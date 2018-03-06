《閣樓裡的哲學家》：我的新鄰居喬福老爹，多麼偉大又美麗的靈魂！

文：埃米爾・梭維斯特（Émile Souvestre）

十月十二日，早晨七點鐘

夜已變得寒冷又漫長；穿透窗簾的陽光再也無法早早在工作開始前將我喚醒；即使睜開眼，床鋪的舒適溫暖卻仍讓我牢牢蓋緊被子。我的活躍與懶惰每天早上會有場漫長的激辯，而我裹著被子只露出眼睛，像是加斯科涅人那樣等著，直到它們達成協議。

不過，今早有一道光從房門口直射在枕頭上，使我醒得比平時早。我翻過身子卻只是白費力氣，那道光頑固地追著轉換各種姿勢的我，像個得勝的敵人。最後我忍不住起身，把睡帽朝床腳扔去！

（ 我在此寫出帽子在意涵上的種種演進，帽子如今似乎意味著和平，但在最久遠之前則是激烈情緒的象徵物；因為我們的語言借用了它最常見的形象。例如我們說：Mettre son bonnet de travers——斜戴著軟帽——不悅；jeter son bonnet par-dessus les moulins——把軟帽扔到磨坊上——不顧他人意見；avoir la tête près du bonnet——把頭靠近軟帽——易怒。）

無論如何，我起床時仍是壞心情，咒罵那個在我想睡覺時，他卻總是醒著的新鄰居。人皆如此；我們不懂他人也許是為他們自己而活。人人彷彿皆自居為地球，依循托勒密的舊學說，以為能讓全宇宙繞著自己運轉。以先前提到的比喻來說，即是：「每個人的頭都在同一頂軟帽裡。」

正如方才所說，我將睡帽暫且扔到床的另一端，慢慢從溫暖被窩裡抽出雙腿，邊想著「有鄰居真是不便」的許多壞想法。

一個多月前，我還不必抱怨那些拜機運所賜而來的鄰居；他們大多只是回來睡覺，天一亮就出門。頂樓幾乎可說是只有我一人，身旁只有雲朵和麻雀。

然而巴黎沒有事物能夠長久；人浮沉於生活之流，彷彿海流從礁石上扯下的海草，而居所不過是收容過客的船隻。我在閣樓長廊上已看過多少張不同的面孔！多少僅有數日之緣的同伴就此永遠消失！有些人在必然的災禍下不斷流轉的生存滾浪裡迷失，其餘的則落腳死者安息之地——那些長眠上帝手下的死者！

書籍裝幀師彼得屬於後者。他受自私心態籠罩，獨自生活也無朋友，而他死時景況一如生前，無人為他的離世哀弔，也未攪動世事分毫，他的死不過是填滿墓地一方土穴，以及讓這棟樓空出一間閣樓。

新鄰居幾天前遷入的正是那間閣樓。

老實說（現在我已十分清醒，壞心情也隨睡帽扔去了）——老實說，新鄰居的早起雖與我的懶散不合拍，但他確實是個好人：他溫和、開朗地背負著自己的不幸，一般人即便有好運，也僅有少數能夠如此。

但命運曾對他無情地試煉。喬福老爹此時不過是一副殘破的軀體，他一隻手臂處懸著一只空蕩的衣袖，他的左腳是由車床技工做出來的義肢，右腳也得費力拖行；但浮現在這些殘缺之上的卻是一張平靜而快樂的臉龐。看著他面容映現的寧靜力量，聽著他的聲音，那可謂善良的口音，我們能看見在那半殘的外觀下仍保有完好的靈魂。堡壘雖有些受損，喬福老爹這麼說，但駐軍還很有士氣。

我越是念及這位優秀的人，無疑就越後悔自己起床時曾那樣咒罵他。

我們通常太過縱容自己在背地裡冤枉鄰居。在我們看來，一切不跨越思想範疇的惡意都是無罪的，而且，我們用自己愚蠢的正義，輕率地赦免了未付諸行動的罪孽！

難道我們與他人的緊密關係只是因為法律規範？ 除卻這些外在關係，難道人與人之間沒有真正的情感關係？ 我們幫助同樣生活在這一片天空下的他者，難道只是為了做而做，而不該發自內心嗎？ 在我們眼裡，每一個人生不都應是期許其一路航行愉快的船隻？ 人們不去傷害彼此是不夠的，還必須互助與互愛！教皇的祝禱：「給羅馬城，也給全世界！」這句話應當成為所有人內心的永恆呼喊。譴責那些不該享有祝福的人，即使是在心裡，或此番念頭一閃而過，也違背了那建立在塵世眾生之上、且受基督賜以「慈愛」美名的偉大律法。

這些思緒在我穿衣時湧入腦海，我告訴自己：喬福老爹有權得到我的補償。我要向他明確展現同情心的作為，以彌補自己方才對他的不滿。我聽見他在房裡哼著歌，他正在工作，我決定先釋出善意。

晚上八點鐘。

我發現喬福老爹坐在被一旁冒著煙的小油燈照亮的桌旁，正折著大紙盒；雖然天已冷，屋內卻沒生火；他一面低聲哼著流行曲。我還未踏進門，就聽見他又驚又喜的叫聲。

「啊！是你嗎，好鄰居？ 進來吧！我以為你沒這麼早起，所以我就放低聲音，怕把你吵醒。」

多麼好的人！先前我對他壞心猜疑，他卻替我設想地拘束自己！

如此想法觸動了我，我歡迎他成為鄰居，話裡的溫暖讓他打開了心房。

「說真的！你看起來像是虔誠的基督徒。」他用軍人般的真摯口吻說，然後握了我的手。「我不喜歡把長廊視為戰場前線、把鄰居當哥薩克人的那種人。大家呼吸著相同的空氣，說著相同的語言，不應該背對著彼此。好鄰居，你就坐那兒吧；我不是在指揮你…… 但小心那只凳子，它只有三條腿，我們得用善意來取代第四條。」

「你說的那種寶藏在這裡似乎一點都不缺。」我說。

「善意！」喬福重複道。「我母親只留了這給我，我想這是為人子女所能得到的最好遺產。所以在戰場上大家總是叫我滿足先生。」

「這麼說來，您是個軍人？」

「共和時期我在第三砲兵部隊服役，之後在動亂期間，我則是革命軍。我待過傑瑪佩斯，也待過滑鐵盧，所以可以說，無論是我們光榮的受洗禮或葬禮，我都在場！」

我驚訝地看著他。

「那麼，您在傑瑪佩斯時幾歲呢？」我問。

「大約十五歲。」他說。

「您那時這麼年輕，怎麼會想從軍？」

「我沒認真考慮過。那時我在玩具廠工作，從沒想過除了西洋棋盤、毽子、杯與球以外，法蘭西會要求我替她做些什麼。可是我時不時會去萬森探望一位年邁的伯伯——他是打過豐特努瓦戰役的退伍軍人，軍階與我相同，但資格足以晉升為元帥。很不幸，那時代的普通人不可能得到提拔。我伯伯的戰功在別人手下足以封為親王，最後只以中尉退伍。你真該看看他套上軍服的模樣，他的聖路易十字勳章、木製義肢，一把白鬍鬚還有高貴的面容。你會說凡爾賽宮那列戴假髮的老英雄肖像裡一定有他！

每次我去探望，他總會說些讓我銘記在心的話。但有一天，我發現他面色凝重。

『耶羅，』他說：『你知道前線現在發生的事嗎？』

『不知道，中尉。』我回答。

『好吧，』他說：『我們的國家有危險了！』

我不完全明白他的意思，但他的話仍觸動了我。

『你可能從沒想過你的國家代表什麼，』他的手擱在我肩頭，繼續說道：『國家就是在你周圍的一切，餵養你、拉拔你的一切，也是你愛的一切！你眼前的土地、那些房子、那些樹，還有那些邊走邊笑的女孩——這就是你的國家！保護你的法律，你工作領到的麵包，與他人交談的字句，在你居住之地周遭的人、事、物帶給你的快樂與悲傷——這就是你的國家！你以前與母親相聚的小房間，她留給你的回憶，她安息的那片土地——這就是你的國家！你看到了，你也聞到了，無處不在！你自己想想，我的姪兒。想想你的權利與責任，你的情感與需要，你從前與現在所獲得的祝福；把它們全寫在一個名稱底下——那個名稱就是你的國家！』

我激動得渾身顫抖，眼裡淚水直湧。

『啊！我懂了，』我哭喊：『它就是我們的大家庭：它就是上帝在這世上安置我們身體與靈魂的地方。』

『說得正是，耶羅。』老兵繼續說：『所以你也明白我們虧欠它什麼。』

『那是當然，』我接話：『我們應該盡我們所能；這關乎愛。』

『也關乎正直，我的姪兒。』他斷然地說。『一個家庭成員如果在工作和幸福上沒有貢獻，那就是未善盡責任，是個不合格的家人；一個合夥人如果不盡其所能、不能付出勇氣與全心全意，就是欺騙了生意該有的樣子，是個不正直的人。同樣的，未能以所有膽識全心全力投入的合夥人，便是詐取了生意的原有利潤，便是一個不正直的人。同樣的，坐享國家好處、卻不願擔負責任的人，就是失去榮耀，是個不合格的國民！』

『那麼一個人要做什麼才能成為好國民，中尉？』我問。

『為你的國家做你願為父母做的事。』他說。

我當下沒答話；我的內心鼓脹，熱血沸騰。在回家路上，伯伯的話語簡直歷歷在目。我重複著：『為你的國家做你願為父母做的事。』我的國家有難，遭受敵人攻擊，而我——我卻在轉著杯與球！

這個想法深深折磨我一整夜，隔天我回去萬森向中尉報告自己剛加入軍隊，即將出發赴往前線。這位勇士將他的聖路易十字勳章別在我身上，隨後我像是特使一樣驕傲地離開。

我的好鄰居啊，這就是我在長出智齒前就成為共和國志願軍的經過。」

他平靜地說著往事，神情愉快，沒將這些已實踐的責任看作是功績或委屈。

喬福老爹說話時神采飛揚——不是因為他自身，而是因為所有的話題。在人生的劇本裡，他感興趣的顯然不是自己扮演的角色，而是戲劇本身。

這般無私令我感動。我多待了一會兒，盡可能坦誠相待，希望他也以信賴回應我。他在一小時裡得知我的際遇和生活習慣；我和他彷彿舊識。

我甚至向他坦承，不久前他的燈光讓我有些不快。他懷抱一顆正直的心與凡事皆往好處想的愉悅心情聆聽，他並沒有告訴我，當我能休息時他仍得工作的需要，他也沒告訴我相較於年輕職員的奢侈，一個老兵那被奪去的東西；他只是拍拍額頭，怪自己不小心，答應會把門縫塞緊！

多麼偉大又美麗的靈魂！他眼中沒有事物會化為苦澀怨恨，而他的決斷只用在責任與慈愛之上！

書籍介紹

本文摘錄自《閣樓裡的哲學家》，八旗文化出版

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作者：埃米爾・梭維斯特（Émile Souvestre）

譯者：楊芩雯

從狹小閣樓裡，他放眼巴黎，

望穿世間困苦，在最細微處深刻體會人性光輝之美。

十二篇日記形式隨筆，譜成一部「愛的哲學」，記述人性在黑暗中展現的善良、單純、分享、成全、互助、同理心等諸多光輝。

法國作家梭維斯特筆下這位「閣樓裡的哲學家」，其實只是一介蝸居巴黎公寓屋頂下陋室的平凡人，他具備一身平庸的特質：多愁善感，也愛牢騷抱怨；多半不安於現狀，有時又太過滿足於當下。

那麼何以稱他為「哲學家」？

因為他從周遭生活觀察諸多故事與細節，照見人性陰暗與光輝，一次次從中得到體悟與滿足。

在書中隨四季流轉、以十二篇日記隨筆紀錄的生活體會中，他發現，人生在物質與意義、外在與心靈之間追尋的並非表象純粹的享樂，而是得在現世諸多矛盾間做出取捨，而箇中真諦不過是在平凡與樸實中尋得心靈的富足與平靜。

《閣樓裡的哲學家》看似章章分散獨立，實則情節環環相扣；每章背後都是某一人性主題的探討，讀來卻不具說教意味，文字畫面彷彿置身十九世紀巴黎街頭和鄉間，端望著善與惡、上與下的衝突和化解；如臨其境地感受到在「哲學家」輕快誠摯的口吻敘述下，那些人物性情的悲喜情緒，以及當中蘊含深刻且純淨的精神。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰