不是Native Speaker，憑什麼批評Native Speakers／ABC／BBC／CBC？

前陣子本專頁推出了幾段短片，合稱為「名人英語」系列，剖析各界名人說的英語，講解箇中值得借鏡或引以為鑑之處。部分觀眾質疑我們沒資格「批評」明星說的英語，惹來不少風波。

這裏牽涉一個有趣的語言學習問題：

我們不是native speakers（母語使用者），憑什麼批評或評論native speakers的英文？如果我們不是native speakers，是否就沒有評論native speakers英文的資格？Native speakers英文是不是就一定好。如果不一定，又是為什麼？

要回答這些問題，我們可以考慮兩點：

（1）母語使用者擁有的學習優勢，其實並非一面倒。

第二語言學習者和母語使用者，不論是面對的困難還是享受的優勢，均有所差異。Native speakers由於長期浸淫在英語環境，口音／發音標準方面，說是有巨大優勢，也絕不為過。也因為從小浸淫在英語環境之中，往往自然而然的就能將文法規則運用自如。腦裡運行的盡是英語邏輯、英語思維，不受第一語言干擾影響，自然而然能選擇適當的句構，和想要表達的意念配搭起來。部分native speakers口中出來的英語彷彿渾然天成，也絕不稀奇。

第二語言學習者看似處於劣勢，但若說他們是處於完全的劣勢，也不盡然。

教育學理論有此一說：由於第二語言學習者習慣了理解explicit instruction of grammar，簡單來說，因為他們較習慣透過理論理解語言，他們更能理論化的解釋語言和描述語言這種現象，這樣的習慣，有助加速語言學習。

（2）口音或讀音是否標準只是學一個語言的部分而並非全部

前陣子認識一個法國人，他雖曾居倫敦多年，但說話仍然保留淡淡的法國口音，他甚至將hierarchy一字讀成ee－a－ky。（當時我用神細想，才聯想到他在說哪一個字）。雖然他讀音不完全準確，但卻不代表他與人溝通能力低下。恰恰相反，此人表達能力非常高：他見多識廣，表達具體，用詞得當，舉止大方，邏輯脈絡更是有條不紊。身為法國人，即使用上第二語言英文，也能達至談笑風生之境。

讀音是否標準，並非斷定英語好壞的唯一條件，而只是其中一個條件。

當然，英文起碼是半個拼音語言，發音錯得離譜，固然難學好。而在大部分人缺乏機會接觸標準英語的香港，語音教育的確十分重要。但把讀音（甚至口音）準確與否，訂為英文好壞的最重要標準、甚至唯一標準，卻是偏頗的。語言是溝通工具；而溝通能力是多面向的，牽涉到多種認知能力（cognitive abilities）的。要成為溝通能手，豈能只磨練單一能力？只談讀音，不談其他，絕不利成為溝通高手。君不見，社會上公認的能言善道者如外國名嘴Ellen DeGeneres、Jimmy Fallon、Graham Norton；我們愛聽他們說話，難道是因為他們講話字正腔圓？不，而是因為他們的睿智、幽默和洞察人心的知性。

身為second language learner，我們的出身、是否native speaker，不由我們選擇。我們和native speakers的起步點固然不一樣，但並不代表我們不能在學習旅途上，為自己製造有利學習外語的環境。懷著妄自菲薄的心態，說一句：「我不是native speaker，當然不可能如native speaker自如運用英文，又怎會有資格批判別人？」是很簡單的，但面對native speaker和non native speaker也同樣的不亢不卑，時刻保持理性批判，既不盲從，也不盲踩，才是考真功夫的balancing exercise。

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎