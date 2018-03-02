如果「統戰」對台灣沒效，讓我們「逆統戰」回去

文：呂友邦（新聞所博士候選人）

不久前有中國交換學生提出觀點，認為中國的統戰能力似乎正在下降。

除了花蓮震災時五毛網軍的幸災樂禍外，還有央視春晚上歧視台灣國語、歧視非洲人離譜橋段，種種「不得體」的作法都讓人詫異：中共偌大的官僚機構，它的菁英養成機制到底出了什麼問題？為什麼會在政治工作上犯下那麼多「常識性」的低級錯誤？這跟當年在國共內戰中精通於掌握人心、挑撥離間的那個中國共產黨比起來，曩昔的細膩對比今夕的粗殘，簡直判若兩黨。

更可怕的是，今年1月才傳出消息，說中國各級統戰部門準備要對台灣「十大族群」砸下高達百億台幣的統戰經費；228當天，國台辦又煞有其事地端出「31項惠台政策」。天啊，這不正顯現了中共對台統戰的揮霍無度、毫無章法嗎？面對領導人交辦的統戰任務，國台辦竟然只想靠銀彈來應付交差，完全不想用腦。

這當然不是中共第一次對台灣各界砸下巨額統戰經費，問題在於：這些錢到底花到哪裡去了？究竟取得了什麼成效？中國對台灣「讓利」一年比一年多，但台灣老百姓對中國的好感度卻絲毫不見起色。對於中國14億人民而言，這難道不是浪費公帑嗎？不該去清查一下這些錢到底花到哪些人身上了嗎？又或許是被少數人拿來中飽私囊了也說不定。

中共對台統戰徹底失敗的原因，其實非常簡單：中共直到此時此刻，都從不曾搞清楚台灣人對中國反感的點究竟是什麼，也沒有把錢真正用在消弭反感上。前腳才剛砸了幾百億給台灣，後腳就靠著幾手不入流的打壓手法，搭配上黃安之流的幾個小丑，把靠著幾百億元勉強累積起來的台人對中好感給抹煞殆盡。

台灣確實開始有一些個人與團體被金錢收買了，但這些個人與團體對於主流輿論觀感的影響力，真可謂是「無足輕重」。台灣整體社會對中國的惡劣印象，是整個中共對台統戰部門親手創造出來的，中共要是妄想藉由收買這些群體去動搖整體輿論，那還真的是為難這票人了。更何況，被中共收買的台灣人大多是唯利是圖的人，他們欠缺政治忠誠與價值硬核，大多是拿多少利益才辦多少事，根本沒有真心去效忠北京。

Photo Credit: CCTV春晚 Youtube截圖

去過中國的，和沒去過中國的，都沒被統戰成功

台灣人分成兩種，一種是始終待在台灣、沒怎麼接觸中國的台灣人；另一種是去過中國、經常和中國人打交道的台灣人。

對於前者而言，他們對中國的印象就是：每天在網路上對台灣人罵髒話、盲目吹捧共產黨的沒水準中國人（其實多半是網軍），以及動不動在選秀節目、國際賽事和外交場域上吃台灣豆腐的中國政府。他們絕大多數人沒有拿到中國給的好處（那所謂的百億台幣）。他們或許未必厭惡中國，但總之不可能對中國產生好感。

對於後者──包含台商、台商子女、台幹、赴陸留學生──有別於外界印象，其實他們也未必會對中國產生好感。許多對中國不滿的情緒，反倒是從赴陸台商那裡延燒回來的。

「台商西進」過了二十幾個年頭，確實創造出一小群台籍富商，但有更多在中國打拼的台灣人產生了其它想法：中國人先讓你賺一筆錢，再把你的技術學走，最後趕你走人，對台商棄之如敝屣。有些台商子女則是在中國的中、小學裡感受到中國同學的歧視，甚至只因為台灣口音與台灣人身分被霸凌，連小朋友之間都根本感覺不到所謂的同胞情誼。赴陸台生除了少數被共青團成功拉攏以外，更多人感受到的實際上是兩岸年輕人思想價值的嚴重隔閡。

有沒有台灣人被中國大城市的極致繁華給震懾到，因此對中國的治理方式心生嚮往？確實有，但主要是那些沒有深入瞭解中國的台灣旅客。

當你踏進第三、四線城市或農村地區時，看到當地的發展狀況與小人物生活，你會驚愕地瞭解到：中國遠遠沒有台媒吹捧的那麼富裕──中國那情形不叫作「富裕」，而是「永遠只讓那一部份的人富起來」。大家忘了，中國的人均收入直至今日還是只有台灣人的4成，但這國家沒有優先改善基層民眾的生活，而是砸大錢去國外搞「一帶一路」，中邪似的瘋狂在外國炒房、買土地、蓋高鐵、建機場。你真的嚮往這種死愛面子的發展模式？那是比台灣更嚴重的M型化社會與勞資剝削。

逆統戰：當印象中的綿羊開始反噬惡狼

今年2月，一個名為「逆統戰」的運動忽然在台灣網路上出現了，逆統戰看起來純粹是民間自發產生的，宣傳手段卻遠比中共當局更細膩、更具話題性。

「逆統戰」把自己包裝成了一個遊戲，噱頭十足，很快就吸引到兩岸三地網友注意，也引起中國網路管理人員緊張刪除相關討論。「逆統戰」也比「統戰」更清楚自己應該和哪些「敵人的敵人」組成「統一戰線」：比起中國所提出那大而無當的「三中一青」與「一代一線」目標，還有空泛且虛有其名的「心理戰、法律戰、輿論戰」，台灣的逆統戰擺明了專對不易受中共官媒洗腦的少數民族與邊陲地區而來，主打的就是「輸出反殖民革命」。

姑且不論這場由台灣民間自發的低成本「逆統戰」日後會如何發展，這已經足以成為中共統戰部門一場噩夢的發端：對於惡狼而言最恐怖的事情，就是「當綿羊開始反噬」。

看看粗暴清除「低端人口」的北京市委書記蔡奇，看看用極其難看的方式將習近平推向「稱帝」的領導人幕僚群，再看看完全失去理性思考能力的國台辦官員，你會發現一件事實：在政治領域，中共已經快要沒有人才了。逐漸步入人才困境的中國，此時要迎戰的卻是台灣日益強勁的青年能量與反擊意識。這場「統戰」與「逆統戰」的對決，確實值得拭目以待。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航