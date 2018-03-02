實名制、英文訂票有漏洞，三大旅行社3年搜刮3萬張花東火車票

（中央社）

花東民眾返鄉一票難求，鐵路警察局查獲三大旅行社涉嫌找員工、親友當人頭訂車票，近三年搶走3萬5,000多張花東火車票，全案依違反《偽造文書罪》移送花蓮地檢署偵辦。

鐵路警察局和台鐵局今（2）日上午在花蓮火車站聯合召開記者會表示，鐵路警察局「淨網專案」查獲三大旅行社涉嫌運用人頭、公共IP、英文訂票網頁不實證號冒訂台鐵局車票，已移送檢方偵辦。

鐵路警察局人員表示，旅遊業者為搶訂台鐵車票，竟運用大量員工身分證合法訂票或透過虛擬網路（VPN）繞至境外訂票、以網咖高速網路進行搶票、甚至利用台鐵局對外國旅客專設之英文訂票網頁以不實證號搶票，五花八門途徑逃避專案小組查緝。

鐵警專案小組從台鐵局所提供2016、2017年訂票異常資料篩選過濾，查緝各類違法訂票行為，近期陸續查緝不法旅行業者，移送花蓮地檢署偵辦。

鐵警局表示，專營韓籍、自由行陸客藝品店集團的某旅行社，為自身之利益，不惜遊走法律邊緣，運用旗下台北、花蓮關係企業員工、親戚朋友之身分證號。從民國2017年起至今用52組身分證號訂走2萬7,444張，票款總計約1,000多萬元。

其中一家旅行社在台鐵局取票管道便民政策下，以投機行為利用網咖高速網路頻寬進行搶票，再利用對號列車自動售票機、超商、郵局等通路取票，規避查驗訂票證號。旅行社兩名員工從2016年1月至2017年底，以虛擬身分證號進行訂票，期間共訂7,682張，票款354萬5,492元。

而台鐵局為加強服務外籍旅客利用網路訂購車票，從民國2010年起增設英文訂票網頁，由於外國旅客護照編碼規則各國皆不盡相同，為便利外國旅客訂票，於英文訂票網頁未嚴定編碼檢查邏輯。

另一家旅行社遂利用英文訂票網頁系統限制較為寬鬆之便，以無效證號大量訂購台鐵車票。於2016年8月至2017年底訂走355張，票款總計15萬1,555元。

《聯合報》報導，這三家大量搶票的旅行社，分別為花蓮光隆及台北天海、晨風旅行社。台鐵花蓮運務段副段長賴東震表示，局內正研議規定透過英文訂票網頁訂票的外籍旅客，必須使用外國發行的信用卡，且要立即網路刷卡付款才可完成交易，防堵漏洞。

花蓮、台東年節期間的票往往一位難求，為了讓花東人能夠回家，台鐵除了加開列車，近幾年也透過「實名制訂票」、「加重罰則」等方式，希望要遏止黃牛、旅行社等大量搶票。

台鐵局從2008年開始與鐵路警察局成立「淨網專案」，若發現訂票系統資料異常，即主動將資料移請鐵路警察局做進一步追查偵辦。

2016年6月端午連假，台鐵首度堆出實名制訂票，讓戶籍在花蓮、台東、宜蘭的民眾（身份證字號U、V、G開頭）的民眾，能夠輸入身分證字號上網訂票，並實地到窗口出示證件領票。此外，花蓮縣政府、台東縣政府也推出需要身份證字號才能訂購的「返鄉列車」。但這些實名制訂票方式，這回卻遭旅行社利用。

《自由時報》報導，過去，販賣黃牛票，只會處每張車票價格1～10倍罰鍰，駭客入侵系統或用假資料訂票只處新台幣5萬～50萬元以下罰鍰。2016年10月，立法院才三讀通過《鐵路法》修正案，加重罰則，將黃牛票罰鍰提高為票價的5～30倍，並規定駭客、用假資料訂票者，處五年以下有期徒刑，或併科新台幣三百萬元以下罰金。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺