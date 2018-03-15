英文除了表達讚嘆的「Wow」，還有這五種常用驚嘆詞

文：古伊凡Yvonne

只要在台灣居住一段時間的外國人，就算不懂也不學中文，也聽得出來台灣人在說話時，喜歡用驚嘆詞（interjection）或習慣拉尾音。

「蛤？」、「對吼…」、「就是啊…」

一個加拿大友人聽多了，衝著我問：

What the hell are you 蛤 ing about?

「妳到底在蛤什麼？」

這個問題讓我理直氣壯的反嗆：「Jason 你忘囉？你們英文不是也有huh嗎？」、「你還問我huh是什麼？就是什麼啊～ WHAT?」

後來Gordon提醒我在社交場合一直講huh沒禮貌，應該說Excuse me或Pardon me比較文雅。對吼，我的反應怎麼像個村姑似的？可是，一個驚嘆字就能表達一個完整的句意，叫人避而不用也難啊。

讓我們來看看，英文除了表達讚嘆的Wow之外，還有什麼驚嘆詞：

1. Ouch

Ouch! It hurts. （哎呦，好痛。）

各國語言叫痛的聲音有別，像怕痛的日本朋友喊的是「伊袋袋袋…」。

2. Oops

Oops! My kid just broke his granny’s vase.

（糟糕！我小孩剛打破他奶奶的花瓶。）

根據英文語言歷史，Oops 本來是「看到小孩子跌倒」時的出聲，為了逗小孩別哭要笑笑，大人也會裝可愛的說 Oopsie-a-daisy

daisy （n）：雛菊，不只用來押韻，也有鼓勵小朋友自己站起來的意思。後來Oops應用在尷尬犯錯時忍不住的驚呼。

3. Duh

（這麼簡單的問題，你怎會笨到不知道答案？）一個字就能表達這麼長的意思，具有「翻白眼」的效果，但是使用這個字音要小心，免得造成反效果惹，實例如下：

Gordon: Is most Szechuan food spicy? 大部分的四川菜是辣的嗎？

Yvonne: Duh ～達～（音調上揚，再配合翻白眼的表情。）

結果Gordon聽了擺臭臉，認為我把他當成愚蠢丁丁。

4. Boo

When the referee gave the home team a penalty, their fans yelled “ Boo… ”

（當裁判處罰地主隊時，粉絲們齊聲大喊「不…」）

Boo ，表達不滿和失望，也是喝倒彩時所發出的聲音。

5. Ta-da

Ta-da… This is the new car I just bought.

（看…這就是我剛買的新車。）

Ta-da 是一個擬聲字，源自於樂團的開場演奏ta-da-daaaaa。尤其是巨星名人要隆重登場時，總是有銅管樂隊來壯大聲勢，所以啦，如果有一天你要獻寶，就來一句Ta-da… 吧。 Voila 或 Wala 也有「獻寶」和「這就是我要你看的」之意。

本文經EF English Live線上英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航