，距離上一次更換國民身分證設計，已是2005年。而新一代身分證設計徵選日前開跑，未來規劃將結合自然人憑證及身分證二合一，現行有12欄資料的「世界最複雜身分證」將成為歷史。

現行的第六代身分證（2005年版），資料包含性別、配偶、父母、住址等，被稱為「全世界最複雜的身分證」。有鑑於此，內政部預計將第七代身分證一次簡化，除了將和自然人憑證合而為一之外，也會將許多資料存入晶片中；包括性別、父母資料、戶籍欄位等等，有人認為，第七代晶片台灣身分證將會是全世界最先進的一張證件，但也有人堪憂，若是身分證掉了，個資有洩漏的問題。

至於是否消除配偶一欄？民眾聲音兩極，有人認為取消配偶欄，可能會有隱藏自己有婚姻的疑慮，進而使詐騙案件增加，也有醫師擔心，執行手術需簽手術同意書時，無法確認病人配偶關係，可能會拒絕替病人進行手術，但也有人認為配偶也是隱私一部分，本來就不需要揭露。

據了解，內政部戶政司目前傾向仍保留身分證的配偶欄位，但把決定權交給民眾，未來民眾可選擇揭露或不揭露配偶。

內政部原本規劃，2017年就要推出自然人憑證、健保卡、身分證「三合一」的新版智慧晶片身分證，卻傳出健保署有意見，不納入健保卡改為二合一，也因此延至2019年上路。

另外，新版的身分證預計將使用雷射時刻照片方式來進行防偽，不過考量到經費問題，有可能會採用黑白照片，甚至由民眾自行來吸收彩色照片的成本，如此預估可能花費便可自約80多億元，降至30多億元。

2月26日，內政部宣布舉辦「身分證文件再設計徵選活動」，廣邀不論專業或業餘的民眾都可參加設計投稿，設計獎最高達12萬元，即日起至4月13日截止徵件。

內政部也指出，本次徵選活動特別邀請永真急制負責人─聶永真、台灣創意設計中心董事長─張基義、王明嘉字體修院修士─王明嘉、台灣創意設計中心總顧問─張光民及中央印製廠代表1位，共5位設計界專家擔任評審，初審將由社會大眾網路票選出最高票1件，及5位評審共同選出7件，總計8件作品，每件作品獎金新台幣1萬元整。

決審將由4位評審及內政部、文化部與中央印製廠各推派1位代表，在初審作品中共同選出人氣獎1位，獎金新台幣5萬元整；創意獎1位，獎金新台幣5萬元整；設計獎1位，獎金新台幣12萬元整，設計獎作品，將作為未來身分證設計參考之依據。

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Taiwan ReDesign則整理了台灣過去的六代身份證，讓讀者回顧歷代身分證的「前世今生」：

1947年5月，國民政府開始製作第一代身分證，發給18歲以上國民，這張身分證是雙頁折疊式的白色「紙張」。

1954年由於要整理戶籍，所以換發了新的第二代身分證，依然是紙本摺頁，除了改為橫式書寫、取消指紋紀錄、增加藍色底紋，當時為了防偽而在下方增加了「雞眼釘」，此外，身分證的發放年齡也從這一代改為14歲。

1965～66年第三代身分證誕生，首次出現了男女之別，男生淺綠色、女生淺紅色；而且改為護貝式的卡片，附帶一提，當時發出的第一號身分證，就是發給逆流而上的蔣介石，字號為「Y10000001」。

1975～76年，全面換發第四代身分證。男生淺改為藍色，女生則是淺黃色；並且廢除了「口號」？

1986年，換發第五代身分證。男生改為土黃色，女生改為桃紅色。增加了出生地、移除了出生別、血型、教育程度等欄位。並且在1995年時，欄位上的資料全面改為電腦印刷（在這之前都是用手寫的）。

由於偽造身分證的問題日益嚴重，於是政府在2000年時便開始研發第六代身分證，結合各種先端科技，將高達21道防偽功能集結於一張卡片裡，就是我們現在的第六代身分證。

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核稿編輯：楊之瑜