宮崎駿不喜歡淫蕩女人、女角純情有原因──話說《天空之城》

宮崎駿最希望那些人體驗《天空之城》？

Photo Credit: 電影《天空之城》截圖

如果你分別詢問小孩子和成年人對《天空之城》的觀後感，很可能，香港、台灣跟日本的小孩分別不大，會簡簡單單跟你說那冒險歷程「很刺激！很爽！」；而大人或會細說故事裏那座天空之城「拉普達」（Laputa），如何充滿大自然與文明的喻意，值得多加思索：究竟人類的科技文明，是否只會誘發征服世界的野心，必然無法跟大自然世界和平共存？

若站在觀眾欣賞作品的立場上，你聽後可能會說：有甚麼好辯論的？小孩跟大人都對！可是，假如站在宮崎駿看待作品的角度，也許，他會斬釘截鐵跟你說：

還是小孩子說得比較對！

又如果在看《風之谷》感覺遺漏太多意義未有深思，事後想太少的話，那麼，《天空之城》可能令你「想太多」了。說到底，這部作品鎖定的觀眾對象，就是「小學四年級生」；對於《天空之城》，你跟宮崎駿說看後感到「很刺激！很爽！」或者，已是他最希望聽到的讚賞。只是，如果你仍未滿意，真的渴望在「很刺激！很爽！」之餘追問下去，確實，還是有些重要情懷可說。

Photo Credit: 電影《天空之城》截圖

有點意想不到，宮崎駿團隊當初老遠跑到「英國威爾斯煤礦區」取景，純粹為畫面點綴些許氣氛（只因押井守看照片後大讚），而且，對整個故事脈絡來說，那座看起來盛載文明反思的「天空之城」，同樣只稱得上是題材方面的「點綴」，並非箇中重點；實質上，深刻思索大自然與文明的寄意，他在製作《風之谷》後算是「暫」告一段落，而《天空之城》的誕生是特意獻給小孩子的，仍有另一重寄意的話，只能說亦圓滿了宮崎駿初戀般的少年懷春：

「（《天空之城》的主題是什麼呢？）

也談不上什麼主題，反正就是少年邂逅少女之後，想要脫胎換骨（笑）變成男子漢的故事。

⋯⋯兒童時期、青少年時期最關心的事情還是女孩子，根本不可能去喜歡植物。我也不是一個特別喜愛植物的小孩。三十歲以後才開始著迷吧！」

一旦我們把《風之谷》與《天空之城》一脈相承連貫看待，稍後我們便知道，不談《未來少年科南 / 高立的未來世界》（未来少年コナン）的話，將無法了解宮崎駿創作《天空之城》的深意——尤其，涉及三部動畫他要如何塑造女角的性情，蘊含自己心裏傾慕那一種女人。

Photo Credit: 電視劇《未來少年科南》截圖

飛行石爭奪戰只是它的表面，追女孩的激情才是重點

不錯，就在男女主角終於找到拉普達城「之前」，那主角、大盜、軍方之間追追逐逐的一大段歷程，才是整個故事的主軸所在，沒那麼多深奧的隱喻要展現出來。這樣便不難明白，為何一談及《天空之城》，宮崎駿所說的大量心思，都在那兩位介乎11至12歲的男女角色身上。懷著這份初戀般的心思，最遠的自然可以追溯他迷戀《白蛇傳》的女角，坦言她最早誘發自己對「異性強烈憧憬」；若說更靠近創作《天空之城》的男女愛慕之情，便不得不提《未來少年科南》，當中的心路歷程，完全透露了少女希達、少男巴茲的原型。

我們記得，希達身懷家族傳承一顆隱藏巨大力量的飛行石，努力擺脫軍方的禁錮追捕，而追捕她的人，正是擁有上校軍階、打扮斯文的穆斯卡，表面上要帶軍方尋得天空之城的黃金寶藏，實際上他是「拉普達．普達王族」的後裔，存心要獲得飛行石及咒語，以徹底操蹤天空之城隨飛行石而來的大殺傷力武器，從而支配地上文明。

Photo Credit: 電影《天空之城》截圖

正在希達從軍機上逃走時失足墜落之際，飛行石釋放保護力量，承托著她的身軀徐徐飄落在一個煤礦小鎮，這時候鎮上一名煤工少年巴茲巧遇並拯救了她，不久二人隨即展開躲避軍方追捕的歷程，期間，又出現「空中朵拉海盜團」加入追逐戰，看準機會，與軍方爭奪希達身上的飛行石以獨佔黃金寶藏；如是，希達巴茲二人、軍方、海盜團展開三方拉扯的角力。

Photo Credit: 電影《天空之城》截圖

就是這樣，未遇上希達之前，善良、耿直又不諳大人野心的少年巴茲，似乎會在一個煤礦小鎮渡過一生，怎料遇上希達之後，像迷了心竅般不顧一切地陪伴與呵護她，不希望她受到任何傷害，總之大家一起互相擁抱已感到快樂。

未知你們認為《天空之城》那一幕最感浪漫？假如手上有一票的話，這一票很可能投予煤礦底下的情境，希達、巴茲置身「漫洞」閃閃發光的飛行石硝壁，二人仰望的一切，像是宮崎駿為她們特製的星空。這一幕，也是全故事充斥追逐戰之中，最具寧靜和安全感的時刻。

宮崎駿：我不喜歡峰不二子那種淫蕩女人。

Photo Credit: 峰不二子という女～[特別篇] Youtube截圖

的確，巴茲那份無懼上刀山下油鍋的情懷，映襯著少女希達的純情，在過於澎湃刺激的追逐過程，折損了讓人投入二人的濃情蜜意；只是，真要深究二人的情意並非絕不可能，正是蛻變自《未來少年科南》，畢竟，到了《天空之城》描繪希達的時候，宮崎駿自言感覺開始老了，相比之下，對女人的用心遠不如舊作，但兩部作品均牽動了他的感情：

「在現實生活中，除非是天生無法愛人的人，不然，只要是男人大概都會對女人心存憧憬。我不喜歡像『魯邦』裏的峰不二子那種淫蕩女人。」

這樣說的原因，除了宮崎駿對純情少女的憧憬，也在於一佪女人的性情。假如是充滿利益計算化成信仰的女人，實在很難改變自我，再美艷的外在條件擺在面前，一點不動人。如《未來少年科南》有一女配角名叫蒙思麗（蒙絲麗），她外貌帶有幾分艷麗，只是她並不像淫蕩的峰不二子，皆因蒙思麗心中對愛還有所渴求，宮崎駿曾想過她未必不能跟少年科南一起，遺憾科南已有了女主角拉娜，才讓蒙思麗跟戴斯船長結婚共偕連理。

Photo Credit: 電視劇《未來少年科南》截圖

說到底，蒙思麗不過是未有遇上能改變她的「那個人」，才會維持表面固執好勝，實際她期望著愛和改變：

「我一旦見到這樣的女人（蒙思麗），就忍不住想對她輕聲說句溫柔的話。所謂一個人的改變，並不是指在個性依舊好強的原則下稍做調整，而是指打從心底明白自己已經不必再好強了⋯⋯能夠明白她好強外表下的內心世界，這樣的人一旦出現，她就會有所改變。」

所以，到最後，即使真有跟峰不二子相似的女人，如果能令人驚訝地有所改變，還是叫宮崎駿豁然開朗：「面對一個讓人覺得討厭的女人，一旦發覺她可愛的一面，就會情不自禁地愛上她。這就是一種淨化。」

所謂淨化，是性情隨經歷深刻改變，還是那句：一個無法隨時間改變自我的人，一點不動人。

Photo Credit: 電影《天空之城》截圖

那麼，最觸動宮崎駿的內心世界，自然是能夠呼應他少年時心中對「初戀」的想像——純情、俏麗、堅強、不淫蕩。三部有著情感連繫的作品，就塑造著那些一以貫之的女角色：

「彬彬有禮的男主角其實最能贏得女人的芳心。同時也是電影界永遠熱衷描寫的主題。因為，贏得如人心本身就是最佳禮儀的體現。只不過，想歸想，（相比《科南》）我卻變得不再那麼醉心沉迷於描寫女人了（笑）。

尤其是那種讓人砰然心動、心跳狂亂的女人。大概是因為年紀真的太大了吧（笑）。」

一個懂改變自我的女人，才是最動人的女人

Photo Credit: 電影《天空之城》截圖

拉娜、科南之於《未來少年科南》，猶如希達、巴茲之於《天空之城》（因為創作年紀有別，宮崎駿刻畫拉娜時的心思，更勝希達）。宮崎駿看厭了70年代日本一些過於叛逆的少年主角，認為那些嘴臉跟「英雄人物」格格不入，他倒是相信，世上確有像科南、巴茲那種善良、果敢且堅毅的少年，儘管不會滿口仁義道德，卻是身體力行實踐，勇敢去愛，坦誠面對遭遇的一切困難。

所以，在《未來少年科南》抱住拉娜的情景，也一貫出現在《天空之城》巴茲抱住希達，不管是希達剛出現的時候，抑或二人千辛萬苦找到拉普達城的時候，巴茲情不自禁撲過去緊緊抱著希達不放手。

緊緊擁抱象徵情感轉化的奇妙力量，能改變希達的心境，也一如改變拉娜的心境，均源自眼前少年不顧一切的愛：

「拉娜這個女孩，心中原本就存在一些陰影，而且又全心全意掛心著拉歐博士，可是，有一天卻突然被科南一把抱起來就往前衝。從此以後，她就恢復了開朗本性⋯⋯科南畢竟是屬於不同世界的人，科南那種突如其來的動作當然會逼她不得不做改變。」

Photo Credit: 電影《天空之城》截圖

由是，希達到了最後非常危急嚴峻的關頭，她並未畏懼得難以振作，之前跟巴茲的經歷漸漸使她堅強起來，巴茲亦一樣，他在不遠的地方奮勇前來迎救，身手之靈動如有神助，他從經歷之中也在蛻變成真正的男子漢。是故，即使二人面對穆斯卡持槍威脅，仍能鎮定合起掌心一起手握飛行石，唸出「象徵毀滅」的咒語，無懼迎來暗晦未明的一切後果。

至於那位海盜女王朵拉，劇情充分反映她「口硬心軟」的性情，聲線沙啞地叫巴茲要像個男子漢，兒子們又說她曾幾何時「年輕貌美」過，難道，這是有意影射舊作嫁了給船長的蒙思麗嗎？這一點，我們大可自行猜想一下。不過，倒是有一點無須猜測，有位怪叔叔一直在「燈蛾機 /虎蛾號」默默工作，他的存在是要協調海盜一家人的關係，不管你感覺他是不是海盜兒子們的「繼父」，都無所謂。他們這一家，像提供心境變化的潤滑劑，在誘導出巴茲抹掉憂愁，變得更成熟，勇往直前擁抱希達的真摯力量，在比照出希達那俏麗的純情。

畫面製作很用心，除了少年懷春之外還有其他寓意嗎？

Photo Credit: 電影《天空之城》截圖

是的，《天空之城》畫面製作很用心，除了拉普達城借鑑了部分《格列佛遊記》（Gulliver's Travels）的世界，無論是歌利亞號戰艦、燈蛾機、鼓翼機等飛機，乃至被樹根包裹的巨型飛行石，加上配樂和聲效，宮崎駿團隊都花了相當大的心力，用心程度令我們看後忍不住追問許多細節，是否埋藏著諸般哲理。

但歸根究柢，「這一次」的劇本之中，宮崎駿真的無意添加太多深沉的寓意供觀眾反思，當年有個小小使命是復興日本的動畫界，憑此向下開發更年幼的觀眾層，當然，他相信成人也「很懂事理」會捧場支持。以制訂目標來說，《天空之城》絕對是當年成功之作。

那麼，真的連「些微、丁點」的寓意和哲理都沒有嗎？亦非完全是這樣。追溯到底，宮崎駿從《未來少年科南》蛻變出《風之谷》、《天空之城》等作品，他有著一以貫之的精神——給予每一代兒童和少年存續生命的「希望」。宮崎駿這樣說：

「我想，（Alexander Kay的存活者）原著的灰暗正是那位作家所抱持的灰暗世界觀。既然如此，他作品中的答案當然就不可能會樂觀。再加上我們是在日本，所以應該感覺會更加灰暗才對。可是我又覺得，真的有必要把它說出來嗎？人類既能在戰後存活下來，就表示那些人一定擁有旺盛的生命力。我們一定希望自己的小孩也能夠像他們那樣。因為，與其被宣告人類終將滅亡，我寧願追著眼前讓人砰然心動的女孩子跑。」

Photo Credit: 電影《天空之城》截圖

他認為，實在沒必要像大人那麼灰暗的世界早早套在小孩身上，如果只是因為自己看不到有希望，就儼如借作品影響小孩一起絕望，在他眼中是件「很無聊」的事。果然，穆斯卡奪取天空之城軍事科技的野心，終歸敗亡，流露宮崎駿十分惡厭那些意圖操弄世事萬物的人——「無論是毛澤東或是任何人，只要妄想操縱歷史就是壞人。」

是的，《風之谷》那結局免不了帶有宗教感的希望，風之谷的事跡啟發人們重新與大自然共處，以及《天空之城》懸浮在天空的高端城市，它不是在絕望中倖存且孤立的文明，正因為人類仍活在地上帶著朝氣活力，拉普達帶來的故事才有其重大意義，而當中經歷的人，亦可從患難得著「真愛」，努力存活下來過生活，流露如此希望，正是當年團隊欲復興動漫之餘，把故事裏感覺介乎虛構與真實之間的交疊感，將感情和價值化作一種生命力。

創作人的重要意義，並非賣弄看似深奧的抽象理論，或說些老生常談卻言行不一的大道理，而是將實實在在能內在體驗的一些價值，這樣呈現在世人面前。

Photo Credit: 電影《天空之城》截圖

延伸閱讀：

參考資料：

杉田俊介著：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》（宮崎駿論：神々と子どもたちの物語），臺北市，典藏藝術家庭出版》，2017年，8月。

宮崎駿：《出發點（1979－1996）》，台灣東販，2006年1月。

核稿編輯：周雪君