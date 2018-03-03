傳中國將合併國台辦、港澳辦公室，行政院：這是「貶抑台灣」

（中央社）中國全國港澳研究會副會長劉兆佳昨（2）日表示，據了解，中國部分黨政機構確實要合併，且可以確定國務院台灣事務辦公室和港澳事務辦公室將不會單獨存在。今天上午行政院發言人徐國勇出席東亞和平論壇受訪時也表示，這是明確與明白「貶抑台灣」做法。

港媒明報報導，部分中共中央和國務院機構將會合併，在國務院部分，將會組建新的台港澳事務辦公室，不再單獨保留台辦、港澳辦。報導引述消息指出，此舉是要有利於打擊「港獨」和「台獨」。

曾是香港特別行政區政府首席智囊、前中央政策組首席顧問的劉兆佳接受訪問時說，據他了解，中國黨政機構確實有合併計畫。他說，可以肯定的是，國務院台辦和港澳辦今後不會單獨存在。

但他說，黨政機構具體如何合併，目前不明，比如中共中央台灣工作辦事室是否會繼續存在，又是否會合併到新的機構內，他不太了解。

被問到取消台辦是否要矮化台灣，劉兆佳說，北京當局一直視台灣和香港一樣，屬地方性質；而台辦和港澳辦在北京中央來說也只是小部門，「沒有矮化不矮化的問題」。

他認為，這次合併或整合黨政機構的真正目的，是「中共方面要落實它一貫強調的強化黨的領導和提升治理能力」。他說，精簡架構後，將會方便黨的領導；機構整合後，雖然政府的工作會加重，但也方便協調統籌。

中華人民共和國國務院（簡稱國務院）是1954年《中華人民共和國憲法》實施後的中央人民政府，是中華人民共和國最高國家權力機關全國人民代表大會的執行機關，也是最高國家行政機關。由總理、副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、審計長、秘書長組成。國務院實行總理負責制。

國務院內原有四個「辦事機構」，為協助總理辦理專門事項，不具有獨立的行政管理職能。分別是：

國務院僑務辦公室

國務院法制辦公室

國務院港澳事務辦公室

國務院研究室

而國務院台灣事務辦公室（國台辦）與中共中央台灣工作辦公室、國務院新聞辦公室與中共中央對外宣傳辦公室、國務院防範和處理邪教問題辦公室與中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室，這三個都是「一個機構兩塊牌子」，列入中共中央直屬機構序列。

以與台灣事務相關辦公室為例，在不同情況使用不同名稱，如對在中國投資的台商稱「國台辦」，對台灣的黨派使用「中共中央台辦」名義。

《自由時報》報導，立委鄭寶清昨在施政總質詢指出，中國不再單獨保留台辦、港澳辦，是否要打擊港獨和台獨？陸委會副主委林正義表示，台辦確實可能與港澳辦合併。他說，中國未來一、兩週會有變局，包括習近平將打破國家主席的任期制，中央部會將從四十幾個縮減至二十幾個，相關人事變革都是需要密切關注的重點。

《經濟日報》報導，本次機構改革後的國務院部門只剩19個，相較過去的25個為少。其中，國僑辦併入外交部；國安部、保密局、密碼管理局合併成國安保密總局；銀監會、證監會、保監會合併，成立國家金融總局。

科技部和教育部合併；國家民委、宗教局合併，成立國家民族和宗教事務委員會；國土部和城鄉建設部合併，組建國土和城鄉建設部等。環保部、國家能源局等合併，組成能源和環保部；組建衛生和計畫生育部；撤銷民政部，其婚姻登記、殯葬管理職責交由衛計部。

《中國時報》報導，為推進精神文明建設、新聞宣傳建設和思想文化建設工作的融合，將中央文明辦、國新辦職能劃入中宣部，撤銷中央文明辦和國新辦。

在黨群團體部分，改革方案建議，組建中國僑胞聯合會，將僑聯、台聯職能合併；撤銷海外歸僑聯誼會、台灣同胞聯誼會、海協會。

Photo Credit: 行政院

呂秀蓮：台灣要做好準備

（中央社）由民主太平洋聯盟主辦，南韓21世紀經濟與社會研究院、瑞士民主基金會合辦的「東亞和平論壇」（East Asia Peace Forum）今天上午在台北圓山大飯店舉行，而民主太平洋聯盟創辦人暨現任理事長呂秀蓮、行政院長賴清德等人出席致詞。

呂秀蓮會前受訪指出，未來3年是台灣前途的關鍵年，台灣必須做好各種準備，國內民心要凝聚團結，對外要能分辨是非。呂秀蓮說，她創辦第一屆的東亞和平論壇，第二屆確定在首爾舉辦、第三屆到馬尼拉，希望日本可以接續舉辦。

她說，不管中國和美國的關係如何變化，日本、韓國、台灣、菲律賓這四個緊鄰國家，都是愛好和平的國家，可以自己來建構和平網絡，「讓我們投資和平，保衛東亞地區的和平與穩定」。

呂秀蓮致詞時指出，非洲諺語說「兩隻大象打架，草地跟小動物先遭殃」。21世紀的美國與中國較勁，東亞鄰近國家可否互助，免於介入兩強相爭？她希望日本、韓國可以捐棄前嫌，更加緊密合作，菲律賓也可以在南海議題上扮演更關鍵的角色。

賴清德：增國防經費，與亞洲國家齊捍衛和平

賴清德上午在圓山大飯店舉辦的論壇開幕致詞時表示，亞洲的國際地位越來越重要。就經濟發展而言，亞洲新崛起的龐大消費市場吸引全球投資，亞洲經濟發展可說是全球經濟發展引擎。

他說，美國總統川普（Donald Trump）最近提出自由、開放的印太戰略，且雖然美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），但日本主導剩餘11個會員國敲定新協定架構，改稱跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），預計今年可望上路。

安全挑戰方面，賴清德表示，亞洲重要性值得國際重視。北韓核彈試射，已衝擊朝鮮半島穩定；中國在東海、南海擴軍，特別是軍機、軍艦頻繁出入東海，影響區域穩定；近期中國在沒事先與台灣協商下，片面啟動M503等航路，「嚴重衝擊兩岸和平的現狀」。

他說，期待與會者透過討論，提出有效方法，共同解決日益嚴重的亞洲危機，讓經濟發展，區域內人民可和平生存。

此外，賴清德表示，台灣是主權獨立國家及印度、太平洋區域內重要一員，在經濟發展上，台灣會持續貢獻力量，促進區域經濟發展。總統蔡英文提出的新南向政策，就是希望台灣與東南亞國家合作、彼此交流，創造經濟發展。

安全方面，他說，台灣致力於亞洲區域和平發展，在國防武力上，台灣會增加經費，與亞洲國家共同捍衛區域和平。台灣也全力支持聯合國對北韓的經濟制裁，希望北韓引起的朝鮮半島危機早日和平解決。

兩岸關係上，賴清德表示，蔡總統多次宣示「對中國的善意不變，承諾不變，不會走回對抗的老路，也不會在壓力下屈服」，台灣希望與中國和平對話、交流，促進兩岸和平發展，「這樣的立場不會改變」。

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核稿編輯：楊之瑜