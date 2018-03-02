我的「好方法」不一定對你有用

我做事很注重方法，因為我相信好的方法有事半功倍之效，而我的經驗亦不斷印證這個信念。另一方面，我明白在很多事情上「好方法」因人而異，對我來說好的方法未必適合別人；由於有這個了解，每當有人問及我在方法上的心得時，雖然我必定和盤托出，卻往往會補充說︰「這方法你不妨試試，但未必適合你，發覺不適合時就不要勉強。」

「好方法」因人而異，其中一個重要因素是稟賦；「稟賦」指的包括智力、性格取向 、特殊天份等與生俱來 、難以改變的個人品質。最近有兩件事令我對方法與稟賦的關係體會加深了。

每天完成多件事的方法

約兩星期前跟同事R把酒閒談，說到做事的效率。R和我已是十年的同事，而且是好朋友，所以對我的生活所知甚多；他問我︰「你有甚麼秘訣，可以兼顧這麼多事情？」我說沒有秘訣，只是因為我有一個好方法，那是非常簡單、卻十分有效的方法︰

每天早上，我都在一張紙上列出當日要做的事，舉凡要用至少30分鐘才能完成的事，即使是天天做的（例如彈鋼琴和練太極拳），都包括在內；不必順著做的時間次序來列，總之不要遺漏便成，然後每完成一項便劃去。這個方法不但可以提醒自己每天要做的事，而且臨睡前看著那被劃去的項目，很有滿足感，能推動明天繼續使用這個列項的方法。

誰知R聽過後的反應是︰「這個方法我也用過，效用不大，因為我很多時候都完成不了列出的項目，不但沒有滿足感，反而感到氣餒。」我說︰「你列的項目不要太多，如果是切實可行和有足夠時間去做的事情，便能夠全部完成。」R答道︰「這點我當然明白，但不知怎的，我列的項目總是太多，就算是刻意減少一些，結果依然是太多。」

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我也偶爾完成不了所有列項，但都是只欠一兩項，不致令我感到氣餒。我的猜想是，由於R的性格比較急進，希望盡快完成很多事情，而且傾向於低估要做的事所需的時間，所以這麼簡單有效的方法，對他來說反而會造成無謂的壓力。

學普通話的方法

另一件事是關於學習普通話。約大半年前我開始學習普通話，沒有甚麼特別目的，純粹出於興趣。我自問沒有語言天份，所以除了請專人（大學裏的中文講師）一對一每星期授課一小時，更天天練習半小時（朗讀和自言自語）。

拼音對我幫助很大，我有一本筆記簿，記下一些特別容易犯錯的讀音，例如「厚薄」和「厚此薄彼」的「薄」不同音、「教育」和「教書」的「教」不同調；我還發明了「同音字記音法」，即透過記住兩個字同音而較容易記得某個字的讀音，例如「蟹」字的普通話讀音跟粵音分別很大，我便記著它與「謝」字同音，果然以後說到「蟹」字都記得普通話該怎樣讀。

我太座的語言天份很高，從來沒學過普通話，只是靠多聽，便能說流利的普通話，發音當然有不準之處，但我們說普通話的朋友全都讚她說得好，令我羨慕不已。我學習普通話後，嘗試跟她分享自己的學習方法，相信那應該能幫助她改進發音；誰知我分享了幾次之後，她終於忍不住投訴，說我的「好方法」令她說普通話比從前困難了，因為這些方法令她懷疑自己的發音，於是較難自然而然隨意出口便是普通話！

我沒想到，我倆在語言學習上稟賦不同，我的好方法不一定是她的好方法，甚至會是壞方法。

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

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