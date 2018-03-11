少年劉備的煩惱：闖蕩亂世，讀書到底有沒有用？

讀書到底有什麼用，大概是千古以來的一大難題。

說書人是說三國起家的，且聽我說說少年劉備的故事吧。國高中課本若能將《三國志・先主傳》列入選文，我想比許多古文都具有教育意義，你可以看到一個小流氓成為蜀漢君王的過程：

先主不甚樂讀書，喜狗馬、音樂、美衣服。身長七尺五寸，垂手下膝，顧自見其耳。少語言，善下人，喜怒不形於色。好交結豪俠，年少爭附之。

光看開頭幾句話，就足以讓學生們奉劉備老大為偶像，年輕時的劉備不愛念書，每到放學時間便脫下學校制服、換上潮牌服飾，流連於遊獵場、KTV等不良場所，他喜愛結交江湖朋友，身邊總是跟著一票小弟。

「孩子啊……你要好好讀書，將來做個有用的人。」 劉備的媽媽苦口婆心勸道，她和全天下的母親一樣，不希望孩子一輩子賣草鞋，她將劉備送至高級學府，授課老師為當代大儒盧植，正是往後黃巾禍起、董卓亂政期間維護東漢朝廷的一股清流。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 盧植

然而，劉備家境不好，母親無法長期供他讀書，這時候，親戚中有位劉元起叔叔伸出援手，他不顧妻子反對，大力贊助劉備學費和營養午餐費。

「他家歸他家、我們家歸我們家，別多管閒事！」劉元起的太太怒罵道。「我們光是供德然念書就夠辛苦了，你到底在想什麼啊？還動！」「你聽我解釋……」劉元起跪著算盤說。「我看他絕不是普通小孩，前途不可限量，這是我們劉家的榮耀啊！」

此處不妨停下來思考一個問題，為什麼劉元起如此看好劉備呢？

根據《三國志》記載，答案可能是因為劉備家旁邊有棵高大的桑樹，遠遠看起來像個車蓋，人們都道此家必出貴人，而劉備從小和其他孩童遊玩時，他說以後一定會乘上這馬車、做一番大事業，可見其志向不凡。

真的是這樣嗎？這位劉叔叔到底為何如此大方、到底跪了多久的算盤，容後再敘，且說劉備得到親戚的金援，他是否把握機會認真向學，讓我們繼續看下去：

年十五，母使行學，與劉德然、遼西公孫瓚俱事故九江太守同郡盧植。德然父元起常資給先主，與德然等。元起妻曰：「各自一家，何能常爾邪！」起曰：「吾宗中有此兒，非常人也。」而瓚深與先主相友。瓚年長，先主以兄事之。

記載中，我們看不出劉備從盧植老師身上學到了什麼，只知道劉備結交了公孫瓚這位重量級的大哥，公孫瓚年紀較大，劉備便將他當作自己的兄長一樣對待。劉備本來就不是什麼乖乖牌，從這段文字中可以想像，如果老師問年輕氣盛的劉備說：「你知道大人賺錢很辛苦嗎？你到底是來上課還是來交朋友的？」他肯定會挺起胸膛答道：「我就是來交朋友的啊！」

事實上，擅長「交朋友」正是劉備崛起於亂世的主要原因。

劉備早期擔任最高的職位為平原相，這是年薪兩千石的大官，但出身民間的劉備並沒有急著坐上那童年嚮往的豪華馬車，史書記載「備外禦寇難，內豐財施」，劉備並沒有出色的政治能力，但他用真心跟人民搏感情。

《三國志13》台灣光榮特庫摩發行

劉備擔任平原相時期，留下兩則經典的相關記載： 當時有個看他不順眼的郡民買通刺客想殺他，身為地方首長，劉備沒有任何架子，仍是那個親民而充滿江湖味的大哥。他不計身份貴賤，與郡民同甘共苦、同席吃飯，刺客有的是機會殺他，卻下不了手，只好拍拍劉備的肩膀，要他好自珍重，語畢離去。

另一則故事發生在北海，當時黃巾暴亂，北海相孔融有難，遣太史慈向劉備請求支援，劉備聽聞後心情激動，慨然道：「孔北海竟知道世間有我劉備這號人物啊！」「平原相」不只是一個名位，更是劉備得人心、得到仁義之名的起點，話說劉備起兵時還是個小小的縣令，到底是如何當上平原相的？沒錯，正是昔日同窗公孫瓚大哥封給他的。

讀《三國志・先主傳》越多遍，越覺得劉備可敬可畏──只看小說或戲劇，對於劉備未必會有什麼認同感，天生自帶漢室血統，開局首抽兩個武力破表的結義兄弟，明明只會哭跟逃命，每次遇到危難卻總能夠逢兇化吉，簡直是集全天下的好運於一身啊！太不公平了！

不過，我從史冊中看到的劉備，並不是一個「被動」接受運氣的人，他主動結識公孫瓚，才有升任平原令、平原相的機會；他以誠待人，以致於連刺客都不忍心殺他；他派兵解北海孔融之圍，始有仁義之名；後來冒險親赴戰場救援徐州，故陶謙決定將徐州讓予劉備，孔融也出面替劉備站台說話，各位不妨想想：

這一切究竟是命運推動著劉備，還是劉備推動了自己的命運呢？

劉備的努力與運氣為他打開機會的大門，但這條創業之路並不順遂。事實上，劉備經歷過數次接近滅團的慘敗，當每一次希望換來絕望，當這道大門一再關上，他卻從來沒有想過要放棄。《三國志》用「折而不撓，終不為下」這八個字道盡了劉備的強悍。

讓我們回頭關心一下那位跪算盤的大叔，當初資助劉備這件事，乍看像是劉元起慧眼識英雄，但依我的推論，我更相信是劉備主動爭取得來的，不然在民生艱困時，誰會如此積極送隔壁家手長過膝的猴死囝仔去讀書呢？

「……叔叔，你有夢想嗎？」

劉備在家鄉涿郡起義，當時得到了中山富商張世平、蘇雙的大力支持，可見拉贊助本來就是他的拿手好戲；後來落腳徐州，劉備憑著點滿的魅力值，又將家產億萬的麋竺拖下水，成為創業路上的重要夥伴。這一切既是運氣，也不是運氣。《牧羊少年奇幻之旅》書中有句話這麼說：當你真心渴望一件事的時候，全宇宙都會聯合起來幫助你。

身為浪漫夢想派說書人，我想告訴你，這句話是真的。雖然「秘密」、「吸引力法則」聽起來很像騙人的東西，但確實是真的，重點並不是全宇宙如何幫助你，重點在於你是否真心渴望──別想得太簡單了，看看劉備一生遭遇多少苦難，這就是真心渴望某件事得付出的代價。

Photo Credit: 說書人柳豫

劉備的故事和啟示，恐怕說個幾天也說不完，現在讓我們再次思考一下本篇的題目，若以劉備為例，讀書這件事到底有沒有用呢？ 狹義來說，在亂世戰場中，有太多事情比讀書重要了，比如經營人脈、軍事力量、外交手段，純粹以實用角度而言，讀書並沒有太大用處，這論點放在今天同樣適用。

廣義來說，如果將讀書定義為「學習認識世界、看待世界的方法」，那麼讀書太有用了。盧植是東漢末年著名的軍事家、政治家兼經學家，他曾擊破黃巾、對抗董卓，以經世濟民為己任。若沒有這位令人尊敬的老師，劉備會不會選擇走上復興漢室的王道之路，實屬未知。

這個浪蕩少年，自十五歲向學打開了他的眼界，開始結交各路英雄，抱著以仁義平定亂世的初衷，無論遇到多少挫折，數十年來不改志向，如果不是真心想開創基業，他早就放棄了；如果只是為了一己私慾，憑力量或演技奪取天下，根本不可能擁有這一票肝膽相照的夥伴。關羽和張飛早就失望離去，諸葛亮的心門更不會向他敞開。

你可以說這一切都是命中注定，但我還是傾向這麼說：沒有絕對的命運，只有性格決定命運。

而讀書與學習，不就是塑造一個人性格的重要過程嗎？

本文經大豫言家－說書人柳豫授權轉載，原文發表於此

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