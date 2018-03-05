習皇帝正在高速衝向不允許挑戰的專制統治

文：Leading Article《泰晤士報》

譯：觀念座標

中國在前進，領隊的人想要幹一輩子：習近平打算成為終生的領導人。

有人可能覺得很欣慰，因為這代表未來數十年內，該國政府不會有太大的變化，既穩定又長久。但此一攬權行為，應該是一件值得憂慮的事：這個在策略上挑戰西方的國家，似乎正在高速衝向不允許有任何挑戰的專制統治。

即使是俄國的普亭（Vladimir Putin），都必須（在表面上）遵守憲法對他權力的限制，透過一次又一次的選舉來保住權位；俄國政府也不得不保留空間，讓反對與異議人士得以生存。相形之下，習近平則是塑造制度，讓後者來適應他。

習近平已經有兩個沒有任期限制的職位：中央委員會總書記、軍事委員會主席。理論上，他可以一直當國家主席到 2023 年為止。最近中國將修憲取消國家主席任期的宣布，意味著他的任期有可能超過統治近30年的毛澤東。

自從去年秋天第19屆三中全會以來，中國想成為地緣政治要角的企圖心已經很明顯了：中國不再甘於只當貿易國家，而想成為一個制定全球規則的國家。其核心計畫就是所謂的「一帶一路」：在亞洲各國出資基礎建設，以製造盟友。這個計畫包括在巴基斯坦建油管、海港；在孟加拉建橋；在俄國建鐵路，總金額高達9,000億美金。

表面上，中國表示這是為了發揮它的軟實力，但事實上是想要取代西方國家二戰以來所宣揚的民主自由價值。它們代表的是世界新秩序，以顯示西方的墮落、美國影響力的消失。

絕大多數「一帶一路」的基建發展計畫，到2023年都不會開花結果。看起來，習近平似乎是想在世界局勢對中國有利的時候，繼續當中國的領導人。

毛澤東以「偉大的舵手」聞名國際，因為他是革命的掌舵人。習近平也許希望，在中國超越美國時，繼續擔任領導人。他已經為中國立下一個很有野心的目標：希望中國能在未來科技發展上領先群雄——除了重金補助的自動汽車工業，也強調大力發展具有高敏感度的工業，如人工智慧。在習近平的任內，中國用網路攻擊的方式吸取西方的商業資訊，還勒令西方公司交出專業技術的know-how以換取中國的合作。西方的智慧財產，就是中國奪取的目標。

美國正在對北京的科技間諜進行徹底調查。國會正在辯論一個法案，以允許美國外資委員會（US committee on foreign investment）可以獲得情報單位的協助，對中國奪取技術的行為進行調查。英國應該考慮採取類似的步驟。

習近平的攬權，以及中國國內缺乏任何可以節制他野心的機制，代表著西方必需戒慎。中國在他的統治之下，不只是（西方）商業上的競爭對手、偶爾合作的夥伴，也會是策略上的挑戰者。

文章來源：Emperor Xi（The Times）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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