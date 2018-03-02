第一顆零碳排、全紙打造的「環保天燈2.0」，你願意多少錢？

天燈是台灣揚名國際的文化意象，但飄降的天燈不僅危害環境，更可能造成附近住戶財物損失。為此，由交大校友邵璦婷等人創辦的「文化銀行」團隊，昨日推出由「回收紙漿」製造的「全紙天燈」，整顆天燈包括支架，都能在天空中燒光，不會留下垃圾。未來，更將搭配選地種樹、購買碳額度，抵銷天燈從「製造」到「施放」的所有碳排放。

天燈是台灣著名的文化意象，尤其新北市平溪元宵節前後的「天燈節」，每年都吸引上萬遊客造訪。2008年起，包括Discovery、CNN新聞網、世界地理雜誌，以及全世界最大旅遊書出版社Fodor' s，都曾先後將平溪天燈節評選為全球前幾名必遊節慶景點。

然而，天燈的燃料燒完後，會掉落附近近面，餘火可能燒毀附近住家的屋頂、菜園，甚至落在山林造成山林大火。台灣動物新聞網也報導，就算降落下來的天燈沒有餘火，天燈未完全燃燒所形成的廢棄物會殘留重金屬，可能對動物的棲地、水源造成汙染。而大量的施放天燈，也可能對夜行性動物造成干擾，讓貓頭鷹、飛鼠等對光敏感的動物放棄築巢。

針對天燈的危害，新北市政府和製作天燈的店家都祭出不少環保政策，包括「天燈回收」（政府、天燈業者向地方居民購買燒過的天燈，鼓勵居民撿拾天燈垃圾）、「天燈身分證」（在天燈支架上黏貼出售店家的資訊，若天燈燒毀附近居民財物，可以循天燈身分證找到店家賠償）、「減少燃料」（建議一個天燈的燃料金紙不超過10張）等，想要平衡觀光發展帶來的危害，但實際成效仍然很有限。

交大人社系校友邵璦婷等人於2016年創辦的「文化銀行」估計，每年有30～40萬顆的天燈被放到天上，以每顆天燈150g計算，每年就至少有45噸以上的天燈垃圾被放入山林。政府和天燈業者透過每個6～7元的回收獎金，鼓勵地方居民去山林撿回燒過的天燈，每年花費上百萬，但最高回收紀錄只有九成，換句話說至少還有高達「4.5噸」的天燈垃圾留在回收業者到不了的深山裡。

2016年，文化銀行團隊有感於天燈引發的危害，又不忍台灣美麗的文化意象在環保團體的反對下就此消逝，2016年底，文化銀行著手設計、製作環保天燈。2017年2月，文化銀行研發出的第一代環保天燈，在天燈本體加入助燃劑和引線，加速紙材燃燒分解，並將鐵絲支架改成比較容易分解的竹材和糨糊來製作。

時隔一年，文化銀行研發出更環保的第二代「環保天燈」。文化銀行團隊昨（1）日舉行記者會，說明第二代環保天燈的設計，同時也於flyingV群眾募資平台啟動「天燈進化論」募資，希望在兩個月內募得新台幣150萬元，讓環保天燈可以量產。

邵璦婷指出，推出第一代環保天燈後，收到很多網友回饋，有人擔心竹材掉落，仍然會成為山林間的垃圾，因此團隊決定開發第二代環保天燈，將支架改用回收紙漿製成，並重新設計天燈的燃燒方式，讓支架成為燃料，升到一定高度時，全紙天燈可完全燃燒，不會產生垃圾。

Photo credit:文化銀行

Photo credit:文化銀行

共同參與環保天燈試飛的寶島淨鄉團創辦人林藝表示，研發團隊曾花了五六個小時黏出一顆手工的環保天燈實地試飛，但因為全手工的關係，每一個結構沒有辦法黏的非常完美，加上因為黏膠在遇熱之後就融化了，所以在空中燃燒的過程有掉落了些小紙屑。不過寶島淨鄉團表示，開模之後，一體成型的天燈就不會有這個問題。

雖然改良過的「全紙天燈」不會產生掉落地面的垃圾，但文化銀行表示，放天燈還是會產生二氧化碳，每燒一顆天燈大約會產生1.28kg的碳排放量，團隊希望努力降低生態負擔，短期計畫是委託專家估算施放天燈的碳足跡，再選地種樹，並由每顆天燈撥出一定費用投入種樹基金，平衡碳排放量。

中期，文化銀行也將邀請專業顧問與查驗機構，針對環保天燈進行符合國際指引PAS 2060的碳中和管理計畫查證。最後，撥出一定比例的銷售金額來購買碳額度，進行碳中和，抵銷天燈從「原料開採」至「施放結束」整個生命週期中，所有可能產生的溫室氣體排放。

同時，文化銀行也強調，他們不鼓勵無限制的施放，並會邀請教學者專家一起探討平溪環境影響的議題。在未來長期規劃上，希望能推估出環境能夠負荷的施放上限。

邵璦婷表示，除了募資讓環保天燈量產外，團隊也希望和在地商家合作，讓一般民眾能在平溪當地買到環保天燈，也希望能和政府部會合作，推動天燈節採用環保天燈。

一般傳統天燈售價約在100-150元間（2～4人施放），但邵璦婷表示，由於環保天燈的材料來自較貴回收紙漿，一顆天燈的製作成本就會花上100～200元，加上未來還會配合選地種樹、PAS 2060的碳中和檢驗，將每棵天燈的「環境成本」也一併估算進去後，邵璦婷預估未來一個「環保天燈」的售價大約300-400元。

文化銀行表示，台灣的文化觀光要轉型，不能只想著cost down，而是要增加附加價值，並將環境成本一併計算進去，有了好的價格，才可能提撥環境維護的經費，並提供更優質的文化服務體驗。

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核稿編輯：羊正鈺