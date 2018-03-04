讀《孫子兵法》看見戰場的周瑜，滿腦都是小喬展開的情場

文：譚景泉

小喬太活潑大方了，禮法觀念極薄，喬玄夫婦對她很不放心，故而管教極嚴。

在洛陽時，小喬就吸引許多王孫公子，他們有的不學無術，窮奢極侈，甚至品德敗壞，但都風流倜儻，令少女們迷戀不捨。小喬沒想過要嫁給他們，但願意和他們在一起玩樂。玩過之後，她又陷入深深的寂寞中。

舒縣和洛陽相比，是個小地方，舒縣人在小喬眼中都是土里土氣的鄉巴佬，只有周瑜不同，一是他飽讀詩書，落魄時也有一股脫俗的清華之氣；二是他桀驁不馴，書卷氣中又透露出一股野性。這兩種相互矛盾的氣質，在周瑜身上交互呈現，把她深深地迷住了。

小喬曾經聽曹操說過，能把兩種矛盾的性格統一於一身的人，必定十分出色。

出類拔萃的人，她見得太多，但周瑜是她所見識的少年中最出眾的。

「小喬，我們到城外去看落日。」

「不行，這麼晚了，我要回家。」

「都兩個多月了，我是什麼人，妳還不清楚嗎？難道妳怕我……」

「我聽我姊姊說，你太工於心計了，一看就不如伯符誠實可靠。要我對你萬分小心，別等到你把我賣了，我還給你數錢呢。」小喬當然知道，但故意氣他。

「那妳還和我在一起？」

「明天我就和別人在一起了，你別太得意。」小喬嬌嗔說道。

「對了，」周瑜忽地嚴肅起來：「聽說妳家不久會來一個客人，是曹操的兒子曹昂，他這次到舒縣是專程來看妳的。」

「是啊，你不許嗎？」小喬驕傲地揚起頭：「熱情的少年太多了，而且無一不是年少多才的世家子弟，曹昂只是其中之一。」

「我問妳，曹昂為何會千里迢迢地來看妳呢？」周瑜猛地大聲起來。

「嘿嘿，他來看我，你不高興了？」小喬見周瑜真的生氣了，卻還在笑。

「難道妳喜歡男人為妳爭風吃醋？」

「是又怎樣？」小喬揚眉答道。

這一天，二人不歡而散。

周瑜回到家後悶悶不樂：小喬是喜歡我，還是喜歡那個曹昂？曹昂千里迢迢來看她，二人的關係絕非一般。她難道會移情別戀？不會吧，她看上去那麼純真，怎麼會呢？

他漸漸覺得，自己把女孩子看得太簡單了。

她們對理想和霸業之類的事情一無興趣，但感情方面可就了然於心，對付男人的手段也高明得多，尤其是美麗的女孩，被許多男人包圍著，日子一久，自然應付自如。在這方面，我遠遠不是小喬的對手。她可能真的會朝三暮四，處處留情，愛我也愛別人。我覺得這是水性楊花，有些女孩子卻覺得是真情流露。

想到這裡，彷彿有一隻無形的手在狠狠地緊揪周瑜的心。

一個「情」字，不知把多少人折磨得求生不得，欲死不能，我再不自拔出來，徒受這折磨不說，霸業也會隨「情」而付諸東流。霸業若沒有，愛情又靠不住，這一生豈不荒廢了？雖說我有義父（編按：孫堅）這個大靠山，但建立功業，還要靠自己啊！義父對我寄以厚望，必會讓我獨當一面，兩軍對陣，義父不可能總在我身邊。如果我是個草包，義父是絕不會重用、提拔我的。想著想著，周瑜的心一陣冷，禁不住打了一個寒噤。

孫策一回來，就將一碗水倒進了肚子裡，滿臉的陶醉。

「你這麼早就回來了？」他發覺周瑜鬱鬱寡歡，就奚落他：「你和小喬吵架啦？真沒風度，看我和大喬就從不吵架。」

周瑜用書敲一下孫策的腦袋：

「你懂什麼？人家要殺你，你還笑哈哈地給人家磨刀呢！」

「大喬想殺我，我情願給她磨刀，你管得著嗎？」

看樣子，大喬比小喬還要厲害，殺人於無形啊！

這時候，吳夫人來了。她看了看書架和牆角的兵器，表情很嚴肅。孫策和周瑜不由自主地站起來，吳夫人端坐下來，沒讓他們坐。

「策兒，瑜兒，你們是到了娶妻的年齡，但生逢亂世，沒有功業哪有家啊！你們將來要擔當天下大任，不能執著兒女私情，磨滅了雄心壯志。這兩個月，你們書看得怎麼樣？武練得又如何？」

周瑜和孫策慚愧得抬不起頭。

「義母教訓得對，我以後不見小喬了，全心全意讀書練武。」周瑜大聲地說。

孫策卻沒有勇氣這樣說。

「瑜兒，你誤會了，義母並非反對你們談感情，只是要有所節制，先以大業為主。你們已磨幾天沒好好地讀書練武，看這書架和牆角的兵器都鋪上一層灰，如此下去，怎麼得了？」

接連三天，周瑜和孫策都沒去喬家。周瑜努力讓自己沉澱下來，好好地唸書。確如義母所言，兩個月來他荒廢了不少正務，他翻開《孫子兵法》，孫子的千軍萬馬從他眼前排山倒海而來。

他讀著，發現自己心中也有一個戰場，一個通往情場、戰場的拉鋸戰場，自己身陷其中，恍惚、徘徊，膠著難耐。感覺自己就像一團火一樣，燥熱得很。

孫策更是心神不寧，苦苦熬了幾天之後，他決定要去喬家，但周瑜堅決不讓他去。

「你和小喬吵架後，是不是在嫉妒我和大喬？」

「我這都是為你好，隨你怎麼想，你若是去了，我就告訴義母。」

他接著就學孫策以前的語氣：「紅顏禍水，紅顏禍水啊！你今天晚上去喬家，明天肯定就魂不守舍。」

孫策圍著周瑜直轉：「公瑾，我不去看大喬，才是魂不守舍……」

就在這時，小喬來了。手上提著一個小沙罐，臉上帶著盈盈的笑。

「公瑾，小喬看你來啦！」孫策酸溜溜地說。

周瑜回過頭，剛想說幾句冷冰冰的話，但小喬向他俏皮地擠了一下眼睛，可愛極了，她還向上一提小沙罐，舌頭將嘴唇舔了一圈：「上乘的魚湯，真香啊！」

周瑜的心頓時又被柔情淹沒了，決絕的話統統咽了回去。

「太好了，公瑾，快來喝。」孫策上前就搶沙罐，卻被小喬閃開了。

「孫伯符，這湯可不是給你喝的。你要喝，也要等周郎喝完之後。」小喬把沙罐放到周瑜的面前，用衣袖捂住，嬌滴滴地說：「周郎，你說是不是呀？」

孫策戲謔地模仿小喬的語氣，把小喬笑得直不起腰。

「公瑾，我在這裡太不方便了，還是迴避一下吧！」

「義母問起，我就說你去城外練箭。」周瑜會心一笑。

孫策連道謝都沒說，一溜煙似地走了。

「周郎，你的心眼真小。」小喬打開沙罐，魚香撲鼻，周瑜不禁垂涎欲滴了，卻聽到她擔心地說：「想不到你在愛情方面這樣脆弱，受到小小的挫折就受不了，若是真的受到大的打擊，一定會做出很可怕的事情。」

周瑜想著曹昂，沒有把話聽進去：「妳不是喜歡那個曹昂嗎？」

「曹昂這次到我家，是奉父命來探望我爹。」小喬給周瑜倒了碗魚湯，然後俯身，把頭枕在他雙膝上：「周郎，我對曹昂是有些好感，若沒有你，可能會嫁給他。但遇到了你，遇到了你……」

周瑜撫摸著她的秀髮，憂慮地說：「如果妳爹非要把妳嫁給曹昂呢？」

小喬抬起頭，語氣很堅決：「那我們就一起私奔！」

周瑜輕輕地摟住她的腰，動作很溫柔，很小心，彷彿一吹一彈就破了。

「小喬！」周瑜甜蜜地喊著。

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書籍介紹

本文摘錄自《赤壁大英雄周瑜》，遠流出版

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作者：譚景泉

奠定三國鼎立局面的第一謀將！

在三國時代的眾位英雄中，周瑜是最風流倜儻的一個，他能文能武，蘇東坡形容他「雄姿英發、羽扇綸巾」，在他的《念奴嬌》詞中，特別提到「故壘西邊，人道是，三國周郎赤壁。」蘇東坡被貶黃州，兩次遊赤壁，寫下流傳千古的前、後赤壁賦，也對周瑜多所讚賞。可惜《三國演義》的作者羅貫中為了襯托諸葛亮才德卓越、智慧非凡，把周瑜寫成一個心胸狹窄，嫉妒心很強的人，使得後人只記得「瑜亮情結」。「曲有誤，周郎顧」的瀟灑風流不見了；「談笑間，強虜灰飛煙滅」的萬丈光芒不見了；「性度恢廓」、得人心的領袖氣質不見了；「如飲醇醪，不覺自醉」的迷人形象不見了。

其實，歷史中真實的周瑜「性度恢廓，大率為得人」、「雄烈，膽略過人」、「建獨斷之明，出眾人之表，實奇才也。」在其他三國的史料中，也沒有任何有關周瑜「量窄」的記載。司馬光更在《資治通鑑》中對周瑜給予了極高的評價。

這本《赤壁大英雄周瑜》正以此為出發點，希望藉史書的描繪與記載，來賦予主人翁有別於野史的形象。該書不以翻案為書寫主軸，也不單單著重於描繪周瑜的豐功偉業，而是穿越於虛構與紀實之間，以小說家的想像力和史學者的判斷力，建構史書、演義、傳記都闕如的世界。

Photo Credit:遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航