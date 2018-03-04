貴州茅台和「習八條」的威力：股價、現貨兩頭炒，一年賺一倍

文：羅文欽｜財訊雙週刊第549期

2014年春天，在北京市區的一場台商餐會上，作東的吳董和受邀的中國某部委王處長，不約而同地從袋子中拿出透明酒瓶。吳董說：「這是我在貴州產地買的，珍藏很多年了！」王處長不甘示弱：「哈，我這瓶是『特供』，朋友從軍隊裡拿出來的！」一桌客人此時會心一笑，大家都知道，這兩支酒瓶內，裝的都是貴州茅台酒。

中共中央總書記習近平在2012年11月上台之後，為整頓官場和社會奢靡之風，推出「中央八項規定」（即「習八條」），在中共中紀委雷厲風行的查處之下，高檔餐廳、五星級酒店、奢侈品行業哀鴻遍野，輕則業績受創，重則關門歇業；身為中國最具代表性的名貴白酒──貴州茅台也深受波及。

當然，茅台酒在市場上還是可以買賣的，重點是買了之後在哪裡喝？怎麼喝？上述北京餐會上的「舊瓶裝新茅台酒」，就成了當時政商圈既不失禮又可賓主盡歡的權宜之計。

業績爆發帶動股價飆漲

儘管「上有政策，下有對策」，2013年到2016年這段期間，貴州茅台集團依然是慘澹的景氣冬天。2012年，貴州茅台營收264.5億元（人民幣，下同），年增43.7％，但2013年營收成長率降至16.8％，2014年更驟降至2.1％，直到2016年才反彈至2位數的18％。相較於2012年之前營收動輒成長4成以上的表現，茅台在這四年堪稱「度小月」。

2017年，「習八條」的威力減弱，貴州茅台終於盼來春暖花開。這一年，該公司業績大爆發，營收高達746億元，年增50.5％，回到2012年之前的風光水準。茅台酒又開始大賣了，股價行情也跟著走高；長期高居A股股王寶座的貴州茅台，在2017年第一個交易日（1月3日）股價為334.28元，最後一個交易日（12月29日）收在718元，等於一年漲了一倍多。

今年1月18日，貴州茅台盤中更攀上799元的歷史高點，市值接近一兆元，超越法國精品巨頭LVHM（路易．威登）集團，成為全球最大奢侈品公司。茅台身價不斷攀升，也帶動中國其他白酒品牌股價跟漲，五糧液和洋河就是其中的主要受益者。

茅台酒究竟有何魅力，讓消費者和投資人趨之若鶩呢？貴州懷仁市茅台鎮是茅台酒唯一生產地，在清朝嘉慶道光年間，該地已有20多家「燒房」（釀酒廠）。

1952年，中國第一屆全國評酒大會，選出中國「四大白酒」，分別為茅台酒、汾酒、瀘州大麯、西鳳酒，自此奠定茅台在中國酒業的地位。茅台酒的珍貴，還獲得中國「國家級非物質文化遺產」的榮譽。此外，由於茅台鎮腹地不大，茅台酒產量受限，加上有人刻意囤貨炒作，物稀為貴，因此市場價格一直居高不下。

狗年生肖酒數十萬人搶購

以53度「飛天茅台」這個主力產品為例，去年春節前在市面約800元即可購得，但近日價格已飆上2,000元以上，北京的幾家大型賣場的標價更高達2,180元。值得注意的是，貴州茅台集團在今年1月的工作會上，才宣布調高今年的零售價，從1,450元漲到1,499元，但顯然與市場行情仍有不小落差，難以避免中間經銷商的囤貨居奇，市面上的飛天茅台自是一瓶難求。

除了經銷商捨不得賣，去年大炒茅台股價的投資客，如今也進場搶現貨。市場盛傳，有人兩年前花25萬元買兩箱茅台酒，最近以50萬元價格賣出，足足賺了一倍。投資客盤算著，儘管飛天茅台價格已經漲翻天，但還有漲價空間，估計存放一年可漲15％，比起定存一年只有3％利息，收益好得多。

飛天茅台如此火熱，茅台集團年前推出的生肖酒，更是勢不可擋。茅台從2014年開始推出生肖酒，已累積馬、羊、猴、雞的四年經驗，今年推出狗年生肖酒顯然有備而來，這家老酒廠緊密結合新科技，利用社群網站和電商打行銷戰，先透過微信群聊置入行銷，以說故事方式打動消費者，然後在天貓、京東和茅台雲商銷售，開賣當天造成數十萬人搶購的盛況。

另外，看準中國民眾物質生活提高後，將更注重精神層面的提升，因此茅台將生肖酒注入許多文化元素，有意打造成藝術典藏品；如馬年生肖酒瓶身選用藝術家劉勃舒的《春風得意馬蹄疾》畫作，今年狗年生肖酒瓶身和包裝盒則採用中國國家畫院兩位副院長紀連彬和曾來德的國畫和書法作品。

這一系列生肖酒，由於稀缺性和收藏價值高，時間愈久身價愈高。以馬年生肖酒為例，2014年出廠價格為800元，如今茅台官網售價高達39,999元，黑市價格更喊上80,000元，等於四年漲100倍，也難怪狗年生肖酒吸引各路人馬搶購。

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