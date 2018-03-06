《日本邊陲論》：當日本人不再是日本人時

文：內田樹

明治時代有一位赴美苦學，後來成為耶魯大學教授的日本人，名叫朝河貫一。日俄戰爭前後，他為了將美國輿論導向親日方向，致力於演講和出版活動，留下了不可或忘的功績。

如前所述，日本在第一次世界大戰獲勝，站上國際新秩序的領導者地位。與此同時，卻一直受到落後的帝國主義思維糾纏。日俄戰後的日本欠缺未來願景，讓朝河貫一深感悲傷與憤慨。

日本在日俄戰爭獲得了薄冰般的勝利，「不僅因為有堅毅的軍人與精銳的武器，不只發揮了武士道，更非只靠全國一致的忠君愛國之心。（……）我們不可忘記的是，在危急存亡之秋，舉國上下燃起的勇氣，結合了東洋世界的正義。而這種命運共同體的觀念，深深感動了五千萬同胞。」（朝河貫一，《日本之禍因》，1987年，以下引言文字皆出自本書）

此處之「東洋世界的正義」，指的是中國清朝的主權保全與機會均等。「機會均等」是二十世紀初國際外交的關鍵詞之一，具體上指的是不獨佔中國清朝權益，各國皆可依自由平等的原則交易與競爭。然而，英國在中國已是既得利益者，一方面為了壓抑其他帝國主義後進國（俄國、德國、日本等）的加入，同時也開放門戶給一直以來對中國市場懷有強烈野心的美國。即便這只是在帝國主義語境下相對而言的「正義」，至少可讓列強中國鯨吞蠶食的狀況不再繼續惡化，對中國人民來說，至少還有其他選項，可以等待國家主權的恢復以及市場發展成熟，因此還算「聊勝於無」。

朝河把清朝主權保全與各國機會均等兩大原則稱為「新外交」。「舊外交」指的是「列強欺凌支那並相爭牟利的政策」。總之，他們對中國貪得無厭，只顧本國私利，卻不容他國置喙。

蘇俄帝國走的是「舊外交」路線。相對地，日本之所以在日俄戰中獲勝，乃因採取正義的「新外交」原則，得到國際社會支持之故。雖然只是徒具形式的漂亮話，但既然高舉「東洋世界的正義」大旗，有助於在現實中獲勝，「說漂亮話」就變成一種既定的政治現實了。與「現實主義」相較，假如「理想主義」的現實意義比較高，那就用「理想主義」來行動。這樣的思維豈不是更現實主義嗎？

殷鑑不遠。前日之敵有俄國。戰前，部分俄國政治家（……）猶如不知本國之外尚有清國，不洞察日本國情，無懼於歐美列強感受，亦不知當今世界動向乃要求維護清國主權與機會均等原則，卻擅作主張，欲成就本國大業，遂陷自身於內外危難之境，遭受國家之屈辱。

以上是朝河對於俄國戰敗、日本獲勝的見解。簡言之，國際協調與擁護兩大原則，讓我們得到國際輿論的支持。

俄國之同盟國法蘭西亦因冀求世界文明進步，多位有識之士祈願日本獲勝。遑論英國，遑論對此二原則期望最殷切之美國。如此想來，世界正義之士之支持對日本獲勝貢獻不淺。忽略此事乃不公正之見解。

然而，戰後日本卻重蹈俄國這個「前日之敵」的覆轍。接二連三展開侵害清國主權與機會均等原則的行動。割讓地、礦山鐵道利益特權，領事治外法權、居留地專管地之行政權等等。朝河痛罵這些是「眩惑於一時小利，無顧長遠國運」的愚行。誠如此一陰暗預言所示，日本在「國運的分界點」上誤入歧途，並於三十年後，瀕臨近乎亡國的危機。朝河在日俄戰後，即九一八事變發生前四分之一個世紀，就精準預言了未來國際輿論對日本的看法。

「日本日後必將逐一併吞韓國，侵吞中國東北地區南部，以掌控清朝帝國命運，再將手伸進印度，恫嚇菲律賓與澳大利亞，最終志在征服全東洋。」

誠如朝河的預言，後來日本發展的亞洲戰略果真是「攪亂東洋和平，成為世界憎惡之府，瞬間陷國家於逆境」。

透過這本警世之書，本人思考的是為何日本人會「眩惑於一時小利」，未能「在輿論前屈膝」，「無顧長遠國運」這個問題。大幅引用朝河文章的原因在此。

政治人物若能冷靜思考國家利益，必會維持日俄戰後得之不易的「新外交」戰略，做出以下推論：從國際輿論的情勢來看，協助保全清朝之主權，對我國比較有利。即使會暫時犧牲在中國的權益，但長期利益是能在國際上取得聲譽和發言權。毋須具備格外敏銳的知性，也能理解這般程度的事。但我們竟然沒有做到，這才是問題的癥結。

若是在比較、考量幾個外交選項後才斥退「理想主義」，採用了「現實主義」政策，那麼至少在邏輯上還說得通。而接下來應該討論的是，判斷這樣做比較有利所根據的理由是什麼。但我們並非如此。當時的日本人沒有「考量適當與否」的問題。漠視對國家來說具長期利益的選項，卻如鬼魅纏身般，短視近利地擁抱可確保短期利益的方案。為何會發生這種事呢？

我不同意明治末年的日本人比其他時代駑鈍、邪惡的說法。《樸資茅斯條約》後，引發日比谷縱火事件的日本媒體和群眾運動家，對國際情勢以及日本國力的評價極度無知。這是事實。日本國民不清楚國際狀況，政府未告知日俄戰爭是一場「薄冰般的勝利」。因訊息的欠缺，導致國民做出錯誤判斷。或許要這麼說也可以成立，但我個人無法接受。

因為，經驗論上「整體國民的無知」並非只靠政府的管控就能達成。人只有在刻意封閉訊息，讓自身處於無知狀態時，才會真的無知。只要有求知意願，即使情報不足，尚且能在組織性的隱蔽之中，努力找出蛛絲馬跡，推測發生了什麼事。任何人都具備這種能力，明治末年的日本人亦如是。問題是當時為何沒有發揮作用？

即使幕府末年日本人對海外情勢一無所悉，仍能在短時間內，以極少量的情報形成國民共識。我們體認到若再繼續下去，恐怕會遭受帝國列強的侵犯，繼中國步上半殖民地的後塵。（否則，如明治維新那般激進的政體變革應該不會發生。）換句話說，情報量的多寡與判斷的正確性並無絕對關係。就算只有一丁點的資訊，想知道的事還是會知道。相對地，若不想了解，無論訊息多豐富，終究是不會了解的。

幕府末年和明治末年，一般國民可取得的國際訊息量有著天壤之別。但是，幕末時未誤判情勢的日本人，卻在明治末年失算了。因此，情報量的多寡並不能成為理由。要說也只能說幕末時的日本國民理解自己將面對怎樣的情勢，但日俄戰爭後卻未能理解。那麼，這兩個歷史局面有何不同？

本質上的不同只有一個：幕末的日本人被要求「跟上世界標準」，而明治末年則必須「超越世界標準」。如此而已。

當日本人站在後進者的立場時，往往能發揮卓越的能力，有效模仿過去的成功典範。但若要求我們從先行者立場出發，領導其他國家，那麼思考就會陷入停止運作的狀態。我們幾乎是脊髓反射式地自動停止思考。彷彿在說：不許日本人那麼做。唯獨不准日本人成為他國典範。或是，假如那樣做了，我們就不再是日本人了。

這種脊髓反射式的無能與民族主體性有關。因為，若有即使損失國家長期利益也必須保護的東西，理論上只會有一個，就是應該享受這個國家權益的主體；再說一次，假使有所謂損害國家利益也非保護不可的東西，那就是日本。

聽起來像是悖論，但邏輯上要求我們做出這種推論。「日本不可成為各國模範」的概念基礎，在於我們知道「成為各國模範的國家」，就不叫作日本了。

假如像朝河苦口婆心說的那樣，我們變成一個「確保東洋之和平與進步，貢獻人類文明，保持正當優勢，受永世敬畏」的國家，那我們就不再是日本了。過半數的國民潛意識都是這麼判斷的。換言之，日本不能期望自己做到以下這些事，即：「與清國互信互助，使列強無侵略之餘地。因諸協約之累，清國主權至今仍受部分侵害，日後將致力於完全的恢復。恪遵機會均等原則，對覬覦滿韓之諸國予以警戒。」

後來，日本併吞韓國，建立滿洲國，壓抑中南半島，制約菲律賓，提倡大東亞共榮圈，所作所為都在「威震全東洋」。我們不可或忘的，並非上述行為之邪惡愚鈍，而是三十年前就已被國際輿論準確預言的事實。即使並非有卓越政治洞察力的歐美人，都能做出如此程度的預測。他們得以如此，乃因這一連串的亞洲戰略，都是「假使蘇俄帝國於日俄戰中獲勝，掌控滿、韓後，極有可能會做的事」。日本也確實一字不差地重現了「俄帝之可能行徑」。

日俄戰爭後日本在東亞的行動經常被說成「軍方的暴走」，但我並不認同。參謀本部高舉著「統帥權」的大旗，脫離政府掣肘，恣意妄為。這是常被拿來使用的舉證。表面上或許如此，但那終究是不可能的。駐外軍若敢不理會政府和輿論「暴走」，那就算不上是「暴走」，而是照著事先寫好的草稿行事。軍隊不受中樞控制，代表某種意志的呈現。因為當時的日本人潛意識中共享一份「草稿」，才使這件事成為可能，並非任意的行動。軍方只不過是依樣畫葫蘆而已。

日俄戰爭後日本在滿、韓的所作所為，是把自身想像賦予實際行動的結果。該想像就是「戰勝的若是俄國可能會做的事」。這固然是一個未竟的計畫，但設計圖確切存在。此行為本質上是要「迎頭趕上」別國。當日本人想符合俄國制訂的「世界標準」時，便能很有效率地行動。即使指揮系統未發揮功能，駐外機構仍能自行運作。至於參謀本部以駐外機構「暴走」為由搪塞，為自己在整體的軍事策略上找到定位，也是因為共享了那個「看不見的劇本」之故。

相關書摘 ►《日本邊陲論》：「受害者意識」的邏輯

書籍介紹

本文摘錄自《日本邊陲論》，立緒出版

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作者：內田樹

譯者：徐雪蓉

日本著名文化評論家內田樹代表作《日本邊陲論》，台灣首度出版！

「我們一直在追求外界的典範，否則便無法決定自己的位置。只有在模仿他者的慾望時，我們才知道自身的慾望何在。」——內田樹

何謂日本人？

東張西望的日本人為何無法像歐巴馬那樣演講？

日本人是世界上最喜歡論述「自己國家特殊性」的民族，其國內以各種角度探討的「日本人論」多不勝數。日本人寫就的日本人論，多是面向國內，針對不了解日本國情的外國人所寫的不多，而本書即是專為外國朋友而寫，從地緣政治學的觀點揭示日本人獨特的民族觀及自我意識。

本書甫出版便成為日本年度暢銷書，被評為「日本人論的金字塔」。作者內田樹為日本著名的思想家與文化評論家，他從過去日本思想大家如丸山真男、澤庵禪師與養老孟司的論述中，重新提出「地緣政治學的邊陲性如何規範日本人的思維與行動」，即為本書命題。

過去日本人將中華文明當作世界中心，今日則視歐美文明為中心，無論在思想文化或政治經濟方面，日本人始終讓自己退居於邊陲之境。「邊陲民性格」已深刻地寫入了日本列島居民的民族同一性中，特徵就是「從起源處就落後了」、「自己不具有從零開始創造制度的能力」、「唯有透過與他國的比較，才能描繪自己國家的形象」。

即使經過明治維新的思想衝擊，日本人仍舊難以擺脫此一宿命——拚命地適應中心，卻無法自創中心。這種「對自身無能的自覺」、把外來知識奉為「正統」而貶低本土的現實，使得日本人的民族自尊心不斷被文化上「低人一等」的劣等感所糾纏。但相反地，也意味著對「學習」的強烈慾望。日本人似乎被賦予了一種民族才能，雖不擅長創新，但對於學習、模仿、改良卻非常在行。

作者內田樹以「大圖景」（big picture）式的全觀視野縱貫論述，再從「邊陲」視角來探討日本人國民性格的來源和形成歷程，及其對日本的政策制訂和制度設計的影響。透過「中心與邊陲」、「外來與本土」、「先進和原始」、「世界標準與當地原則」等空間遠近、開化遲速的對立為骨幹來「組織現實世界」，形成了日本人此時此刻的現實，欲從中重新找回自我定位，將是日本人不可迴避的國族課題。

Photo Credit: 立緒出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰