都是元宵節惹的禍？西半部從「紫爆」到「紅害」直到下週一

（中央社）

受到大氣擴散條件不佳影響，西半部今（3）日空氣品質拉警報，連台北101也消失在霧霾中，環保署開設第二級中央空氣品質防制指揮中心，將加強污染減量工作及通報民眾執行防護措施。

「天氣風險 WeatherRisk」指出，元宵夜到今天一早，出現相當嚴重的霧霾，在昨晚達到空汙的高峰值，台北到台南全面性的紅害，一片霧濛濛，因為高壓迴流吹南風，暖濕空氣北上遇到較冷的陸地以及海面，以及早晚的溫差形成濃霧，很多地方相對溼度都達90%以上，同時混雜著境內汙染的霾，順著南風往北擴，形成霧霾。

行政院環境保護署今天臨時召開「台灣西半部空品現況及作為」記者會，宣布開設第二級中央空氣品質防制指揮中心。

空氣品質保護及噪音管制處長蔡鴻德說，由於昨天元宵節，各地放鞭炮等較頻繁，加上大氣擴散條件不佳，空氣污染物累積快速，今天北部、竹苗、中部的空氣品質指標（AQI）為橘色至紅色等級；雲嘉南及高屏空品區為普通至橘色等級，預估5日後才會改善。

蔡鴻德則表示，環保署依據空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法規定開設第二級防制指揮中心，在今天上午9時召開應變專案會議，並請中央指揮中心成員內政部、經濟部、交通部、農委會、教育部、衛福部派員與會，協調應變管制事宜。

蔡鴻德指出，為了避免空品惡化，台電公司已配合在2日早上7時到下午5時執行相關自主降載減排措施，台中電廠降載量共1100萬度；興達電廠降載量共650萬度，共計減載1750萬度（不含停機歲修），空氣污染物減量分別為硫氧化物（SOx）減量7公噸、氮氧化物（NOx）減量8.26公噸及總懸浮微粒（TSP）減量0.65公噸。

中油公司配合減緩空品惡化情形，已減少燃料油及增加天然氣用量與停止吹灰工作，並增加設備元件自主檢測查核及廠內及周界例行巡查，空氣污染物減量分別約為SOx減量2.7公噸、NOx減量1.5公噸、TSP減量1公噸及揮發性有機物（VOCs）0.5公噸。

中龍鋼鐵公司今天也在工廠安全運轉及全廠能資源平衡情況下，已配合加強減排調整產能，並加強原料堆置場灑水頻率抑制揚塵，預計SOx減量1040噸、NOx減量1405噸、可減TSP減量0.219噸及VOCs減量0.135噸。

蔡鴻德也強調，今明兩天相關國營企業都將持續配合自主降載減排措施，啟動超效能運轉與減排降載等機制，減緩空品持續惡化情形。環保署也呼籲，民眾出遊休憩時，可結合環保集點活動多搭乘大眾運輸工具，透過搭乘大眾運輸工具累積綠點購物金。

不過，中興大學環工系教授莊秉潔卻在臉書指出，「凌晨仍是典型高壓迴流型之境內汚染。在高壓迴流之天氣型態常會發現在半夜紫爆的現象。這些汚染之主要來源還是上風處之大工廠、山海線之工業區、老舊柴油車及船舶，與汽機關聯不大。」

「在2025能源配比，燃煤發電從現行之46%降至30%確定後，上述主要汚染源之減排，就是現階段之重點了。」

台北市政府環境保護局今天表示，根據空氣品質監測，上午8時北部AQI指標（指標物為PM2.5）已大於150，轄內6個測站為不健康紅色等級，呼籲民眾減少外出，預計5日才會好轉。

環保局空污噪音防制科表示，根據環保署監測，昨晚PM2.5濃度增加，上午8時，轄內士林、大同、萬華、中山、松山、古亭測站的數據均已達到不健康的紅色等級。

目前台北市政府各單位已啟動應變機制，包括執行營建工地、餐飲業查核、機車及柴油大客貨車攔查、加強道路洗掃作業等。也呼籲戴口罩並減少外出。

另外，受微弱風場環境影響，大氣擴散條件持續不良，上午西半部有42站空氣品質指標達紅色等級，台中市環保局啟動應變措施，通報前大型汙染源配合減排，台中電廠也配合環保降載。

台中市政府環保局長白智榮表示，為因應整個西半部空品問題，包括協和、林口、中火、興達等北中南火力電廠均啟動降載。

另外，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書指出， 霧在氣象中預測的難度，也不輸給下雨的雨量多寡，不過這幾天到下周一的指標都很明顯，早晚的霧，西北部沿海的平流霧在早晚都有可能會出現。

他說，下周一下半天隨著鋒面到來，整個環境大改變，東北風再度接手，中部以北有機會空氣品質轉好，但就是靠下雨了。

另外一個就是本地的霾，他說，在微弱的風速下，吹著偏南風，讓西半部及中部以北都明顯偏高。本地的貢獻有提供了不少，「包含元宵節的節慶加上各種來源的共業，你我都有責任」。 這兩個又合在一起，等到白天溫度一上升，霧的水氣蒸發後，就是霾了。

彭啟明指出，霧與霾都會造成PM2.5 的數值濃度上升，不過有霧的PM2.5和僅有霾的，對人體的危害不大相同，有霧的情況危害應該較少，希望政府有關單位能對此有更充分的研究，除了正式的科學研究外，也需要公民的參與，不是只看數值就會造成民眾大恐慌。

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核稿編輯：楊之瑜