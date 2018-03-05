愛情不需要遷就：「伴侶圈圈」四原則，讓你不再愛到卡慘死

文：佳佳冥王星

在一段親密關係之中，你如何找到「自己」與「伴侶」之間的界線？「被愛」是一件令人欣喜的事情，我們能夠藉此感受到自己被需要、值得依賴，有了能夠成長的力量。但難以否認的是，我們也常常因為感情而受傷──當你想一個人獨處時，你的伴侶卻堅持你要是不肯陪他，就代表不愛他，這樣的情況長久下來，兩個人在一起也只是彼此遷就，得不到快樂。

伴侶如何重視「自主自由」，遠勝過「相互顧念」？「生物心理學派伴侶諮商」（PACT）創始人史丹・塔特金博士在《 大腦依戀障礙 》中，他認為親密關係最重要的是，兩人之間必須協議完成「伴侶圈圈」。

伴侶圈圈是一項共識，彼此約定將親密關係置於一切人事物之首，沒有任何事物比這份關係更重要了。這意謂著，你要隨時隨地，以伴侶的幸福、自尊與紓解對方消沉的考量為重。那也意謂著，你的伴侶也會如此在乎你的一切福祉與需要。你們之間達成共識，協議如此遵行。

你必須包容不想接受的部分

大部分時候，許多伴侶其實在選擇對象時是謹慎而瞻前顧後的，只不過，他們同時也憂心而害怕，一旦深入交往之後所衍生的問題，最終是否會成為情感破裂的致命傷。

一般而言，最典型的問題不外乎，那些原來在對方身上所欣賞的正面特質，而今猛然驚覺，怎麼都含括了一些令人惱怒的元素在內。譬如說，你可能對他的幽默感欣賞有加，但現在你卻對他老是在需要嚴肅的時候笑話連篇而討厭至極。也或許，你對她的音樂天分讚賞不已，但當你想要和她一起去散步時，你最終卻因為她堅持要練琴而悶悶不樂。

有時候，置身這一類處境中的伴侶，會為此而討價還價：「我是不是可以只要那些我喜歡的特質，但是拿掉其餘我不想接受的部分？」

抱歉。這不是一場可以讓你討價還價的合夥關係，讓你可以選擇性地挑三揀四。要麼就按著原有的樣子，全盤接受，要不呢，就往前移動，不要耽誤了別人。這聽起來有點粗糙或太直接了，但我卻經常不厭其煩地如此對伴侶們言明在先。他們終於認清，在親密關係上，終究得要為自己的矛盾付上代價。然後，他們將因此而得以朝向某個共同的方向，一同前行。

守護伴侶圈圈的四個原則

伴侶圈圈是由雙方訂定的協議，在這份共識裡的相互補償，是雙方甘於被彼此的愛、彼此人身安全的照顧、安全感與幸福感而相互牽制與影響。這份彼此羈絆的甜蜜負累有多強，就決定了你們可以共享這段關係裡多深刻的感激，與對彼此的珍視。當你開始思索，這段旅程怎麼走得如此艱辛時，或許那正意謂著，你們若想要好好發展這段親密關係，真正能倚靠的，只有一樣，那就是伴侶圈圈。

當然，這不表示你這一路往前走都不會再犯錯，你們當然會偶爾不小心又傷害了彼此。我們也可能在不經意之間，做出一些有違協議的決定，甚至視我們的個人利益優先於彼此的親密關係之上。無論如何，這些事都可能發生。然而，我們仍將竭盡所能，信守彼此所立下最根本的約定：「以『我們』為首。」

然後，當我們之間任何一方犯錯了，另一方就要予以溫柔的提醒：「嘿，我以為這是我們之前就同意要為對方做的事呢！」犯錯的一方可以這麼回應：「啊！ 是！ 那是我的錯！」然後，隨即修復錯誤。

這裡有些後續的原則，可以逐步引導你：

一、你要投入而悉心關照伴侶的人身安全與內在安全感，是按著對方的需要，而非單憑自己的想法去滿足對方

有些事物與方式，或許對你來說是安全無慮的，但那未必是你的伴侶所求於你的方式。你的本分與任務，是去認識對方所重視與在乎的是什麼，以及如何令他／她充分感到人身安全與內心的安全感。

二、不要把圈圈戳破了

由於伴侶圈圈有其自身的基礎、不言自明與對安全感的絕對意識，因此，你不需要擔心這些圈圈會輕易被戳破。你的行為舉止若搖擺矛盾，或在親密關係中表現得忽冷忽熱，甚至不惜澈底破壞你所創建的安全感，那麼，如此一意孤行的後果，將使你們其中一方或雙方都得被迫重新接受面試，而且你將失去所有一手辛苦打造的圈圈，所有圈圈的好處也將瞬間消失。

三、 確保伴侶雙方都一同維繫、彼此尊重這些圈圈

請留意，這份相互重視與珍惜，與情感的過度依附，是截然不同的兩回事。過度依附的伴侶是倚著對方、或全然為了對方而活，但卻忽視他們自己的需要與想望，因而引致一些患得患失與其他消沉憂鬱的情緒反應。反之，光譜另一端的對比，則是一對配偶共同組成伴侶圈圈，雙方不但在一些原則上建立共識，而且都能按照意願，欣然遵守與行事。

例如，我可以自信地說，我的伴侶總能在任何時候滿足我的需要，但我同時也得讓自己可以隨時隨地回應對方的需要，而非期待對方要先做到，我再後續跟進。如果我的伴侶並未遵照之前所同意的協議行事時，那表示我們需要好好溝通。然而，只要我們任何一方持續違約食言，那麼，我們其中一方肯定要被三振出局，退出這個共同的協議了。

四、 好好規劃，善用你的伴侶圈圈

這個圈圈提供了一處安全地，讓你與你的伴侶可以向對方放心求助，互相依賴，也彼此示弱，分享你們不堪一擊的脆弱之處。那是你們最首要的相互支援與保護途徑。譬如，任何時候，當你與伴侶準備參與一場社交活動時，特別是當你們要面對一些難以相處的人，你可以預先做好計畫，確保你們倆都一同置身於圈圈的保護範疇之內，雙方彼此連結，不讓對方落單，而且在任何有需要的時刻，守候陪伴。

伴侶之間要常常保有眼神對望的視線接觸、身體接觸、偶爾前傾在耳畔低語，或默契十足的手勢或求救訊號──任何一種都行！ 總之，你們需要坐下來，一起商議討論，要如何面對不易相處的對象與狀況。或許在某個場合中，你真的牽起對方的手，或彼此緊挨著坐一起，以具體行動予以對方最實際的陪伴。

現階段，謹記那些教人痛苦萬分、不易處理的對象與情境，如何令你倍覺脆弱與不堪。不過，只要一起同心面對，你們一定可以跨越重重障礙。

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航