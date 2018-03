【藝遊時光】以元宵燈籠點亮今年的光明

編按:立春已過,節氣到了驚蟄,春雷初響,大地萌發新機。藝遊時光也要繼續帶你暢遊全台,帶你看好、聽好、享受好、心情好。在北部,有國際級攝影記者張乾琦的個展「非戰之戰」,除了攝影作品外,附加一部與媽媽對談的紀錄片:一位處於戒嚴下的女子,是如何從女孩變成五個孩子的母親。另外,你想過古蹟也能變成電影院嗎?到南部,真能親眼見證浪漫的復古戲院了,Skyline film帶著四部經典老電影走進赤崁樓,讓你能坐上躺椅,徜徉於影像與歷史交織的美妙。

藝遊靠北邊

名稱|非戰之戰──張乾琦個展 Solo Exhibition of Chang Chien-Chi

時間|2018/03/10-04/29

地點|立方計劃空間(台北市羅斯福路四段136巷1弄13號2樓)

備註|本活動為售票活動

立方計劃空間榮幸邀請藝術家張乾琦舉辦「非戰之戰──張乾琦個展」,這個展覽亦是《現實秘境》策展專案第三階段的展開,展期自2018年3月10日至4月29日。張乾琦於本展中將展出2017年新作「非戰之戰」的錄像及攝影,以及一組關於喬治歐威爾(George Orwell)1945年所寫《你與原子彈》文本的聲音裝置。除立方計劃空間展出外,張乾琦亦將於台北其玟畫廊展出另一組新作「AZMA Burma: The Promise Betrayed 」。

名稱|島:字型提案概念展

時間|2018/03/10-05/06

地點|金車文藝中心承德館(台北市台北市承德路三段131號4樓)

字的汪洋中,創作者一撇一捺,獨自堆起一小塊新生地。「島」就是這些人的象徵。但做字的人星羅棋布,多是孤島。默默完成作品,默默鼓勵自己。他們的專業態度、不足為外人道的堅持,以及日夜努力的成果,往往不受社會矚目、稱頌。

雖然,這對他們成事的心願毫無差異,但長久以來,卻為社會帶來負面影響。不了解字型設計的價值與貢獻,難有更多活水投入,就難以帶來正向循環。因此我們提議,現在就把這些島嶼標示出來吧!讓全世界都看見他們的努力與堅持。字的新土壤會慢慢鋪好。給點關注,投注些耐心,並把他們串連起來,陪伴、琢磨,期待這些島嶼,總有一天成為孕育新機的天堂。

名稱|異鄉人電影院:《獨立前十年》 放映會+電影導讀會

時間|2018/03/09 20:00-22:00

地點|異鄉人合作社(新竹市新竹市東區大同路86號、東門市場3121號)

1947年10月20日是歷史上馬來亞人民從英國殖民者手中爭取獨立的日子。但是,這一個重要的一天卻被遺忘,並且從官方的歷史課本中被抹去。《獨立前十年》是一部簡短的歷史紀錄片,記錄了獨立前十年,馬來亞人民為了反對當局制定的不民主憲法發動的全馬大罷工(Hartal)行動及隨後日益高漲的反英殖民鬥爭抗爭運動。

導讀人:岑建興,人稱雷曼,生於馬來西亞近海小鎮,在就讀大專院校期間,開始關注及參與馬來西亞各社會運動,並組織學生參與。也曾擔任過校內異議性社團協調人及全國學生運動組織幹部職位等,同時關注馬來西亞獨立音樂及次文化現狀。畢業後曾以從事地方記者為生,現留學於臺灣,嘗試轉換個環境來思考馬來西亞,關注的領域包括了獨立音樂、次文化、文化研究及認同政治等。

藝遊在中間

名稱|Cicada 不在的你們都去了哪裡

時間|2018/03/10 20:00

地點|Legacy Taichung(台中市台中市西屯區安和路117號)

Cicada的全新創作於 2017 年11月23日正式發行。《不在的你們都去了哪裡》是一張關於動物的專輯,不僅有來自海洋的鯨豚、珊瑚與海龜,也有居住在城市的貓與山林中的鳥。

本場曲目將環繞著與動物、海洋有關的主題:〈等待再一次躍出水面〉以不同的速度感,描繪東海岸常見的飛旋與花紋海豚;〈原本是家的地方〉則從白海豚的角度,敘述其棲地與西部離岸風機發展的現狀;〈不在的你們都去了哪裡〉由珊瑚產卵的夢幻場景開始,隨著海水暖化等環境劇變,珊瑚漸漸地白化了。Cicada 企圖透過弦樂、鋼琴與木吉他的純器樂演奏,勾勒出人類與海洋的關係,以及動物們的處境。

藝遊南霸天

名稱|Skyline Film Classic - 台南赤崁樓 古蹟電影院

時間|2018/03/09-03/10

地點|台南赤崁樓(台南市中西區民族路二段212號)

備註|本活動為售票活動

03/09及03/10兩天,Skyline Film將帶著四部經典老電影前進府城台南!乘載著台灣許多歷史記憶的赤崁樓,將搖身一變成為獨一無二的古蹟電影院!戴著無線耳機,坐上躺椅,喝杯啤酒,用最Skyline Film的方式看經典電影,一起度過一個不一樣的週末!

放映片單:

第凡內早餐 Breakfast at Tiffany's/熱情如火 Some like it hot/新天堂樂園 Nuovo Cinema Paradiso/羅馬假期 Roman Holiday

名稱|2018 CTA-遺珠之憾邀請展

時間|2018/03/09-05/06

地點|駁二藝術特區大勇區C5倉庫 (高雄市鹽埕區大勇路1號)

備註|本活動為售票活動

遺珠之憾,意指被埋沒的珍貴事物所造成的遺憾。CTA Vol.3 遺珠之憾書籍收錄了許多設計師嘔心瀝血卻未能發表在市面上的作品。我們期望藉由此次展覽,讓這些遺珠之憾呈現在世人眼前,並分享設計師在創作背後的故事。將具有時代感的倉庫展場與創作發想的過程二者結合。在開放式的空間中展示作品,彷彿參觀者敞開你的腦袋、心房。一窺創作者的遺珠之憾,了解作品背後所傳達的概念與想法。

名稱|《潛流 Undercurrent》|何政宏 巴梅莉 林弈軒聯展

時間|2018/03/10-04/15

地點|WINWIN ART 未藝術(高雄市鹽埕區大義街2-2號)

潛藏在海洋表層流下方的海流,沉靜而低調,順著沙土岩石,以各自不同速度與方向,竄流著、潛伏著,是海洋中的暗河,影響洋流下的快慢,如同藝文工作者運用不同的樣貌來對抗周遭的喧囂和躁動,不慍不火,在潛沉的創作中得到慰藉,在悠然中窺見光明,依照各自的創作理念,展現不同樣貌的潛流。

藝遊向東面

名稱|時光對談|到花蓮上學,在臺灣寫作——黃同弘&林書帆

時間|2018/03/09 19:00-21:00

地點|時光1939 (花蓮縣花蓮市民國路80巷16號)

備註|本活動需入場費

黃同弘我們都叫他湯姆,林書帆我們都叫她書包(書包的意思就是人體圖書館或自動筆記機的概念),他們都是東華大學華文所的學生。湯姆是晚兩屆的學弟,雖然他比他學姐早很多年畢業,他們都是同一位指導教授。3月9日是她們的返校日,這天晚上七點他們也要在時光1939做一場從文學到地理的對談。