中高階獵頭專家：傳統排序型、功能型、混合型，哪種履歷最適合你？

作者：林沂萱（獵頭的日常）

目標：選擇贏率最高的呈現方式

全球人才移動是現代職場的主流趨勢，你可能會常聽到：哪個同學畢業後去了其他國家發展、辦公室中出現了不同國籍的同事，或跨國公司邀請你做兼差專案。因此，在求職投遞履歷時，求職者被要求同時具有中文與英文履歷，是相當常見的狀況。甚至，許多雇主是直接以「有沒有具備英文履歷」來作為篩選的標準，評估求職者有沒有具備開放成長的態度，所以就算是自認英文能力薄弱，或是工作仍屬於在中文系國家，還是會建議備有一份英文履歷，且這份履歷也能放置在全球招聘網站上，例如領英，幫助自己被動吸引好機會上門。

不同於制式的中文履歷，英文履歷在撰寫邏輯上的格式編排彈性許多，包括主要三大的傳統排序型（Chronological）、功能型（Functional）、混合型（Hybrid） 型態。

而每種履歷型態都適用於不同情況下的求職者，幫助你透過格式的呈現強調重點，例如過去你的工作經驗總是穩紮穩打，相當穩定，沒有轉換不同領域的經驗，那麼使用最常見的傳統型排序格式，對你來說就是好的選擇。

因此，在進行完先前的成就與職能盤點後，請再度思考，自己目前的狀況適合使用哪一種格式的履歷呈現，再將內容填寫進去。

I. C型履歷：Chronological 時間排列型履歷

（O）優點： 突出工作者的職業發展和成長，是接受度最廣的履歷格式。適用於想要申請職位與自身工作經歷相同的求職者。

（X）風險： 對於想轉換職業跑道、剛畢業的新鮮人、每段工作期間不長或空窗期長的求職者，傳統型履歷容易呈現跳動頻繁的印象。

如果你一直都待在同個產業中工作，而想申請的職位也是在同個業界，那這就會是非常適合的履歷格式，也同樣適用於「沒有」超過六個月以上的空窗期，或是在工作經歷中「有明顯成長或晉升」的求職者。

請務必注意，雖然它被稱為「按時間排序」，但這種格式是按照「逆時間排序」（Reverse-chronological），也就是用「最近發生」的時間來寫出經驗和教育順序。例如，你有碩士學位，它應該列在你的學士學位上方，因為它是最近發生。逆時間排序可以使雇主容易辨認出應徵者最近的成就，但我仍遇過許多工作者是由舊到新排列，最近的工作經歷得翻到第二頁才可看出，對於履歷閱讀者來說是難以閱讀的，而這樣的小細節卻經常被忽略。

√ 聯絡資訊（Contact Information）

聯繫方式一定要編寫於履歷表表頭，才能方便潛在雇主聯繫你。尤其，現在多數的公司都使用ATS招募系統，抓出求職者履歷中的關鍵字在人才庫建檔，再篩選出潛在候選人到HR手中。因此，這也是為什麼需要強調「履歷格式」跟透過「明確關鍵字」去撰寫履歷的重要性。

√ 個人簡述（Summary Statement）

同樣編寫於履歷表頭。它給了你最明顯的版位，以說明你最出色的成就，許多招募人員在短時間閱讀履歷時，會以這個區塊來篩選判斷。像是，Experienced sales professional with 5 years experience. Proven skills of exceeding quarterly sales goals for the past 3 years. Also, skilled in marketing and negotiation. I excel during the most stressful quarters and easily manage several different clients at once.

√ 工作經驗（Work Experience）

將你的工作經驗由逆時間方式排列出來，從離你最近的一份工作開始編寫（新到舊）。如果有任何職位晉升，務必在此區塊中特別強調，並且標註出這段時期達到的成就，依照應徵職缺選擇最相關的呈現。

√ 教育程度（Education）

按最近時間列出畢業學校。而如果你的「學業成績平均點數」（grade point average）小於三・五就不用列出；而工作有五年以上經驗的求職者也不用將GPA寫出來。

√ 技能（Skills）

技能欄位是一個極佳的機會，可以將職位說明書中出現的關鍵字在你的履歷中標注出來。

善用標出關鍵字，能讓沒有時間仔細閱讀履歷的HR、ATS招募系統保留你。特別注意一點，這個欄位的強調永遠是──硬實力（hard skill）＞軟實力（soft skill）。

硬實力強調專業知識與技能，像是「Javascript」、「Supply Chain Management」；軟實力則偏向個性特質描述，像是「hardworking」、「people skill」。並不是說軟能力不重要，而是雇主通常更願意在面試關卡「感受」你的軟實力。因此，在有限的紙本空間中，請集中描述符合資格、能加分的硬實力。

你或許會發現，時間排序型的英文履歷和中文履歷的格式邏輯相似，因此若你是應徵亞洲國家的機會，不妨可以直接運用傳統排序型的格式，套用在中文履歷撰寫，有著完整一份中文、英文履歷，達到一石二鳥的效果。

II. F型履歷：Functional ／ Skills Format 功能型履歷

（O）優點： 適用於想要職涯轉換、更換工作頻繁、有多次工作空窗期、剛進入社會的的求職者。

（X）風險： 沒有辦法連結特定的技巧與工作經驗，這讓招募人員難以辨別履歷價值而有所顧慮。

功能型履歷適用於剛畢業不久的新鮮人、休息了一陣子重新進入職場的求職者、自由工作者（freelancer）或設計從業相關求職者。

它將引導閱讀者，將重點放在「可遷移能力」（transferable skill；參考P.200）上，因此同樣適用於想轉換跑道的求職者。功能型履歷能引導人資、用人主管，將焦點放在你的「工作技能」，而非工作經歷上。但使用此格式的風險，是閱讀者難以理解你的技能、成就分別是在哪個時期建立的。若要能達到善用F型的格式效果，請務必要先認真分析自己、瞭解自己，歸納出能強化履歷印象的突出技能，或是可遷移能力，這樣才能避免閱讀者減低對工作經驗的信任疑慮。同時，功能型履歷還是需要配合註明你工作的歷史紀錄、在職日期。

√ 聯絡資訊（Contact Information）

同C型履歷的寫法，聯絡資訊與地點一定要編寫於履歷表表頭，方便潛在雇主聯繫。

√ 資格（Qualifications）

這個欄位的重要程度就像是：功能型履歷的資格（Qualifications）＝時間排序型的工作經驗（Work Experience）。

在撰寫這個區塊時，請閱讀好你想要的申請職位的工作說明書，並認真問自己：一、過去什麼樣的人生、工作經驗讓我特別適合這職位？二、有什麼樣的專案經驗，能加強證明我有這方面的能力？這樣，你就有許多靈感下筆了。

√ 技能（Skills）

Skills跟Qualifications完全不同。技能是你儲備多年將它練成的工具，而資格是專案經驗、活動經驗、認證證照。

技能這個區塊的撰寫邏輯，在所有履歷格式都是相通的，所以務必從你有興趣職位的工作說明書中，抓出關鍵字參考、配合成就清單所發現的職能來編寫履歷。在F型格式中，我會建議選擇至多三個核心能力，搭配成就簡述，提升說服力。

√ 專業經驗（Professional Experience）

F型履歷的重點是技能呈現，在工作經驗只需點到公司名、頭銜、在職時

間即可。這會讓你的空窗期沒有這麼明顯，但記得，誠實為上策！這些資訊

在Reference Check階段，能被輕易被查出真實性。說小謊絕對不會讓你走得

更長遠。

√ 教育程度（Education）

對剛畢業不久的新鮮人，這欄位可以與「專業經驗」（Professional Experience）互換，按最近時間順序列出你的學歷。甚至，補充一∼三項在校的特殊活動。

如果是剛步入職場的新鮮人，則可以好好利用功能型履歷具體化自身經歷與價值，將在校習得的硬技能、個性中現有的軟技能，配合社團經驗、實習經驗輔助來呈現。

III. H型履歷： Hybrid ／ Combination 混合型履歷

（O）優點： 更針對「目標職缺」所需經驗技能陳述履歷，適合重返就業市場，或經驗豐富的工作者呈現重點。

（X）風險： 對於求職動機不明確、或未能針對目標職位進行分析，混合型履歷可能變得冗長沒有重點。

混合型履歷結合了時間順序與功能型的履歷，特別能針對特定職位中的特定技能／經驗敘述。

中高階主管的工作職責通常較廣，利用混合型格式來針對欲應徵職位，擷取出合適的經驗來強化專業度是很好的選擇，譬如你可以在Professional Skill欄位，依照應聘職位選擇最相關的技能，保持Work Experience的內容不變，一樣能達到客製履歷的效果。或者，若你是有獨特技能、經驗超越就業經歷的求職者，不妨好好運用混合型履歷，對於應徵職位更能針對職能加以強調。

√ 聯絡資訊（Contact Information）

這與其他履歷格式沒有區別。記得包括「適當的」電子郵件地址，避免像是cuteboy@gmail.com或是princess123@hotmail.com等等這類有失正式的帳號名稱，以及完整的郵寄地址（包括郵政編碼）和電話號碼（包含國碼）。

√ 個人簡述（Summary Statement）或是資格（Qualifications）

你可以針對目標職位選擇使用簡介或資格。個人簡述更注重在你的工作經驗和專業成就，而資格則關注在你擁有的認證證照和專業技能。

√ 技能（Skills）

將你的履歷與工作說明書比對，確認你寫的履歷有包括了工作說明書的關鍵字，才能通過沒時間仔細閱讀的HR與殺人不眨眼的ATS招聘系統。

√ 專業經驗（Professional Experience）

包括在職起始日期，按照近期時間順序列出工作經驗，並配合該時期成就。

√ 教育程度（Education）

同樣按照最近時間，來編排你的學歷資訊。許多求職者已經畢業許久，但仍把教育程度置於履歷表頭，這其實是浪費了履歷最精華之處。

完成履歷的檢查

在我舉辦職涯工作坊時，通常都會邀請學員交換履歷，並且在有限的秒數下，幫對方畫重點。很有趣的是，會發現履歷閱讀者的視線多落在左上方循序往下的中間線。甚至，許多人在拿回自己「被劃重點」的履歷後，都會出現這樣驚訝的聲音：怎麼這些重點跟我想要強調的都不一樣？譬如，本來活潑外向的求職者，結果在履歷中呈現出嚴肅的自己，這些反差大的情況常常發生。

好履歷的重點，絕對是他人能輕易閱讀且能看懂的。當你在完成一份履歷後，請務必再度檢查、評估。

★ 自己檢查： 有沒有任何錯字？句子或文法上不通順的地方？有沒有符合閱讀習慣路徑去安排想強調的重點？

★ 把自己當作ATS來檢查： 有沒有使用雇主語言（與職缺說明書相符的角色職稱、職責、職能、資格）優化關鍵字？

★ 他人檢查： 看完後能理解你可能是個什麼樣的人？什麼專業是你擅長的？對你會感到興趣嗎？

最重要的是，這份履歷到底能不能看出「持續成長」是相當關鍵的。

當你的履歷越能呈現你的真實樣貌，將能在篩選階段優先過濾掉許多「跟自己差異過大」的機會，將精力保留在真正的目標之中。

求職信（Cover Letter）的撰寫

認為寫求職信很麻煩，這樣的求職者心態也相當常見。但在站在雇主的履歷篩選階段，有不少把關者，是直接以求職信作為「篩選標準」。

試想看看，假設你是人資，要把那精心過濾過後的百分之五的履歷，送到用人主管面前，便可不只是單純一份履歷清單而已，必定會有輔助說明，譬如，多了對候選人的經驗描述：「我認為Cindy、Jack、Tomas特別突出，他們都具有數位行銷的工作經驗，對零售業的客戶喜好有一定認識。尤其是Jack，他在我們同業的ABC公司任職，我們可以優先請他來聊聊⋯⋯」

而這位人資一定是仔細看過這些人的履歷了嗎？其實不然，他可能是直接看到了Jack強化動機的求職信，而以此作補充。但這對Jack來說，就是多了得到面試的機率。

求職信是一個讓雇主能更快過濾無效履歷的方法，並且能瞭解為什麼求職者認為自己是最佳人選，從求職者觀點出發，藉此區分出求職者的動機。特別在英語系國家的求職過程中，求職信是絕對缺一不可的必備文件。但不少人「認為很麻煩」，以至於衍生了一看就知道是從模板抄的求職信。有些模板甚至相當過時，在使用上也請務必小心，就如同我們先前分享現代履歷，建議讀者要有現代求職信的基本認識。

① 短時間易讀性

這點和寫現代履歷心智是相同的，以三∼四段的篇幅來述，特別是在「第一段」就應該直接點出你的強力重點（selling point），來吸引對方的閱讀欲望，譬如：

A. 獨特的職涯經驗：是什麼讓你更特別？

B. 為什麼你適合：至多三個的適合原因。好好運用我們先前在撰寫履歷的第一、二步，從成就清單抓取的成就、職能，配合與應徵職位的相關性，再搭上分析職缺說明書中的關鍵字，做重點式敘述。

C. 任何推薦人訊息：如果有朋友在該公司工作，如經對方同意，可以在信裡提到，成為內部推薦的一種方法。

② 聚焦價值

在中間段落，我們要強化說明方才的重點。這個段落中，許多求職者常會在撰寫時，犯了重述履歷現有的資格，或乾脆附上成就清單這類的錯誤。對於閱讀者來說，是相當浪費時間的。

A. 運用星星法則：銜接第一段落你所提到的重點，你可以具體化這些技能與經驗，讓用人主管有「你也能夠幫我這麼做」的感受。

B. 避免有氣無力：「我是一個努力工作的人」（I am a hard worker），這樣「無感」的陳述是相當常見的。與其單方面形容自己，不如換個方式說明：

「在市場低點時，我仍憑藉耐心與努力，給每天設下自我的業績目標做陌生開發，讓我連續兩季都達到業績超標百分之一百三十，平均單筆成交金額為四十萬，為全公司最高。」

③未來貢獻

過去你能做的，不一定代表你「未來能做」或「也想要做」。求職信常見的老派結尾，都是過度強調自己的欲望：「我非常喜歡貴公司，希望能加入到更大的平台學習成長，提升職場的競爭力。」這樣的描述。

請記得，對雇主來說，他們想要找到的是能幫助他們的人，而不是僅僅單純讓你來學習而已。因此，在求職信結尾時，強調能幫助用人主管「帶來什麼、貢獻什麼」是很重要的。

現代求職信已經不再像以前那樣強調傳統格式，反而是以E-note為主流。許多工作者會直接將求職動機寫在電子郵件中，發到招募人員與用人主管的信箱。因此，你可以直接將你的內容製作成一份Word檔案，在表頭加入你的名稱抬頭與聯繫方式，也有利於ATS的關鍵字抓取。

當完成了履歷與求職信後，主動求職者可以透過常見的人力銀行網站送出申請，常見的當地人力網站包括：104人力銀行（台灣）、前程無憂（中國）、Recruit（日本）、Monster（英語系國家）、Indeed（全球型）。

或者，直接進入到興趣公司的求職頁面（career site），針對目標職位投遞。但請務必記得，通過公司專屬求職網頁的申請，必定會面臨到ATS系統篩選，所以要在送出履歷前針對關鍵字優化。

相關書摘 ►中高階獵頭專家：問問自己，下一次還要透過丟履歷來換工作嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《但願你因工作而閃亮》，遠流出版

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作者：林沂萱（獵頭的日常）

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剛出社會的新鮮人，不清楚自身優點或不知道要做什麼；

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或是經歷風浪後進入人生下半場，卻不知從何揮棒的人……

本書的存在，將會幫助你──

★塑造職涯心智，從「心」定義自己，盤點自身技能與優勢，找到真正適合自己的工作（True Calling）。

★明白數位時代的履歷撰寫技巧，以及各類型的面試比較，告訴讀者所謂「求職活動」，究竟該如何出擊，才能一次命中想要的工作！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航