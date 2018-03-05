我們要建立在他人痛苦之上的「族群和諧」，還是走上轉型正義之路？

1974年雨果獎的短篇小說《從歐梅拉斯出走的人》中，描繪了一個幸福理想的小鎮歐梅拉斯，在那裡沒有階級、沒有戰爭、沒有族群衝突、也沒有人會搶購衛生紙，鎮民的生活無比的自在及逍遙。但是，在歐梅拉斯的某個地窖，有一間沒有窗戶、上了鎖的房間，房內僅有的光線，是穿過地窖佈滿蜘蛛網的窗戶、再透過房間木板的隙縫、裹著塵埃的微光，房裡除了生了鏽的水桶、發了霉的拖把之外，還有一個看似六歲大的小孩。

他坐在有點潮濕的泥地上，對時間已經完全失去了感覺，雖然他並不是出生就在這裡，他還記得陽光、還記得母親的聲音，他還會呼喊著：「拜託放我出去，我會聽話，拜託放我出去！」但每次，打開房門的只有送上食物跟水的人們，他們從來不說話，有時候還會踢他揍他。久而久之，孩子不再哭喊了，他安靜地、赤裸地坐在自己的糞便上，接受他的命運。

所有人都知道他在那裡，那些幸福快樂的人們，所有人，都知道他在那裡，但沒有人去救他。因為這是一個約定。他們的幸福、他們城市的美好、他們友誼的溫馨、他們子女的健康，甚至是他們的收成跟外頭的好天氣，都完全依賴著這個孩子悲慘的遭遇，那孩子必須這麼地悲慘，外面的人才能過得這麼地幸福。

台灣，也是歐梅拉斯。

在這裡，取代地窖中孩子的，是一個年幼的小弟弟，他跟著就讀建國中學高二的哥哥出門買早餐，碰巧撞見三名軍人正在搶劫，軍人見到哥哥的建中制服，揮揮手喚他過去，然後，一人一槍，哥哥倒在血泊之中，三名軍人哈哈大笑。弟弟目睹了一切，年幼的他，只能回頭找家人來收屍，他們看見屍體血肉模糊，用的是國際禁用的達姆彈，其彈頭穿入身體後，前方的鉛會在人體內炸開，使學生死狀慘不忍賭。

Photo Credit: 黃榮燦 @ public domain

在這裡，取代地窖中孩子的，是一個不到10歲的小女孩，跟玩伴一起去找在火車站工作的爸爸，結果還沒找到爸爸，先當場見到爸爸的同事被軍人射殺，晚上，有人到家裡通知爸爸的屍體在第二月台，母親含著淚，拜託幾個鄰居一起用門板把父親的遺體抬回家。

她看到爸爸的褲子磨破，手上、指甲裡都是奮力掙扎留下的煤渣，後腦被刺了三刀，背後被刺13刀， 從此之後，母親每次見到爸爸的遺物就流淚，小女孩不知道怎麼辦，於是偷偷地把父親的遺物都藏了起來，她小小的腦袋裡，以為只要不要看見爸爸的東西，媽媽就不會哭了，卻不知道，有些回憶是在腦裡，無論如何藏不起來。

在台灣，從1947年的明天開始，這類的故事，即使一千零一夜也說不完，也許，是因為台灣比歐梅拉斯大得多，所以，我們需要這麼多的人來忍受痛苦，才能換來我們的幸福吧？直到今日，沒有人告訴他們為什麼他們會過著這麼悲慘的生活，沒有人告訴他們真相，沒有人告訴他們是誰開的槍、誰刺的刀，沒有人為此付出過代價，哪怕只是一句道歉，都未曾有任何加害者親口對他們說過。

但很多人，要求他們遺忘；很多人，要求他們原諒；更多的人，說228不關他們的事，不要再提這些事情來撕裂族群。

只要我們過得幸福就好了，是嗎？

你的家人慘死，你連兇手是誰都不知道，這種事要如何遺忘？要如何原諒？我們都失去過摯愛的人，我們都了解那種感受，而他們的痛苦只會更深，因為他們連親人怎麼死的都不知道。只要你願意放下政治立場，單純站在受害家屬的角度，你就能理解過去這71年是多麼地殘忍，直到現在他們還等不到真相又是多麼地荒謬。

如何面對中國人在台灣的屠殺是個政治難題，但在正義上卻很清楚，如何執行正義是個政治難題，但真相卻是最基本的，而直到現在，我們卻連受害者最簡單的要求都辦不到。因為太多太多的我們、明明沒有政治包袱、一介平民的我們，卻寧願把政治放在正義之前，說出毫不顧及他人感受的話，但政治是什麼？

所謂更好、更和諧的生活，是不是能建立在少數人的痛楚之上？這真的不關你的事嗎？回到那個年代，你會不會是那個陪哥哥出門買早餐的小弟弟、你會不會是那個去找爸爸的小女孩？你運氣好，地窖裡那個人不是你，所以你說著風涼話，但這是我們想要的社會嗎？如果，你運氣不好，你的靈魂被安置在那個小弟弟、或是那個小女孩的身體裡，那你，希望我們怎麼做？

難道你不想要有人打開地窖，把你悲慘的靈魂拯救出來嗎？

在小說的最後，作者寫到：

偶而會有一個年輕男孩或女孩，在見過那孩子之後就不再回家，他們沿著馬路獨自前行，穿過美麗的城門，離開了歐梅拉斯。當夜幕降臨，這些旅行者必須走進黑暗，孤獨地穿越田間小徑及山巒，不再回頭。他們要去的地方，對我們來說遠不如這歡樂之城，我不知道該怎麼描述，有可能，他們的希冀之地根本不存在，可是他們似乎知道自己要去哪裡——這些離開歐梅拉斯的人知道。

而我們台灣人呢？看過這兩張照片，看過了71年前的小男孩跟小女孩之後，你會選擇歐梅拉斯式的、把所謂「族群和諧」建立在他人痛苦之上的幸福？還是選擇離開，走上一條不知道終點的、屬於轉型正義的路？

哪裡才是屬於我們的理想社會，我想，台灣人應該都知道。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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