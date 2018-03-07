強酸在胃裡四處遊走，為什麼不會把胃給消化掉？

作者：強納森．V．萊特、蓮恩．萊納德

為什麼胃不會把自己給消化掉？

這些強酸在胃裡四處遊走，難免會讓人疑惑，為什麼胃不會把自己給消化掉？那層又薄又脆弱的胃黏膜是如何受到保護，而同樣脆弱的食道黏膜為何沒有這種待遇？事實上，胃黏膜所受到的保護相當簡單卻十分有效，主要是由兩種物質所構成：黏液與重碳酸鹽，都是由上皮層（頂端細胞層）本身的細胞所分泌。

黏液這種清澈液體的作用，在於潤滑同時保護腸胃道與其他呼吸系統各處的脆弱上皮組織。相較於感冒時從鼻子裡流出來的液體，胃黏液並沒有多大的不同。胃黏液的組成成分大多是水（95％），還有一小部分由醣分子與蛋白質連結而成的物質，稱為「醣蛋白」（5％），胃黏液略具膠狀的特性有利於其附著在上皮層上，發揮物理緩衝的作用，以對抗胃酸與其他消化液。

重碳酸鹽為鹼性，在中和強酸方面非常有效。重碳酸鹽離子是由胃黏膜與十二指腸黏膜的細胞所分泌，是這些細胞與酸接觸之後的反應。重碳酸鹽離子與黏液一同覆蓋在胃上皮上，會中和掉所接觸到的任何胃酸。這道由黏液與重碳酸鹽所構成的壁壘極其有效，當胃腔裡的pH值為二時（酸度極高），胃黏膜的pH值卻接近七或說中性。

食道只是運輸的器官，並非消化器官。胃酸不應該出現在食道裡，因為食道黏膜中沒有任何細胞會分泌具保護作用的黏液或重碳酸鹽。不過，面對胃酸逆流，食道並非全無招架之力。具弱鹼性的唾液能夠提供食道些許保護。因此，吞口水不僅有助於將逆流的胃酸沖洗出食道，還能夠將胃酸中和到一定程度。此外，胃酸出現在食道中會引發波浪般的連續蠕動收縮，目的在於將胃酸送回適合胃酸出現的胃部。

胃裡的保護性壁壘維持完整無缺，對健康來說至為關鍵。在壁壘遭到破壞的胃部區域，可能會出現發炎（胃炎）或潰瘍的情況。如同胃灼熱，多年來潰瘍也一直被認為是由胃酸過多所造成。事實上，胃酸量過低的人，也經常會有胃潰瘍的毛病。如今眾所公認的觀點是，大多數潰瘍都是由於保護性壁壘遭到破壞所引發，最常造成這種破壞的是幽門螺旋桿菌，但是某些藥物（例如：阿斯匹靈與其他非類固醇消炎藥）為胃酸所利用，也會成為破壞形成的原因。

橫膈裂孔疝氣與胃灼熱

分隔胸腔與腹部的那一大片肌肉稱為橫膈膜。在橫膈膜上方的是心臟與肺臟，位於下方的則是胃、胰臟、肝臟、膽囊、腸道及其餘的消化器官。食道是經由名為裂孔的孔道穿過橫膈膜。若胃有一部分往外突出通過裂孔進入胸腔，這種情況就稱為「橫膈裂孔疝氣」。

根據估計，在五十歲以上的人之中，有多達25％的人有橫膈裂孔疝氣的毛病；這些疝氣的案例更可能出現在過重或懷孕的人身上。在正常的情況下，下食道括約肌會與橫膈膜密切配合，橫膈膜會幫忙讓這道閥門在吞嚥後應該開啟的時候外，都一直維持在緊閉狀態。然而，患有橫膈裂孔疝氣的人，他們的下食道括約肌會升至橫膈膜上方，致使這道閥門產生鬆動，增加逆流的可能性。此外，酸性的胃液也可能累積在胃部出現疝氣的部位，而後回流進入食道。橫膈裂孔疝氣曾經被認為是引發胃灼熱的主要原因，不過，如今眾所周知，橫膈裂孔疝氣只是其中的一項要素。在大多數情況中，患有橫膈裂孔疝氣雖然令人討厭，但是患者無須接受任何特殊治療。然而，如果橫膈裂孔疝氣的體積很大，可能會造成嚴重的問題，進而需要進行手術。

Photo Credit：柿子文化

書籍介紹

《恐怖的胃酸疾病療癒聖經：以酸治酸──90％胃食道逆流的人都胃酸不足！》，柿子文化出版

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作者：強納森．V．萊特、蓮恩．萊納德

譯者：余佳玲、張家瑞

動不動就吃胃藥，是在拿你的生命開玩笑！

不管是中和胃酸的制酸劑，或是抑制胃酸分泌的藥物，都只能「暫時」緩和症狀，但很多人都是長期食用，造成胃酸長期不足，帶來嚴重的副作用，例如：消化不良、營養吸收不良、容易食物過敏、腸胃細菌增生，進而導致多種腸胃疾病，以及許多「看似」和腸胃無關的症狀。

強納森博士不只告訴我們正確的胃灼熱、胃食道逆流的病因，以及長期胃酸不足可能帶來的健康威脅，還以淺顯易懂的方式引領我們重新認識胃的功能，以及食物如何從口進入到胃，以及食物到胃部後會發生什麼事、如何判斷腸胃不適可以「自療」或一定要「找醫師」檢查……



最後，強納森博士更教我們透過生活方式、飲食習慣及天然補充品，徹底改善胃灼熱和胃食道逆流，以及許多人的胃酸不足問題，甚至進一步解決消化吸收不良、代謝不正常、腸胃病菌所引起的相關症狀、自體免疫和慢性疾病。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航