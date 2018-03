英文除了表達讚嘆的「Wow」，還有這五種常用驚嘆詞

文:古伊凡Yvonne

只要在台灣居住一段時間的外國人,就算不懂也不學中文,也聽得出來台灣人在說話時,喜歡用驚嘆詞(interjection)或習慣拉尾音。

「蛤?」、「對吼…」、「就是啊…」

一個加拿大友人聽多了,衝著我問:

What the hell are you 蛤 ing about?

「妳到底在蛤什麼?」

這個問題讓我理直氣壯的反嗆:「Jason 你忘囉?你們英文不是也有huh嗎?」、「你還問我huh是什麼?就是什麼啊~ WHAT?」

後來Gordon提醒我在社交場合一直講huh沒禮貌,應該說Excuse me或Pardon me比較文雅。對吼,我的反應怎麼像個村姑似的?可是,一個驚嘆字就能表達一個完整的句意,叫人避而不用也難啊。

讓我們來看看,英文除了表達讚嘆的Wow之外,還有什麼驚嘆詞:

1. Ouch

Ouch! It hurts. (哎呦,好痛。)

各國語言叫痛的聲音有別,像怕痛的日本朋友喊的是「伊袋袋袋…」。

2. Oops

Oops! My kid just broke his granny’s vase.

(糟糕!我小孩剛打破他奶奶的花瓶。)

根據英文語言歷史,Oops 本來是「看到小孩子跌倒」時的出聲,為了逗小孩別哭要笑笑,大人也會裝可愛的說 Oopsie-a-daisy

daisy (n):雛菊,不只用來押韻,也有鼓勵小朋友自己站起來的意思。後來Oops應用在尷尬犯錯時忍不住的驚呼。

3. Duh

(這麼簡單的問題,你怎會笨到不知道答案?)一個字就能表達這麼長的意思,具有「翻白眼」的效果,但是使用這個字音要小心,免得造成反效果惹,實例如下:

Gordon: Is most Szechuan food spicy? 大部分的四川菜是辣的嗎?

Yvonne: Duh ~達~(音調上揚,再配合翻白眼的表情。)

結果Gordon聽了擺臭臉,認為我把他當成愚蠢丁丁。

4. Boo

When the referee gave the home team a penalty, their fans yelled “ Boo… ”

(當裁判處罰地主隊時,粉絲們齊聲大喊「不…」)

Boo ,表達不滿和失望,也是喝倒彩時所發出的聲音。

5. Ta-da

Ta-da… This is the new car I just bought.

(看…這就是我剛買的新車。)

Ta-da 是一個擬聲字,源自於樂團的開場演奏ta-da-daaaaa。尤其是巨星名人要隆重登場時,總是有銅管樂隊來壯大聲勢,所以啦,如果有一天你要獻寶,就來一句Ta-da… 吧。 Voila 或 Wala 也有「獻寶」和「這就是我要你看的」之意。

本文經EF English Live線上英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航