《黑豹》從零建造瓦干達文明，非洲美學顛覆傳統英雄片

文：黃鈞浩（DCFS編輯部）

2018年初登場的漫威作品《黑豹》，是漫威英雄電影系列中，首部主打以黑人為主角的超級英雄電影，已在全球累積超過四億美金票房，且持續上漲中。外媒更高度讚譽，甚至《紐約時報》影評人稱該片「與以往英雄電影不同，故事讓人印象深刻又不冗長」。

《黑豹》以虛構的非洲「瓦干達」小國為核心，講述主角T'Challa在稱王之時，如何面對內憂外患，守護這個繁盛富裕、與世隔絕的國度。導演Ryan Coogler集結三位女性──美術設計Hannah Beachler、服裝設計Ruth E. Carter以及攝影指導Rachel Morrison，運用大量非洲傳統元素，打造結合全新美學與質感的英雄電影。

從零做起──建造偉大的瓦干達

圖片來源：collider、behindthelensonline、cineserie、collider、syfywire、cnn、nytimes

「（製作《黑豹》）是一個偉大的時刻，而我居然身在其中。」 ——美術指導Hannah Beachler

《黑豹》中的主要場景「瓦干達」，設定坐落於東非，因掌握汎合金科技而富足，但卻又鮮少與外界接觸，依然保有非洲原始的習俗文化，兼具現代及傳統元素。

「這是一個很大的挑戰，我們知道瓦干達從沒被殖民、沒經歷過奴隸制，世界上沒有太多這種地方。」美術指導Hannah Beachler說。因此，劇組進行前製作業時，研究各地原始文化，更走訪非洲，觀察其建築、服裝、風俗、地景特色。

圓形設計──向原始文化取材

瓦干達國度中，可在皇室會議廳、實驗室、地下洞穴等地方，看見許多圓形建築、螺旋狀的構造設計。Hannah Beachler從英國著名的巨石陣、羅馬時期分送水源的圓水池，甚至南非穴居壁畫紀載的文化裡，發現這個共同點，「他們似乎都以圓形設計，來創造、或者輸送引入能源。」

這讓Hannah Beachler連想到，瓦干達擁有的汎合金，便是設定為能吸收聲波及其他震動波，轉變為動能像外發送。因此，由中心向外延伸的「圓弧型」便成為團隊打造瓦干達的共同語言。

Hannah Beachler也表示，為了突顯這個特色，電影裡出現的現代場景如美國奧克蘭、南韓，甚至瓦干達邊境的賈巴里山居部落，場景構造多以「方正型」呈現。

傳統新潮兼具──「非洲未來主義」的服飾

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「我們藉著創造這些尊敬非洲的歷史，榮耀非裔美國人的歷史。」 ──服裝設計Ruth E. Carter

服裝設計指導Ruth E. Carter認為瓦干達的時尚「兼容並蓄」，她說：「他們享受著多元的自由，因為他們有著如此緊密的文化，和風格差異極大的部落。」因此團隊大量借用非洲各地文化符號，結合現代服裝技術，用色直接大膽，紋路線條分明，Ruth E. Carter則稱這是「非洲未來主義」。

西非的多貢及迦納、東非的圖爾卡納、北非的圖阿雷克等族人的文化，都是Ruth E. Carter參考的指標，例如：配角W’kabi及Shuri的服飾中即有迦納「Adinkra」的符號；又或者在主角T'Challa的黑豹裝中，加入非洲古文明大量被使用的三角形（如同埃及文化中的金字塔）。她說：「這使他不僅是超級英雄，而更是來自非洲的國王。」

不僅引用傳統，品飾設計也與科技靠攏。例如：皇后Ramonda精細美麗的皇冠、披肩（靈感來自南非祖魯族已婚婦女的帽飾），是運用3D打印技術，製造可彎曲出線條、但依然堅固的質感，共計費時六個月才製作完成。

霓裳秘辛──主要角色服飾配件裡的細節

瓦干達皇室的T'Challa──典雅的王者

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皇室的服飾以黑色、紫色為主，呈現其高貴、肅穆的特質。當中主角T'Challa做為將繼任的國王，因此穿著具有似燕尾服設計的外衣，或具迦納肯特布風格的披風，搭上改良後的Alexander McQueen牌涼鞋（片中被T'Challa的妹妹Shuri嘲笑的那雙）。Ruth E. Carter認為這呈現了「高雅、隨興又非洲式的王者風範」

屬河邊部落的Nakia──能屈能伸的間諜女郎

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片中T'Challa的情人Nakia屬於瓦干達的河境部落，服飾發想來自東非衣索比亞的蘇里族，選用代表大地意象的綠色，並參考葉脈、貝殼等花紋來設計線條樣式。劇中Nakia赴韓國出任務時的禮服，同樣也使用3D打印增加堅固感，Ruth E. Carter說：「她就像龐德女郎，可以表現性感，又同時可以戰鬥。」

皇家侍衛隊的Okoye──火爆剛硬的鬥士

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作為片中最具戰士風貌的皇家侍衛隊，Ruth E. Carter選用熱情的紅色，參考東非圖爾卡納、馬賽人的服飾條紋設計。當中隊長Okoye的領子為金色，與一般隊員的銀領做出分別。侍衛隊裡皆是女性，Ruth E. Carter並不希望她們像普遍動作電影中展現身材，反而服裝從脖子到腳趾，全身都包得緊密，她說：「她們並不是代表性慾的客體。」

捕捉空間裡光影──親密且寫實

「我幾乎像參戰一樣加入（劇組），你必須做好準備，甚至願意為團隊擋子彈。」 ──攝影指導Rachel Morrison

擔任《黑豹》攝影指導的Rachel Morrison，為首位獲奧斯卡提名的女性攝影師。第一次參與大製作電影的她，考慮到緊湊的拍攝日程及片中視覺效果應用，選擇大片幅攝影機Alexa XT Plus，在拍攝90年代的美國、現代的南韓街頭與未來風貌的瓦干達等場景，才能快速調整攝影需求，完成高畫質的影像。

即使拍攝地點主要於美國亞特蘭大，但Rachel Morrison極力想捕捉非洲熱帶獨有的熱烈光線，「我想要得到這些非洲的天空，得到這些夜晚明亮的星星。」因此拍攝外景時，多半使用自然光捕捉真實感。

美術指導Hannah Beachler表示，自然光的運用讓故事更增添親密感，她說：「我們想表現的不僅是英雄電影，這更是一個關於兒子與父親、家庭與國家間緊密情感的故事。」她認為在自然光底下，拍攝出的岩石、流水、流水都更具柔和質感，讓視覺避免過於生硬。

在室內場景，諸如皇宮、實驗室、地下洞穴等偌大的空間，加上金屬科技感的設計，容易讓觀眾觀看時產生疏離感。Hannah Beachler為避免問題，在場景中加入泥土、木材等天然元素，軟化場景的生硬感，「我們要帶來更親密的人味，讓人感受到空間，感受到這是瓦干達人熱愛的空間，感受到角色在這裡頭的故事和願景。」

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參考資料：collider、behindthelensonline、cnn、syfy、elle、collider、behindthelensonline、arri、indiewire、nytimes

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本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航