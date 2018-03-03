蘇煥智「退黨」參選台北市長：地方應直接跟中央「分稅」

（中央社）

民主進步黨籍的前台南縣長蘇煥智今（3）日上午在台大校友會館舉行記者會，發表「台灣不能再等待」聲明，宣布退黨並參與今年台北市長選舉。

他說，台北人才薈萃、資源豐沛，是創意無限的地方及台灣國際化窗口，更是帶動台灣發展的火車頭。台北經濟、科技、文化與藝術搞活了，其他地方就會跟著動起來；台北少子化問題解決了，其他地方少子化問題也會得到解決，參選就是為加速搶救少子化。

蘇煥智表示，將走遍台北市每個地方，傾聽大家心聲，跟大家一起尋找城市生命力，共同編織台北夢想。他說，如果當選，權力及資源更下放到區、里、社區，推動區地方自治，讓大家共同為城市作出貢獻。

蘇煥智表示，1974年他從台南鄉下到台北念書，接受民主啟蒙，完成學業，考上律師，在台北結婚、工作、追逐台灣民主夢想。擔任立法委員9年大部分時間在台北，離開台南縣長職務後又回台北從事研究及工作7年，台北需要一場脫胎換骨的革命。

此外，蘇煥智在參選聲明指出，須徹底解構目前中央集權、集錢的威權體制，重新建立「中央與地方對等」的「新伙伴關係」。中央應下放權力、財稅，讓地方政府有權有能。

他主張廢止「中央統收統支」的「中央統籌分配稅款」制，直接採取德國、中國模式的「分稅制」。與經濟發展直接有關的所得稅、營業稅及貨物稅，由中央與地方直接分稅，各分一半。較貧窮地區，透過富裕地區及中央設立固定的區域平衡基金予以補助。

他說，採取「分稅制」增加地方財源，同時中央權力下放地方政府，縣市權力下放給鄉鎮市區，讓最接近人民的鄉鎮市區有權有能，自然可全國遍地開花，由下而上推動台灣經濟振興。

蘇煥智表示，經1年9個多月觀察，不得不承認，總統蔡英文政府及民進黨高層的政治經濟社會路線已偏離振興經濟及照顧弱勢基本路線，如果繼續留在民進黨內，已無法再對台灣有貢獻。

蘇煥智是輔仁大學法律研究所碩士，曾為執業律師、清華大學講師、立法委員及台南縣長。

蘇煥智退黨參選 民進黨不評論

蘇煥智上午在台大校友會館舉行記者會說，「民進黨跟我的政治理念有距離」。經1年9個多月觀察，如果繼續留在民進黨內，已無法再對台灣有貢獻，他宣布「退出參加了27年的民進黨。離開民進黨，大家還是朋友！在捍衛台灣的大道上，大家還是同志！」

他說，民進黨之後是否自提台北市長參選人，對他已非關鍵問題。台北市中間選民大幅擴增，這是新結構，不應停滯在藍綠思考，且他雖退出民進黨，但沒離開民主運動，是更進一步推動民主深化。

對此，民進黨發言人鄭朝方說，黨中央尊重，沒其他評論。

《新頭殼》報導，兩年前姚文智曾說如果蘇煥智參選台北市長會是最好的隊友，如今蘇宣布脫黨，姚文智表示，尊重蘇煥智的決定，但他也希望脫黨這件事不是真的，希望蘇可以接受民進黨的挽留。

姚文智進一步表示，民進黨現在執政，對首都的責任絕對是無法迴避的，民進黨命中注定都必須提名自己的候選人。

《自由時報》報導，民進黨議員李慶鋒今天受訪時表示，從以往經驗看來民進黨縣市首長若有確定提名人選，即使有人脫黨參選也是被邊緣化，不足憂慮，蘇煥智現在民調不高，可能外界會酸是砲灰；不過黨中央現對北市是否提名黨內人選仍舉棋不定，未來不管民進黨要與北市長合作或自推人選整合都會增加難度。

北市議員阮昭雄則認為，黨的策略很清楚，只有要不要與柯合作，若與柯合作確實會影響議員選情，其他無黨籍者參選，對選情不會有太大的衝擊。

《ETtoday》報導，台北市長柯文哲上午則在出席活動後受訪表示，蘇煥智宣布參選不意外，但「脫黨比較奇怪，這我就不曉得」。至於是否會擔心被瓜分票源？柯文哲則回，「不曉得，每天做好該做的事就好。」

目前國民黨台北市長參選大爆炸，包含鍾小平、丁守中、鄭麗文、張顯耀、孫大千等人都表態參選；而民進黨方面除了立委姚文智、前副總統呂秀蓮，如今前台南縣長蘇煥智也宣佈脫黨參選台北市長。

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核稿編輯：楊之瑜