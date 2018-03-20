「刑事調解」就表示要認罪嗎？

跟律師朋友聊到「刑事調解」，寫來跟大家分享幾個有趣的經驗。

刑事調解，就是要認罪？

某些告訴人會說：「你不認罪為何要來調解？」，但這種說法並不正確，主因調解有不同面向的考量。

最常見的是調解成立後，可以要求告訴人必須撤回告訴，在刑事層面上會相對好處理。況且對某些被告來說，求取不起訴處分或是無罪判決，有時候比金錢支出來得重要很多。

調解委員對結果未卜先知？

某些委員看到起訴書就說：「這案子檢察官都說你自白了，要無罪是不可能。」當我解釋完一番以後，委員則說：「這個案子我沒有看到卷宗，跟我說這麼多我也沒辦法判斷」。

當下很想回一句：「你不是才說被告無罪很難，請問怎麼判斷的？」顯然自相矛盾啊！可惜我生性溫良恭儉讓（白話來說，小孬孬），所以還是給委員一個台階下，沒多說話。

調解時，必須抽絲剝繭討論？

在調解過程中根本沒必要，完全是多餘的。

調解的核心在雙方互相讓一步，當你非要把案情從頭到尾討論一次，然後在細節上逐一確認誰是誰非時，早已經喪失調解的意義了。遇到這種情況，十之八九就是會調解不成立，畢竟任何人像洋蔥般持續的被剝開逐一檢視，很少人還能夠心平氣和的與人討論事情。

所謂「懺悔之意」，要如何確認？

某些告訴人比我遇過的任何檢察官都還要兇，一進去就開始罵不停，通常最後會指責被告根本沒有懺悔之意，所以無法原諒他。

不過這種人，我其實很懷疑他們本來就是要來罵爽的，不像是有要調解的意思。換個角度想，當被告一直說他錯了，真的就是認為自己有錯嗎？很有可能他只是想逃過這一劫，不是嗎？

調解委員會，律師要幫忙出錢？

不要懷疑，確實遇過調解委員或是告訴人要律師先代墊幫忙出錢，還會補充說：「這也沒多少錢，律師出不起嗎？」。如果是調解委員的話，我會說：「那不然我出多少，請委員也同額提出。」此話一出，現場一片靜默。

如果是告訴人的話，我則會說：「當你們調解成立，我已經少賺一次了，請問還要我出多少？」，結果就是換來告訴人不屑的看著我。

其實，調解就是你情我願，勉強不來。只不過愛情是讓雙方結合，創造更多可能；而調解則是讓雙方脫離，跳出訴訟泥濘，這樣的差別而已。

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本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航