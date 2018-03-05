美國私校不是富人專屬，七萬美元學費是給最有錢或最笨的人

文：普通人的自由主義

越來越多的美國大學突破七萬美元大關，也就是一年學費加食宿超過七萬美元。光看這數字，就嚇壞許多家長，但relax，實情不是這樣。我在美國高等教育界這許多年，有機會看到一些真實數字，我覺得我的訊息對在美國的華裔家長，或是有心把小孩送到美國唸大學的台灣、中國家長，可能有幫助。所以在此分享。

美國私立大學大概有兩類，排名高的像是綜合大學的哈佛、史丹佛、加州理工，文理學院像是威廉士學院（Williams College）、衛斯理學院（Wellesley College）、卡爾頓學院（Carleton College）這些是一類，這些學術聲望好的，通常也都比較有錢，都有龐大的校產基金。這些有錢的好學校採用的政策叫做「助學金」（need-based financial aid），因不是每個學生都付七萬美元這樣的票面價。

這些學校會看家長的財務狀況決定學費多少，比如說，史丹佛明定家庭年收入不到125,000元的，不用付學費，而不到65,000元的，連食宿都不用，只有最有錢的那一群家長才付票面價。也就是說家境不好，成績很好的學生，應該盡量往私立名校去，家長負擔很輕的。但很多人不知道，以為這些是富人俱樂部，但不申請就沒有，平白失去了這些好機會。

因為能獲選進入這些學校，每個學生的水準都已經很高，所以學校不會因為你SAT滿分，而讓你可以討價還價，拿更多的獎學金。如果有學生真的SAT滿分，各種條件也很好，但家境又沒差到可以在名校拿全獎，那可以考慮看另一類私立學校，可以殺價的學校，會有機會四年都free ride，一路全獎。

這些私立學校就像我們學校，排名沒那麼好，校產基金也不多，學校財務主要還是靠學費。我們這類學校票面價也可以和排名高的學校一樣貴，但我們採用的方式是「學業獎學金」（merit-based financial aid）。講「merit based」靠成績發獎，那是名義上好聽，實質上是私校間搶學生很兇，學生、家長常拿A校打B校，因為沒有學生就沒有錢，所以學校給獎都算大方；一般說來，這類私校的學生平均只付票面價的不到一半。也就是有超過五折的折扣，而這實付學費，漲幅相當平緩，可能連通膨都比不過。

所以新聞常說大學學費飛漲，好像我們都吃得飽飽，但實情是這類學校都過得苦哈哈。我這兩年在學校的預算委員會，不只看到我們學校的預算，還知道許多這類靠學費生存的大學的景況，只能說「不容易」。

所以不管是排名高，或是排名低的私校，只有最有錢或是最「笨」的學生（這兩群有時候是同一類，有時不是）才會付到驚人的票面價，大部份的學生負擔並沒有想像的重，我認為華裔家長應該要多考慮私校，在很多地方，可能比州立大學還划得來。伊利諾州和加州這些財務時有問題的地方，如果沒拿到獎學金，就算是州民，州立大學的學費也相當驚人。

對留學生而言，州立大學在價格上對外國學生沒有比較友善，而且通常學校、班級都大，留學生最後只和自己國家學生群聚的情況嚴重，我認為有心的家長，可以往私校看，學習也好，受到照顧的情況也好，認識美國也好，都可能比州立學校來得好。

不過有一點我要特別提醒亞洲的家長，美國的大學生，就算排名不算好的，其實學習風氣都不錯。玩歸玩，喝酒、吸大麻的情況雖然有，但課業並不輕。日本最近調查有超過一半的日本大學生，每天讀書時間為零。依我自己的經驗，台灣也差不多，但這種事在美國不會發生。世界第一的高等教育，不是玩假的。

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後記

這些給助學金的名校，雖然目標是損益平衡，錢賺越多的家庭多負擔一點，但不可諱言，區域不同會有點影響。同樣15萬的年薪，在加州可能存不到什麼錢來支付小孩學費，但在中西部可能就有辦法多存點錢，因為生活費用較低。這也許是東西兩岸的亞裔家長常有的認知，老覺得自己吃了虧。

我還聽過有加州的家長抱怨中西部鄉下州還有長春藤保障名額，因為學校想要學生來源多樣化。在亞裔學生普遍因為「肯定性行動」（affirmative action）而吃虧的時候，這種受害者的心態，更會強化這種想像。

不過，我正好趁此機會，打破這個迷思。如果你有機會數一數，長春藤、史丹佛、麻省理工這些學校，加州、紐約、紐澤西、麻薩諸塞、佛羅里達、德州這些地方出身的高中生，人多，而且是超過人口比例的多。沒有偏遠地方保障名額這種事。道理很簡單，人口越多的地方，生活費雖然貴，但是教育資源也多，競爭雖然激烈，但上名校的機會也大。如果真要抱怨「制度」，那中西部的家長不更有資格抱怨？

但那不是我這文章的重點。我的重點在於美國私校，或者說整體高體教育，不是「一個制度」，而是有很多原來家長不知道的選擇。

每個學校都有些特異性，給起獎學金來，也會有些意外之喜，要多看、多投，不要給七萬學費嚇到而不敢看這些學校。美國這麼大，機會這麼多，有辦法進史丹佛，而不想付那個學費，還有很多其它的選擇。如果不願屈就排名低的學校而放棄free ride，那總有柏克萊、UCLA可以選。柏克萊據我所知，成績很好的學生，有機會拿到不少的獎學金。重點在於「選擇」，要我選，如果小孩能進哈佛、史丹佛、加州理工這些地方，我都借錢來給小孩唸。開心都來不及，還有空抱怨「制度不公」？

本文經普通人的自由主義授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航