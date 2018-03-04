一隻小白狗引發的血案：蝦夷地蠣崎家下毒事件

文：陳家倫

今年是狗年，因此我們專頁也分享一則關於狗與戰國時代的故事。不過小編這次分享的是在戰國時代時北地的蝦夷地發生的一場血案。

相信不少玩過戰國時代的遊戲，或是看過本專頁的相關文章的同好都知道，在戰國時代，當時被稱為蝦夷地的今日的北海道，最強大的和人家族是蠣崎（武田）家族，而蠣崎家族到了16世紀中葉，也傳到了第四代家督蠣崎季廣，蠣崎季廣有多名妻室及兒女，僅光是季廣之孫松前景廣所寫的家史《新羅之記錄》中，就提及季廣育有12男14女，共計26個兒女。

在季廣的兒女當中，年紀最大的是他的長女。但是長女的母親出身並不高，只是家中的侍妾，加上又是女兒身，因此一開始就被父親季廣排除了繼承權，而嫁給了上國城代的脇本館主南條越中守廣繼。長女對此一直記恨，並感到不平。

而在季廣的12個兒子中，其實我們所熟悉的繼承人蠣崎慶廣其實是三男，在他之上其實還有兩個哥哥，即是大哥蠣崎舜廣（1538～1561）以及二哥蠣崎萬五郎元廣（1539～1562）。也因為上有兩個哥哥，所以最初慶廣是被排除在外，並不是季廣的繼承人。因此在年紀輕輕時，慶廣便被送離蠣崎家，前往位於本州津輕地區的浪岡北畠氏，並成為北畠氏的猶子（養子的一種，類似乾兒子）。

但是如同上面提到的，由於越中守妻室一直對於自己不能繼承蠣崎家業懷恨在心，因此始終對父弟有所不滿，而當時候蝦夷地主要分成上國、下國及松前三個地域，上國最重要的城寨是曾為蠣崎氏居城的和喜館（勝山館），但是隨著和喜館主蠣崎高廣（良廣之弟，季廣叔叔）病歿，高廣之子基廣（季廣堂兄弟）仍年輕，因此當時季廣便讓堂兄弟基廣成為自己的長女婿南條廣繼的養子，並讓廣繼在基廣成年之前，擔任和喜城代。

Photo Credit: 陳家倫 戰國期和人於蝦夷地所控制的主要三個地區 上國、下國及松前地域分布圖

後來隨著基廣對季廣起反心，而遭季廣肅清，但是南條廣繼跟廣繼妻室並未因此被連坐。除了維持本領脇本館之外，也認可南條廣繼繼續擔任上國（和喜館）城代，因而在蝦夷地的上國地區頗具影響力。但是廣繼的妻室並未就此滿足，加上怨恨使得他窺視蠣崎家當主之位，因此決定對自己的大弟蠣崎舜廣以及二弟蠣崎元廣下毒，並成功的拉攏蠣崎家臣丸山某子負責獻上毒酒（鳩毒）。

而丸山某子為何會甘願對主君的兒子投毒呢？

最主要的原因是在於丸山與季廣的二男萬五郎元廣有過節。

若根據《新羅之記錄》的記載，在元廣12歲（1551年）還叫萬五郎的時候，他曾經養了一隻小白狗。還是小孩子的萬五郎非常喜歡這隻小白狗，因此常常帶者他在身旁嬉戲，有一次萬五郎帶者小白狗在客殿中走動，此舉引起了家臣的丸山的注意，丸山覺得不妥當，因此便向萬五郎說教道：

（萬五郎大人）的行為不是武士應有的舉動，因此把（小白狗）帶到外面去吧。

丸山可能只是想好心規勸少主應該有禮貌懂規矩，因而出口說教，怎知聽到丸山說教後的萬五郎，卻好像惱羞一般，拔出脇差攻擊丸山某子，並傷到丸山的頸部，儘管旁人發現萬五郎「亂心」之舉後隨即制止，使得丸山勉強保住小命。

而事後得知此事的季廣也感到自己的二兒子萬五郎的舉措不當，因此對他下了責罰，將萬五郎軟禁於明石季衡的館裡。

但是大難不死的丸山某子經過這次事件後，便對萬五郎心懷恨意。而或許也是因為這件事情廣為蠣崎家中所知，因此廣繼妻室便相中丸山某子，要其協助對弟弟們下毒。丸山某子出於對萬五郎元廣的恨意，因此便答應並對兩人下毒，最終使得季廣的長子舜廣於永祿4年（1561年）時以23歲年紀英年早逝；而萬五郎元廣也在隔年後的永祿5年（1562年）時因久病（相信是毒殺引發的後遺症）而以23歲年紀去世。

然而毒殺的事情很快就曝光了，消息傳到了季廣的耳中，震怒的季廣隨即下令處決自己的長女（廣繼妻室），而下毒的丸山也被季廣下令斬首。也因為季廣的長男舜廣及二男元廣兩人年紀輕輕便相繼死於非命，因此最終季廣在晚年，將家督之位傳給了三子慶廣，慶廣便在津輕為信攻滅浪岡北畠氏後回到蝦夷地並繼承家業，成為第五代蠣崎（武田）氏家督。

其實從這則故事中，我們會發現在當時戰國時代的幾個現象：

首先是女性並非我們想像中的柔弱或是任人擺布

雖然在戰國時代，繼承家業仍是以男性為主，女性繼承家業屬於少數，且多半具有代理、中繼的臨時性質，但是當時的女性仍然是十分活躍並也有自己的見識的，而在先前站長的的文章〈誰說亂世女性真悲哀？戰國女性有話兒！〉中可以看出，當時的女性比起同時期的歐洲或是中國，或是之後的江戶時代，是相對有主見自主，且在婚姻上也相對自由奔放的。



在政治上，女性還是會以各種型態及方式影響左右者戰國時代的政治。

戰國時代即使上下關係明確，但是主君仍不能隨意打家臣

在戰國時代，儘管主君與家臣間上下關係明確，但是身為上位的主君仍是不能隨意打家臣的，因為這隨時都是掉命的禍根。一但被責打的家臣認為遭到羞辱，嚴重可能隨即當場反擊或謀叛以保衛名譽，就算沒當場反映，仍可能會成為未來的禍根。比如丸山即是因為多年前被二少主萬五郎元廣攻擊，而心懷恨意，最後種下了他協助廣繼妻室毒殺舜廣、元廣兄弟的禍根。

即使是我們常常說會打家臣的織田信長，實際上他也並沒有過多明確的證據證明信長打過家臣（如打光秀）。多數信長責打家臣的故事，多是江戶時代以後傳承，以解釋魔王信長為何會被部下光秀反叛，或是加添信長的魔王形象，以作為反面教材來教育江戶時代的人們應如何「君君臣臣」的君臣之道。

Photo Credit: 歌川豐宣 @ public domain 描寫織田信長痛打明智光秀的錦繪

血氣方剛的戰國人

當時的人們還是相對血氣方剛血性的，也是想什麼就做什麼，也因為這樣不滿於對方的時候，人們常常直接動怒於形甚至大打出手，因而引起更大的紛爭。戰國時代的起源及持續化雖然可以有多種解釋，但從社會及文化的角度來看，我們也不能否認當時日本人的血性剛強以及以武力解決「問題」的態度，也容易造成更大的紛爭，因而導致戰亂的持續及擴大。

故汪星人跟喵星人雖然在當今社會是陪伴不少人們的親人（或是主子），但是在與汪星人及喵星人相處之時，還是要多加注意與旁人之間的互動，避免像是元廣一樣，因為寵愛汪星人導致遭人怨恨，最後引起自己遭到毒殺的禍根。正所謂魔鬼藏在細節裡，一些我們沒注意的小細節，有時卻往往是致命的。

《信長之野望・大志》台灣光榮特庫摩發行

最後我們再來談談毒殺首謀廣繼妻室的丈夫南條廣繼。南條越中守廣繼雖然在世時，相繼面臨養子蠣崎基廣及妻室對主家謀反，最終也因為妻室的謀反而遭牽累，被迫自殺。不過季廣並沒有因為其他罪責再怪罪南條家，因此南條家名最終得以保存。

不過相繼面臨養子、妻子對主家謀反，最終也因此遭到牽連而死，或許就某種意義上來說，廣繼也是一位悲情人物吧。而這位悲情人物南條廣繼，因為被主家怪罪而被迫自裁，但是自認自己是無辜蒙冤，卻被迫枉死。因此在其死前據傳身穿禮服進入棺材後自殺，而在其自殺之時，於棺木上逆放了一株水松木，並遺言道：

如果水松會紮根於棺材上即是我自身並無惡心的證據，而如果經過三年（我的）遺骸仍未腐朽，即代表我乃是潔白蒙冤。

在交代完遺言之後，南條便於棺中敲鉦讀經，而據傳敲鉦聲及讀經聲持續了三週，而經過了三年，本來的小水松也成長為逆水松（紅豆杉），而這則故事也成為北海道上國町當地流傳的「逆水松」的傳說。

本文由戰國史專欄授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航