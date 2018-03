粉刺、雀斑、魚尾紋這些臉上小瑕疵，如何用英文表達？

痘痘大軍出沒的時候,總是讓人好羨慕那些臉部光滑的人生勝利組們。但你知道嗎?其實造成痘痘的細菌,人人臉上都有,只是這些細菌的「基因」不一樣,因此有些人不管一天洗幾次臉,痘痘都一樣猖狂;但有些不用特別保養,就能有毫無瑕疵的好膚質。這些關於痘痘的小知識,你一定要知道,快跟著影片一探究竟!

臉上除了痘痘之外,還有很多讓人傷腦筋的小瑕疵,像是粉刺、雀斑、魚尾紋,這些討人厭的傢伙,你會用英文說嗎?今天就讓希平方一起帶你認識認識。

pimple / zit 痘痘

Pimple和zit指的都是已經發炎紅腫的「痘痘」,看到痘痘手癢想要去「擠」的動作,我們則用pop,是不是很有痘痘炸開的畫面呢?例如:

It is never a good idea to pop pimples. It only causes scars.(擠痘痘永遠不是一個好主意。只會留下疤痕而已。)

blackhead / whitehead 黑頭粉刺、白頭粉刺

毛孔阻塞,但還沒發炎的部份,就是黑頭/白頭粉刺。除了上面提到的 pop,也可以用 squeeze 來表達擠粉刺的動作。

My wife’s hobby is really weird. She enjoys squeezing the blackheads on my nose.(我老婆的興趣很怪。她喜歡擠我鼻子上的黑頭粉刺。)

freckle 雀斑

因為臉上不太可能只有一顆雀斑,所以比較常看到複數形式的 freckles。那另外上了年紀會出現的老人斑,則會用 age spot,一樣也比較常見複數形式 age spots 喔。

I’ve heard that there are laser treatments that can remove freckles.(我聽說有一些雷射療程可以除掉雀斑。)

wrinkle 皺紋

這個單字可以搭配其他字來說明不同的皺紋,像是抬頭紋就是 forehead wrinkle。像是保養產品上可能就會這樣說明:

Our products are the best at reducing fine lines and wrinkles.(我們的產品在消除細紋與皺紋方面,有最好的效果。)

crow's feet 魚尾紋

雖然在中文是「魚尾」紋,但英文的邏輯是「烏鴉的腳」,仔細看一下眼周的紋路,是不是真的滿傳神的呢?那要敘述某個保養品可以「撫平」細紋,可以用 iron out 這個片語。

This eye cream helps iron out wrinkles and crow's feet.(這款眼霜幫助撫平皺紋以及魚尾紋。)

laugh lines/smile lines 法令紋

除了 wrinkle 以外,line 也可以用來表示臉上的紋路。笑起來會浮現的法令紋,如同其名就叫做 laugh line 或 smile line 囉。

I think her laugh lines are charming.(我覺得她的笑紋很迷人。)

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航