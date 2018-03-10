《手繪台中日和》：搭配療癒的插畫，來趟傳統早餐巡禮

文：佳佳冥王星

休假時出走一次吧！如果你心中沒有旅行的口袋名單，不妨跟著插畫家Fanyu的腳步，來一趟台中的「傳統早餐巡禮」，說不定還可以因為偷聽路人對話，得到新的口袋名單！在《手繪台中日和》中，Fanyu分享了自己的傳統早餐路線，搭配療癒的插畫，讓人超想立刻出門尋找傳統早餐！

謝氏早點豆花

Photo Credit: 《手繪台中日和》，啟動文化

之前打工的同事有個台南人，有一次聊到早餐的話題，「你們台中人很奇怪啊！早餐吃什麼炒麵、豆花的⋯⋯」「你們台南人才奇怪、一早喝牛肉湯！」

她說的「早餐吃豆花」便是位在中區第一廣場附近、繼光街上的「謝氏早點豆花」。一早能夠喝到加了薑汁的熱豆花十分特別，另外也有古早味的麵糊蛋餅也頗受到歡迎。有別於其他傳統早餐店都是年紀較大的客層，這裡在清晨六七點就有許多20多歲的年輕人，推測或許是剛從夜店出來吧。

陳記早點

Photo Credit: 《手繪台中日和》，啟動文化

和父親公司舊址同在建成路上的「陳記早點」也是從小吃的老店，因這一層地緣關係，和「靜宜早點」同樣為每週會吃一次的早餐。

陳記是自助式，無論內用外帶，先至左邊餐檯夾取餐點──包肉的鍋貼、包菜的水煎包、得要自己切的蛋餅、堪稱台式漢堡的炸饅頭夾蛋⋯⋯然後再到右側餐檯點飲料、結帳。店員不停在一旁黑色的大平鍋裡現煎剛包好的煎包、鍋貼，常常一掀開鍋蓋，旁邊幾隻等不及的鐵夾就伸過來了。

這裡的水煎包除了切碎高麗菜、冬粉、蔥之外，胡椒味較重（我也喜歡「模範早點」的水煎包口味，但自從新聞事件後就沒再去過了），再加一顆荷包蛋與米漿就是我的固定組合。下午也有販售大麵羹、滷味等點心類，但感覺較像是加減賣。

早餐也是台中人大啖東泉辣椒醬的機會，曾看過同桌男孩，先是將辣椒醬來回呈U型曲線淋過蘿蔔糕、疊上荷包蛋再螺旋形畫圈、如此重複一層一層，可謂吃東泉的花式技法；正詫異其手法為何如此純熟，就見他吃完後收拾乾淨，回攤裡繼續幹活。

三佳早點

Photo Credit: 《手繪台中日和》，啟動文化

北區是我較少涉足的區塊，位在健行路上的「三佳早點」，週末清晨七點就有長長的人龍直至馬路，眾人引頸期盼一盤又一盤的燒餅出爐，還不識其滋味的我倒是沒耐心久候，排了一會便放棄，改到店內點蛋餅。這裡的蛋餅讓我驚呼「靜宜遇到勁敵了！」蛋餅皮同樣香酥，內餡同樣是蔥與紅蘿蔔絲，可惜離我生活圈太遠。

後來才發現在民權路合庫銀行後巷內也有分店，不過營業時間只有平日，且稍晚一點到就會撲空，曾聽「隱者地圖」的導覽大哥說：「三佳的豆漿很特別喔！有加雞蛋，就像牛奶一樣。」我知道鹹豆漿有打顆雞蛋進去的吃法，倒是第一次聽到牛奶加雞蛋⋯⋯

阿根早點

Photo Credit: 《手繪台中日和》，啟動文化

「阿根早點」是年紀與我相當的台中連鎖早餐店。國、高中住在南屯時，住家附近有間分店，我們家常去吃完早餐再上課，最常吃有點燒餅口感的酥皮蛋餅，偶爾也會在那吃「台中式早餐」──炒麵，直到去台北唸書後，才發現原來這不是一般早餐店會有的菜色。

睽違約十年再訪，去的是美村路總店，算是這個巡禮系列最商業的一間了，不但有自家黃紅配色logo，生意好到還得開發票。酥皮蛋餅配上甜味的奶茶是懷念的味道，而招牌上寫著「中西合式」，也有販售可頌堡、撒上胡椒鹽的法式吐司等。

力行早點

Photo Credit: 《手繪台中日和》，啟動文化

第一次到訪的早餐店，我一定會先試試蛋餅，這就像在檢視對方水準在哪的起手式；提到蛋餅的話，位在孔廟附近、體院後面的「力行早點」也是我喜歡的。這裡的蛋餅是客人點了之後，才現桿麵皮丟到鐵鍋裡半油煎炸，因此外皮酥、口感Ｑ厚，較類似蔥油餅皮，口味僅有肉鬆和玉米兩款。除了蛋餅外，招牌也是燒餅、包子等。

有次偷聽併桌的兩位老伯伯外省口音的早餐約會對話。

「這裡也有這個。」（指鹹豆漿）（手一邊加白醋）

「你吃很辣啊？」

「辣好呀！」

「這間我吃很久咧，最早是在對面，那時候雙十國中還沒有」，雙十國中是在民國43年遷至此地的，伯伯繼續說，「前面精武路那邊也有一攤賣這的。」

偷聽總能意外得到新的口袋名單。

謝氏早點豆花／台中市中區繼光街136 號・5:30～12:00

陳記早點／台中市南區建成路1737 號・6:30～10:30、14:30～18:00（週六、日、一只營業早上）

三佳早點／台中市北區健行路436 號・5:30～10:00

阿根早點（總店）／台中市西區美村路一段186 號・6:00～11:15（週一公休）

力行早點／台中市東區力行路221 號・5:30～11:00（週三公休）

延伸閱讀：《台中手繪日和》：真實的人生不是非得在麵包與理想之間二擇一

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航