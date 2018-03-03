解構選舉經費爆表：我們選的不僅是西瓜，還是金西瓜

文：李宗霖（基進黨台南市東區市議員參選人）

立面作為一個城市面貌的展現，可成就一座城市的精神與風貌，然而民進黨市長初選的煙硝卻改變了台南這座歷史名城的樣態，進入台南市後映入眼簾的是琳琅滿目的政治人物「看板」，成了這座城市最多的表情。

然而在這些表情的背後，代表的是金權與政治遊戲的競逐，每一位參選人比的不是理念與價值的辯證，而是看板數量以及廣告露出的多寡，好似傳播數量可以決定市長的勝負，其中更有候選人竟然還「偶然」入鏡八點檔節目，於是這場選舉成了「看板與廣告」的軍備競賽。

我成為一個政治工作者之後，才發現光一面三層樓高的看板，輸出大概是一萬元，然而重點其實是背後的租金，在好的地點月的租金更高達兩三萬元，更別說其他的縣市。這些市長參選人在台南市掛上的幾百面招牌，有如滿天高高掛的金條！

除此之外，設立後援會場地及造勢活動也是一筆很大的開銷，舉例而言，聽聞有參選人在台南各區都設立後援會，以及不間斷的造勢活動，一場後援會或造勢活動分別也要一個月20萬的維護及成立費用，造勢活動更可高達30萬，在大台南各地都設立及造勢的花費鐵定超過2,000萬元，更別提其他競選小物等。

然而最弔詭的是，四年台南市市長薪水加上特別費不過約2,100萬左右的經費，根本賺不回來，難道參與台南市市長的參選人都這麼有熱誠願意做賠本的生意？

項目 金額 總數 總金額 民進黨市長初選登記費 100萬 100萬 看板輸出 約1萬/面 500~1000面 500萬~1000萬 看板租金 1~3萬/處 500~1000面 500萬~3000萬 宣傳車 每月6萬/台(18萬/月) 37區 666萬 設立後援會 20萬/月(60萬/3月) 1~30處 60萬~1800萬 造勢活動 30萬/場 1~30場 30萬~900萬 電視廣告 熱門時段10秒鐘的價格大約在25000元～40000元之間，依各家媒體及銷售辦法不同而有差異。 宣傳品 帽子 30元/頂 10萬~50萬頂 300萬~1500萬 扇子 5元/面 20萬~100萬面 100萬~500萬 瓶水 5元/瓶 20萬~100萬面 100萬~500萬 面紙 3元/包 40萬~200萬包 120萬~600萬 濕紙巾 3元/包 40萬~200萬包 120萬~600萬

所謂「殺頭的生意有人做，賠錢的生意無人做」，曾經，太陽花運動的領袖林飛帆說在台南市放一顆西瓜也會上，但是我們必須知道，這幾顆其實是「鑲金」的西瓜，正因為沒有錢就無法進入這樣的遊戲體制，在如此扭曲的選舉模式之下，有錢的參選人才有機會成為被討論的對象，像我們這樣的青年政治工作者，完全無法進入這樣的金權競爭當中。

台灣目前的選罷法沒有針對初選參選人的競選經費進行規範，民進黨作為一個引領台灣政治的本土政黨，應該要要求自己黨內的參選人公開初選財務，以及如實的申報政治獻金；作為一個台南市的市民，我們更希望這些市長參選人直接跟我們說，到底花了多少錢在這些扛棒、這些廣告、這些動員、跟服務處的成立上面，背後的金錢來源是什麼？是小額捐款，亦或是財團贊助？

我們擔心當這些參選人用背後的金錢勢力選上之後，需要服務於這些勢力與背後的結構，而非服務台南市民的集體利益與自己的理念和價值。台南市市民也需要睜大自己眼睛，不要選一個最花錢的候選人。

台南市民不需要西瓜，更不要一顆鑲金的西瓜！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航