四個字對付「我不夠好」的慣性對號入座

作者：謝明杰

干我屁事、干你屁事

「對號入座」經常會發生在內在自我評價不高的人身上。撇開真的心虛而對號的不說，光「我不夠好」或「我總是錯的」的內在信念，就夠讓那人在生活裡有得受。因為會不斷地對外投射找尋證明「我不夠好」、「我是錯」的證據，於是變得開始「對號」……

這世上只有三種事，老天的事、別人的事、自己的事。自己的事最要緊！「樹頭哪顧呼栽，就嘸驚樹尾做風颱」，鞏固好自己的內在，堅定好自己的信念，提升自己的價值，就不會老在意別人的事，甚至還老「擔心」、「以為」別人的事跟自己有關。這種擔心跟擔心老天會塌下來的那位「杞人」本質是一樣的。靈性書籍說的「外面沒有別人」，指的正是把焦點拉回自己。

別人的事確實跟自己有關的，只有對方需要幫助的時候，不過這幫助可得注意是不是幫過了頭，甚至替對方承擔起他自己原本該當的責任。會因為任何原因為他人「承擔責任」的人，是不明白慈悲與智慧的平衡。多半這樣的失衡如果不是別有居心就是濫好人，同樣是內在自我評價不足的表現：因為害怕拒絕他，於是乾脆全部為他擔了！這不是勇氣，更不是慈悲，這是愚昧。如果父母這樣帶孩子，期望這孩子長大能成材就不用說了，別成為社會的問題包袱已是萬幸。

一個有著智慧與高度自評的人，會分得清楚老天的事、別人的事和自己的事，他清楚地明白「責任」的分野。老天的事操心無用，他人的事不用操心，自己的事用心去操。先顧好自己的事，行有餘力再協助他人。

對於那些有著習慣性低自評「我不夠好」，而產生主動投射的「對號入座」、「以為」的行為，我有一個建議，就是：未來生活裡，除非對方需要你的幫助或是你自己應當承擔的責任外，所有不該的「以為」、「擔憂」和「恐懼」一律用「干我屁事」這四字對內在說話。這能幫助你把焦點和注意力再放回自己身上，去創造價值與更高的信念。

「如果外在不干我屁事，那與我有關的是什麼？」把焦點先放在自己身上去建設自我，絕對比一天到晚在世上疲於奔命地救苦度眾、胡亂投射有用。因為前者是從內在的神汲取力量，後者是消耗力量卻想從外在找到神。

如能轉念，何須大慈大悲，當下回頭，何必救苦救難？

女士如果挽著一位猛男上街，會有十足的安全感。男士如果帶上絕色美女亮相，也會不由自主地優越起來。「沾光」的心態讓人們喜歡跟外貌姣好、身形出色的人走得近一些。如果你具有這個條件，確實在獲取人世間的名利與成就上，是比較吃香些。「長得漂亮真好！」這也是為何許多促銷的場合都要請「辣妹」，以及化妝品、整形生意總是蒸蒸日上的原因。

人們受外相吸引，這是不爭的事實，這是人性的一環。畢竟你在「看見自己」之前，你先看到了外界。身心靈老叫你往裡看，很多人道理上明白，卻老做不到，每天還是看見「外面」的許多事。被什麼吸引了目光、被誰刺傷了自尊、看誰不順眼、對什麼事不滿意……

在這些「看見」之後，自己內在的小宇宙開始出現各種的「發酵」。於是內在的各種聲音，羨慕的、嫉妒的、攻擊的、批判的、不爽的……開始出現。

親愛的，這一切的發生都沒有錯！更不是你的錯。

只是，那些被你看見的「外在」所發生的，也沒有錯！他們其實只是一種「外在的發生」。如果你不在，如果你看不見，那些還是會發生，其實根本沒人是「衝著你來」。拜託！沒人在乎你，大家都只在乎「自己」，這也碰巧是你的問題而已。當你也注意著這個世界的外在帶給你「自己」的一切感覺，痛苦就會持續著。

你注意到的那些你內在小宇宙的各種聲音和戲碼，不過只是你自己的編劇，然後自導自演了起來。如果你清楚地知道自己在演，那不會演太久。悲催的是，只有很少人真真正正體認到，人間所有的一切都只不過是一場戲，根本不知道自己在演。一個演員忘了正在演戲，會發生什麼？尤其當導演又是自己的時候？既然忘記自己在演，當然不會喊「卡」。一齣好好的戲碼於是荒腔走板。

「覺察」有多重要，不用我說，已經有太多的書籍闡述。要怎麼做？從「任何事情反觀己心」。這麼做的目的是讓自己的事和別人的事分開。就像《聖經》裡說的：「讓該撒的歸該撒，神的歸給神。」你必須承認，有太多根本「不關你的事」的事被你談論著、攻擊著、批判著、思索著、痛苦著……其實，干你屁事！

別人男盜女娼雞鳴狗盜干你屁事？那既然不是你造成，就不是你的責任。放下無意義的正義感，讓該處理的人去處理。以前網路上流行一句話：「這世界只有三件事，自己的事，別人的事，上帝的事。」你要是責任感無限上綱的，把不干你事的別人的事或上帝的事攬在自己身上，還為此憤怒、生氣、謾罵、批評，無端端弄死好不容易才剛剛分裂與複製成功的腦細胞，何苦來哉？最最可憐的，是以「自責」作為自我覺察和懺悔的功課的人。

拿不是你責任的事情來自責，你確實需要自責，原因有二：

因為你剝奪了他人可以自我覺察並且為他自己負責任的機會。 因為你自我感覺良好，或是驕傲到竟然以為別人的事干你的事，究竟你以為你是誰？干你屁事？

延伸筆記：觀察、投射與專注 我們容易把自己內在的渴望、想像，或任何自己「還不是」但「想是」的狀態，用「投射」的方式，加諸任何一個被你「喜歡」、「欣賞」、「羨慕」甚至是「嫉妒」的對象。 「投射」是一種人性中的自然狀態，卻有很多的時候被汙名化。其實「投射」是為了讓自己「變得更好」而產生的一種機制。如果不懂投射，人們也失去了想像和學習的標的。 所以盡可以投射，但請投射正面的渴望和想像、積極與陽光。當你把陽光投射出去，黑暗就遠離了身旁。

書籍介紹

《懂你自己，才能做你自己：謝明杰不專業修行筆記》，商周出版

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作者：謝明杰

每一個人有每一個人來到這世上獨有的天賦和道途。芸芸眾生之所以一生平淡平凡，不是不具備改變的潛力，而是不認識自己的本來面目，或是被恐懼障蔽了前途。

回首過往，小時候的「志願」有完成嗎？多半沒有。後來活明白了才知道原因，原來那些「志願」都是別人和社會的期許。

不知道該怎麼辦、該做什麼？你或許該先弄懂你自己。

謝明杰以他一向自由不拘的筆調，娓娓道來他的經驗與領悟。說是「不專業」的修行筆記，因為人人可為，只要用心體會與在生活中實踐。

Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航