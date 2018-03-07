經痛超過三天、非經期仍感到下腹疼痛？難忍的「子宮內膜異位症」

「如果痛感滿分十分，我大概是六到七分吧，真的很痛！」有位26歲的美萱（化名），因無法忍受的經痛而前往就醫，檢查後確診為子宮內膜異位症，便立即接受手術並搭配新型口服黃體素治療，疼痛在服藥後一個月內即獲改善。

原來美萱的媽媽和姑姑都是子宮內膜異位症患者，媽媽以手術治療後，為避免復發注射停經針，卻飽受熱潮紅等副作用之苦。如今美萱也難逃子宮內膜異位症的魔爪，但以新型口服黃體素治療後，疼痛明顯改善，也沒有造成其他副作用，讓她保有良好的生活品質，目前仍持續用藥避免復發。

選對手術時機 子宮內膜異位症患者懷孕機率更高

收治該名病例的台北榮民總醫院婦女醫學部生殖內分泌不孕症主治醫師黃貞瑜表示，女性若一等親中有人罹患子宮內膜異位症，患有子宮內膜異位症的風險比起一般女性會大幅提高，應定期檢查。

黃貞瑜醫師也提醒，針對子宮內膜異位症，常見的治療方式以外科手術和藥物治療為主，但若是想要懷孕的女性，切記手術後一年內為黃金受孕期，若無把握術後一年內懷孕成功，之後才嘗試懷孕的成功率較低，且子宮內膜異位症復發率升高，因此選對手術的時間點尤其重要；而卵巢存量已經很少的求孕患者，就不適合手術，建議先進行人工生殖懷孕，成功生產後，已無懷孕需求再進行完整的手術治療子宮內膜異位症；另外若沒有懷孕的考量，則可以在手術前先嘗試藥物治療。

新型口服黃體素副作用低

黃貞瑜醫師說明，過去藥物治療子宮內膜異位症，會伴隨許多難以忍受的副作用，包含因雄性素造成的痘痘、長小鬍子、聲音變低沉甚至是胸部縮小等，或因停經針長期作用導致體內荷爾蒙過低，造成嚴重熱潮紅、陰道乾燥、情緒低落、失眠等，因此多數患者容易放棄治療。然而，一旦中斷治療，二年累積復發風險為21％，五年高達40－50％。所幸目前已通過健保給付的新型口服黃體素，可大幅改善過去藥物帶來的不適感，副作用低且緩解疼痛效果明顯，進而提高患者生活品質，持續用藥的成果，讓五年復發率降低至4％，若有懷孕需求的女性，於停藥兩個月內即可恢復排卵功能。

黃貞瑜醫師最後呼籲，20至40歲的女性，若經期疼痛連續超過三天，或非經期時仍持續感到下腹部疼痛時，千萬不能忽視其嚴重性，應盡速至門診檢查，才能及早發現及早治療。

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