五句實用的商務片語，讓你和老闆的溝通「零時差」

文:Wil

商用英語中有很多有趣的特定用法,可是如果你從來不曾用過這些慣用語,就有可能誤解它們的意思。 你是否曾經遇過,知道對方所說的每個字,但是卻不了解整句話的意思?事實上,許多商用英語的表達,往往與它字面上的意思不太一樣,所以我們必須去理解整句的含意,而不是每一個單字的意思。現在就趕快來了解吧!

Please get me up to speed

這個片語的意思是:please updated me on what's going on. 當你的老闆想知道一個專案目前的進度時,他也許就會這樣詢問你,這時候你可以很簡短的報告目前專案的狀況,讓你的老闆能立即up to speed.。另一種狀況,當你正在一個會議中,有人開會中間才加入這個會議,並且說:please update me up to speed. ,這個時候,你就應該概括之前已討論的內容以及目前開會的進度給那些遲到的人,讓他們能馬上融入會議討論。

Please keep me posted

這個片語的意思事實上跟郵件一點關係也沒有,問話人的意思是:事情進度若有最新的消息,請麻煩告訴我。當然你可以這樣回答對方:Ok. I'll keep you updated. 。或者,他們想進一步了解更具體的資訊時,你可以這樣說:OK. I'll let you know as soon as we hear something.。

Take it and run with it

這個用法源自於體育活動。當你告訴你的老闆一個你覺得很棒的點子時,老闆告訴你:take it and run with it. 時,就表示他認為你的點子超棒的,而且希望你馬上付諸行動。可別傻傻的以為,老闆覺得你出了個餿主意而且要你滾得越遠越好喔!

Can you get the ball rolling for us?

想像一個滾動中的球,很順利地滾動著。然而這一切的開端最初是需要有人去推動它,讓球開始滾動。你的老闆說這句話就要你去讓一個專案開始運行,一旦你已經got the ball rolling了,其他人就會加入來協助你。所以,當你接下這個任務時,可以這樣回答:Sure. I'll get started right away. 。

Don't drop the ball on this one

這又是一個源自於體育活動的用法。想像一下,一個專案就像顆球一樣,萬一不小心沒接好,球掉了,就意味著專案被搞砸了。如果一個專案經理為了強調這個專案的重要性,他可能會這麼說:Don't do anything wrong. Be very careful. ,這時候你可以鼓起勇氣的說:Don't worry, I've got it under control.或者是:Don't worry. You can count on me. 。

除了要知道這些片語的意思之外,能正確地使用它們還可以讓你的英文聽起來更加流利。所以,試著在工作中使用它們,來加強你工作職場上的英語溝通能力。

本文經EF English Live線上英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航