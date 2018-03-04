小喬送行的深情告白：周瑜！你就是90歲也要回來娶我

文：譚景泉

周瑜閉門讀書，足不出戶，卻請小喬、周儂利用商賈多年來所結交的人脈，積極地和來往的客商打交道，瞭解到時局的變化，密切注意中原、江東和巴蜀三大戰區的情況。

中原戰區方面，司徒王允策反董卓義子呂布，誅殺了董卓。董卓死後，王允把持朝政，他性情剛直方正，嫉惡如仇，又居功自傲，殺了曠世奇才蔡邕，因此部屬們對他都不太擁護。董卓部將李傕和郭汜趁機興兵作亂，王允戰死，皇帝又落入李傕和郭汜之手。

而袁紹則憑藉家族的力量，兵勢最盛，地盤最廣。曹操比不上袁紹兵多地廣，但崛起速度極快，風頭最勁。

這一年（獻帝初平三年，西元192年）正月，袁紹和公孫瓚會戰於界橋（今河北威縣境）以東三十里處，公孫瓚軍大敗，元氣大傷。冀州全部被袁紹所得。

黃巾軍餘部攻打兗州，刺史劉岱不採納部屬以逸待勞之計，冒然迎戰，兵敗身亡。曹操覺得兗州刺史已死，州中無主，與朝廷的聯繫斷絕，正是佔據兗州的良機，決定以此為根據地，逐步擴張勢力。他到了兗州，受到各方擁戴，黃巾軍兵多勢大，驍勇精悍，曹操雖兵力單薄，但他能穩定軍心，鼓舞士氣，賞罰分明，並且連設奇計，每次都重創黃巾軍，迫使黃巾軍退出兗州。

此外，曹操又在濟北迫使30餘萬黃巾軍投降，得到了男女100餘萬人。他從中挑選精銳，稱為「青州兵」，並開始大力發展農業，儲備軍用物資，磨營根據地。

曹操還打出「尊奉漢室」的口號，派使前往長安，表示要效忠朝廷。李傕和郭汜雖知道曹操沒有誠意，但不敢怠慢，害怕會使將來打算效忠的人卻步，就厚待曹操使者，並給以很豐厚的回報。

巴蜀戰區方面，漢景帝之子魯恭王劉餘的後人劉焉，被任命為益州牧。他到益州後，利用張魯，暗中策劃獨立。沛國人張魯承繼祖父張陵創立的「五斗米道」後，到蜀地發展。張魯的母親因會神祕道術，磨常出入劉焉家中，於是，劉焉就任命張魯為督義司馬，派他率兵進攻漢中郡，殺死太守蘇固，並封鎖益州到長安的通道谷閣，截殺朝廷派來的使臣。劉焉上書朝廷，說米賊將道路阻斷，不能再與朝廷聯繫了。

瞭解到這裡，周瑜十分著急：劉焉若在益州割據成功，對他和孫策割據江東的計劃影響極大。

再往下瞭解，他又鬆了口氣：犍為郡太守任岐看出劉焉陰圖異計，發兵攻打劉焉，卻反被劉焉打得大敗，命喪亂軍之中。由此，劉焉得意忘形，造做了只有皇帝才能使用的輿車及其他用具共1,000多件，處處飛揚跋扈。朝廷派劉焉在長安任奉車都尉的兒子劉璋到益州，曉諭劉焉收斂，劉焉不聽，反倒將劉璋留下，不再回長安。

大業未成，就得意忘形，過份炫耀，正面對抗朝廷，雖得益州也不能守。

江東戰區的情況，則令周瑜振奮：和中原、巴蜀兩大戰區相比，江東是一盤散沙。地方豪強林立，無一人成大事，無一人威震天下，各自為政者達數十之多。只有袁術的勢力滲透到了江東數郡，但他主力在長江以北，在江東還談不上根基。

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《兵家謀鑒》完稿之日，就是周瑜和小喬的別期，周瑜要找孫策共圖江東。

周家為了慶祝《兵家謀鑒》的完稿，特地準備了豐盛的宴席，同時也算是慰勞大家這一年來的辛苦。

小喬喜滋滋地坐在周瑜左邊，臉上笑容燦爛，彷彿沒感覺到別期已經不遠了。

這天晚上分手時，周瑜一臉神祕地對小喬說：

「明天清晨，在太陽升起之前，妳能不能到水川湖畔？」

「太陽升起之前趕到水川湖畔，幹什麼？」

「現在不告訴妳，到時候妳就知道了，反正就在妳家門前。」周瑜故意用激將法：「難道天沒亮，妳膽小不敢出門？」

「天黑怕什麼？我去就是了。」

翌日，天還沒亮，小喬就爬起來，伸了個懶腰，使勁地揉幾下惺忪的睡眼，頭未梳，臉未洗，趕到了水川湖畔，卻看見周瑜穿著雪白的襦衣，挺拔地佇立著，奇怪的是他頭髮卻是披散的，宛如臨風的玉樹。

「周郎，你打扮得這麼瀟灑做什麼？這裡只有我們倆啊！難不成要去相親？」

周瑜想說什麼，又咽了回去。

小喬輕輕地拉他的手，柔聲問道：

「周郎，出什麼事？」

「小喬，我要走了。」

小喬一聽眼睛立即變紅，淚水一下子就流出來，卻還是笑著，而且很溫柔：

「我知道了，我在家等你，三年之後，無論你成為什麼樣的人，都要回來娶我。」

「我一定會回來的。」周瑜捧住她淚水漣漣的臉，在她的唇上吻了一下：「小喬，蒼天是有眼的，我們磨歷這麼多磨難，蒼天一定會讓我們美滿的。」

「周郎，三年之後，你一定要回來，別把我娘的話當真。不管你多麼落魄，你都要回來啊！就是死，我們也要在一起。」

二人緊緊相擁。

東方的第一縷曙光撕開了黑暗。

「小喬，我都快19歲了。」

「你就是90歲，也要回來娶我啊！」

「小喬，我要妳主持我的成人禮。」

「由我來主持你的成人禮，這怎麼可以呢？」

古代男子到20歲時，就會被認定是成人了，意味著從此他要承擔成人所應該承擔的責任，而且也應該得到別人的尊重。在人的一生中，這是一件意義重大的事情，要舉行一種儀式，表示認可和慶賀。這種儀式叫做成人禮。此外在成人禮上，要幫他戴上象徵身分的帽子，所以也叫做「冠禮」。

周瑜握緊小喬的手：

「不，我就是要妳來主持，在我心中，妳是神祗，是使我重生的神祗。」

「成人禮要有許多親友參加的。」

「我的成人禮不要別人參加，只要妳。」

「周郎，你怎麼這樣瘋，這樣癡啊！」小喬在他懷裡，感動極了。

「小喬，太陽就要升起來了，別再猶豫。」

他轉過身，面對著太陽跪下，掏出一把梳子和一支笄（束頭髮用的簪子）遞給小喬：

「幫我梳頭吧！等到太陽升起來的時候，再用笄把我的頭髮束起來。」

小喬接過梳子和笄，感覺沉甸甸的，覺得此時此刻是那麼莊重，那麼聖潔，彷彿神靈就在他倆的身邊看著。

小喬緩緩地梳理著周瑜的頭髮，細心遠勝過梳自己的頭。

太陽終於在地平面上升起，萬丈光芒照亮了大地，水川湖面波光閃爍，周圍靜悄悄的，彷彿一切都還在沉睡。小喬緩緩地將周瑜的頭髮向上捲好，把已磨擦拭乾淨的那根笄慢慢地插入周瑜的頭髮裡。周瑜莊嚴肅穆地站起來，轉過身，彷彿換一個人似地。小喬輕輕地撫摸著他的臉，像在重新感覺他。

「小喬，在太陽剛升起的時候，由我最親愛的人給我主持的成人禮，肯定能為我帶來好運。」

「周郎，你走吧！我不會留你的。如果我不讓你走，等於害了你。」

周瑜把小喬摟在懷裡，千言萬語盡在彼此心中呢喃。

周瑜離開舒縣的那一天，小喬沒有送他到城外，只剪下自己的一束秀髮，用手帕包好，親手塞進他的懷裡，還有一句話：

「三年後，無論你變成什麼樣子，都要回來找我喔！」

相關書摘 ►讀《孫子兵法》看見戰場的周瑜，滿腦都是小喬展開的情場

書籍介紹

本文摘錄自《赤壁大英雄周瑜》，遠流出版

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作者：譚景泉

奠定三國鼎立局面的第一謀將！

在三國時代的眾位英雄中，周瑜是最風流倜儻的一個，他能文能武，蘇東坡形容他「雄姿英發、羽扇綸巾」，在他的《念奴嬌》詞中，特別提到「故壘西邊，人道是，三國周郎赤壁。」蘇東坡被貶黃州，兩次遊赤壁，寫下流傳千古的前、後赤壁賦，也對周瑜多所讚賞。可惜《三國演義》的作者羅貫中為了襯托諸葛亮才德卓越、智慧非凡，把周瑜寫成一個心胸狹窄，嫉妒心很強的人，使得後人只記得「瑜亮情結」。「曲有誤，周郎顧」的瀟灑風流不見了；「談笑間，強虜灰飛煙滅」的萬丈光芒不見了；「性度恢廓」、得人心的領袖氣質不見了；「如飲醇醪，不覺自醉」的迷人形象不見了。

其實，歷史中真實的周瑜「性度恢廓，大率為得人」、「雄烈，膽略過人」、「建獨斷之明，出眾人之表，實奇才也。」在其他三國的史料中，也沒有任何有關周瑜「量窄」的記載。司馬光更在《資治通鑑》中對周瑜給予了極高的評價。

這本《赤壁大英雄周瑜》正以此為出發點，希望藉史書的描繪與記載，來賦予主人翁有別於野史的形象。該書不以翻案為書寫主軸，也不單單著重於描繪周瑜的豐功偉業，而是穿越於虛構與紀實之間，以小說家的想像力和史學者的判斷力，建構史書、演義、傳記都闕如的世界。

Photo Credit:遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航