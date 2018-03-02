立委籲「廢ㄅㄆㄇ」，但真的能跟「國際接軌」的卻不是羅馬拼音

＊封面圖片僅為示意圖。圖中的拼音為中國所使用的「漢語拼音」，和台灣閩南語、原住民語使用的拼音方式不同，但都是以羅馬拼音為基礎。

台南市長民進黨初選候選人葉宜津，26日在電視政見發表會上表示，為了與國際接軌，小學應該「廢除注音符號，改用羅馬拼音」，並強調「全世界的語言都可以用羅馬拼音表示」，她的政見引發熱烈討論。

其實，世界上真的有一套能100%標註全世界各地語言的音標系統「國際音標」，雖然部分符號長得很類似羅馬拼音，但並不等同。

《聯合報》報導，民進黨2月26日下午舉辦了台南市長初選電視政見發表會，包括葉宜津、黃偉哲、顏純左、李俊毅、王定宇、陳亭妃，都從各議題面向闡述自己的政見。

其中，立委葉宜津發表的教育政見引發熱議，對於孩子而進入小學的政見，她表示自己的教育重點是跟國際接軌，「要怎麼做？很簡單，第一件事就是丟掉ㄅㄆㄇㄈ。」她直言，「ㄅㄆㄇㄈ有什麼用？就只是一種注音而已，我們應該學羅馬拼音，羅馬拼音可以拼什麼？像國語、台語、德語、日語…...等，任何一種語言都可以用羅馬拼音學習，讓我們孩子不會害怕蝌蚪文，這是跟國際接軌非常重要的一步。」

《NOWNews》報導，對此，葉宜津今（2）日受訪時進一步說明，這是一個快速且國際化的時代，不要害怕改變，各種語言的「注音」，其實就是怎麼樣發音，如果早點讓我們的小孩在一開始的時候，學習國際通用的羅馬拼音，對學習各種語言，都非常有幫助。任何的語言，都可以用羅馬拼音來發音，小孩就不會那麼害怕學習陌生的語言。

葉宜津強調，尤其ㄅㄆㄇㄈ注音，只有台灣使用，中國是漢語拼音，大家不要那麼狹隘，如果可以讓小孩一開始就適應羅馬拼音，這對小孩來說，才是海闊天空。

葉宜津表示，用全世界都可以通用的羅馬拼音來學習發音，這是好事，為什麼那麼害怕改變呢？應該要趕快因應快速國際化的時代，「相信我的主張，最後一定會得到大家的認同，繼續努力。」

葉宜津廢除「ㄅㄆㄇ」、改用「羅馬拼音」的政見，引發不少人討論。

《中天必Po TV》報導，有網友表示贊同，「注音本來就沒屁用」、「（注音符號）本來就是近期才發明的東西，當什麼神主牌啊」、「歐洲語系都是拼音語言，學會拼音是學歐語單字不可或缺的一步」。

但也有不少網友痛罵「為啥一直要把台灣僅有的東西丟掉？」、「注音剛好補到羅馬拼音的缺點」、「想讓台灣英文教育水準提高，應該先檢討國小國中高中之間的英文教育吧，為什麼是拿注音開刀」、「怎不直接廢掉中文學英文？」

另外，還有許多網友質疑，教育應是中央管轄範圍，而非台南市長權限。也有人質疑這是想效仿中國的「漢語拼音」。《蘋果日報》報導，評論家朱學恆就批評：「想廢注音，卻只有跟國際接軌這種屁理由，真的要接軌是不是要學簡體中文呢？是不是要學漢語拼音來跟中國效法呢？」

真的有一套可以標記出「全世界」的語言的音標，但不是「羅馬拼音」

羅馬拼音，又稱「教會羅馬字」，是西方國家的傳教士制訂和推行的羅馬字母拼音方案。由於台灣過去曾有荷蘭、西班牙傳教士，以羅馬拼音拼注原住民族語和閩南語版本的聖經、聖詩，之後台灣制定閩南語拼音、原住民族語拼音，都是以「羅馬拼音」為基礎，加以改良。

《ETtoday》報導，比如台灣閩南語所使用的「台羅拼音」，最早是在1991年由清大博士洪惟仁及董忠司等人開始發展、推行，以「羅馬拼音」為基礎，歷經多年修改、整併後，於2006年10月由教育部公布整合方案，才完整確立了「台灣閩南語羅馬字拼音方案」，並納入台灣正規教育。

而目前國際上唯一可以100%標記各國語言、方言的系統，並非羅馬拼音，而是「國際音標」（IPA）。根據《維基百科》，1886年，以法國語言學家保羅帕西為首的一群英國和法國語言教師，組成「國際語音學學會」想要創造出一套能夠記錄全世界語言的音標「國際音標」，直到2007年國際因標最後一次修訂，目前國際音標共有107個單獨字母和56個特殊的表音符號，透過這些符號，可以紀錄全世界所有的語言和方言。

但大多數語言都不會同時擁有這麼多音，因此每個國家制定注音或拼音的時候，會依據國家語言或方言擁有的音，參考「國際音標」或「羅馬拼音」等標音、拼音方式來訂定自己的拼音系統。

《自由時報》報導，而目前台灣中文使用的ㄅㄆㄇ注音符號，在1908年由國學家章太炎所發表，當時他以中文篆體書法為基礎，設計出36個「紐文」和22個「韻文」，也就是今日注音符號的前身。

之後教育部為統一國音、推動國語運動，成立了讀音統一會，以章太炎所創造的「紐文」、「韻文」為基礎，1918年頒布「注音字母表」共39個符號，之後歷經刪減三個方言拼音符號，新增「ㄜ」，並改稱「注音符號」等變革，這也是現行的37個注音符號的由來。

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核稿編輯：羊正鈺