美樂蒂罹難至今拿不到錢，為何23萬看護工沒勞保也不納入勞基法？

（中央社）

菲律賓籍看護工美樂蒂不幸在花蓮地震罹難，勞動部允諾發給她的家人職災補償。震災至今將近一個月，這筆錢還沒發出。勞動部官員指出，美樂蒂的仲介說，她有50萬元的意外險，但勞動部還沒看到保單，仍在等書面資料。

這個事件暴露對台灣經濟發展貢獻良多的看護工，長期不受勞動制度保障的問題。

菲律賓籍看護美樂蒂（Melody）年僅28歲，本身家境困苦，加上為籌措癱瘓丈夫的45萬元醫藥費，獨自來台工作，還得撐起全家的經濟重擔。她受雇住在雲門翠堤大樓的日籍大久保夫婦，擔任看護照顧大久保淑珉行動不便的胞弟。在6日的強震中大久保夫婦幸運獲救，美樂蒂卻不幸罹難。

地震後，勞動部認定美樂蒂（Melody Albano Castro）死於職災，將依《職災勞工保護法》給予119萬元補償。因為我國《勞基法》不適用看護工，勞保條例只強制雇用超過5人的事業單位替勞工加保，因此，和大多數本、外籍看護工一樣，美樂蒂沒有勞保，無法領勞保死亡給付。

勞動部在此案引用《職災勞工保護法》，獲得肯定。不過，擔任「移工國際-台灣分會」主席的布倫加（Gilda Banugan）說，此案獲社會高度關注，或許是台灣政府很快表示要給美樂蒂補償的原因，然而看護工沒有明確法律保障，若她死於其他意外，可能沒有這筆補償。

《職災勞工保護法》的補償僅限因職災死亡、及因工作造成失能。有勞保的勞工，除了這兩項，還能申請多項給付，例如生育補助、傷病及職災的醫療給付、老年給付、失蹤津貼等。

舉例來說，勞保受保人因工作受傷或生病，從不能工作的第4日起，可請領傷病給付，最長2年，第一年補助事故當月前6個月平均投保薪資的70%，第2年減為50%。此外，這段期間看病可免部分負擔，住院可有30天膳食費半價。

而如果職災發生於災區，例如花蓮地震，依照《災害防救法》，勞保受保人自不能工作當天起可請領長達半年的給付，金額為事故當月前6個月平均投保薪資的70%，若半年仍未恢復，可回歸勞保條例，繼續申請勞保制度長達2年的傷病給付。

在花蓮地震中，也有其他看護工受傷，他們就無法請領這些職災傷病給付。

勞動部保險司司長鄧明斌日前指出，有勞保、同時也適用《勞基法》的勞工，當認為勞保給付不足時，可依《勞基法》要求雇主更多職災補償；而看護工就只有在特定狀況下才能適用《職災勞工保護法》，他了解這是移工團體呼籲看護工應納入《勞基法》、也應強制納保的原因。

根據菲國政府的勞動契約標準版本第6條，台灣雇主在契約期間應替看護工投保30萬元的意外險，或讓看護工加入台灣的勞保，以及全民健保。

來自菲律賓的看護達蒂瓦（Maricel Dadivas）說，勞保條例對看護工很不公平，看護工一天幾乎工作24小時，「不是容易的工作。」她自己也沒有意外險，「很多雇主沒有守合約」，雇主應幫他們保勞保，台灣政府應「聽進我們每兩年遊行的吶喊。」

菲籍看護工黛西（Daisy）說，她在台灣工作7年，健保是她唯一的保險，美樂蒂若真有意外險，那很好，但不是每個人都有幸有意外險，「如果台灣政府沒有強制要求，雇主不會幫我們買保險」，她有朋友生病、開刀，花一大筆錢，雇主都不負擔。

布倫加指出，據她了解，多數雇主沒有替看護工保意外險，即使看護工在菲律賓簽契約時有保，到台灣轉換雇主後就沒了，像美樂蒂一樣，約9成看護工除了健保外，沒有保險。

根據勞動部說法，雇主幫看護工自願加勞保的例子很少，但應都有保意外險，有多少看護工除了健保外，沒有其他保險，勞動部沒有統計數字。

在台灣國際移工協會從事社工的菲裔台灣人許密莉安（Meriam Devalgue Hsu）則說，她們處理過許多申訴案，雇主都沒有替看護工保意外險，看護工受傷時就要與雇主協商，有些有良心的雇主會幫忙付點醫療費，有些態度很硬，「這些問題，政府應正視。」

依據雇主有責任負擔職災的精神，《勞保條例》和《職災勞工保護法》都規定，如果雇主有保意外險，勞動部的補償可以扣掉保險給付的金額。以美樂蒂的例子，若保險給付有50萬元，勞動部可以僅出69萬元，否則，119萬元全數將由勞動部支出。

勞動部職安署科長許莉瑩說，還沒看到美樂蒂的意外險保單，也仍在等申請職災補償的文件。她說從花蓮縣政府得知，仲介說雇主有幫她保50萬元的意外險。

不過，花蓮縣政府社會處勞資科代理科長呂國興日前說，花蓮縣政府無權要求仲介拿出保單；但經縣府設法確認，仲介說的保單其實是美樂蒂的前雇主保的，非地震時的雇主。美樂蒂的仲介是花蓮的欣玖人力，地震後由其負責人陳素卿及陳基正出面與縣府、以及雇主洪瑞寬等協調。他們近日接到記者電話都不受訪。

桃園市群眾服務協會移工服務庇護中心主任汪英達指出，勞動部過去不夠關心看護工，現在願意給美樂蒂職災補償，更應積極看待看護工的職災，看護工常要搬動病人，常有腰酸背痛、椎間盤突出、睡眠不足等問題，也可能受被照顧者或其家人毆打，或被性騷擾等身心傷害。

熟悉勞動法令的仁頌聯合律師事務所律師劉思龍說，勞動部應積極研議確保契約履行的方式，雇主申請聘雇看護工都須勞動部同意，勞動部也是仲介的主管機關，可考慮要求雇主提出意外險的保單證明，才通過許可，從嚴審核，適當介入，避免市場機能失靈。

為什麼看護工始終沒勞基法保障，也無法強制勞保？

《今周刊》報導，桃園市群眾服務協會移工服務庇護中心主任汪英達進一步指出，不只美樂蒂（Melody），全台有23萬看護工同樣缺乏勞保保護。

想解決看護工缺乏勞保保險，背後還有另一個更嚴重的問題：看護工未被納入《勞基法》保障，因此薪資遠低於「基本薪資」，平均大約1.7萬元左右。汪英達解釋，當看護工薪資過低時，若要強制看護工納保，移工與雇主恐怕都會跳腳，「許多看護工第一年來台灣，還要還仲介費，東扣西扣薪資根本沒剩多少，要再繳幾百塊保費，對他們來說壓力不小。」

幾百塊的保費對移工來說都是沈重負擔，若要移工自行前往職業工會投保勞保，難度又更大，「雇主投保的話，勞工自行負擔保費的20%；自己去職業工會投保，勞工要負擔保費的60%。自己投保繳的保費是雇主投保的3倍，對移工來說更不可能。」

「如果看護工納入《勞基法》保障，讓他們薪資拉高到和『基本工資』齊平，或許還有空間談『強制納保』。但納入《勞基法》也是爭議很久。」

對於看護工始終未納入《勞基法》，台灣國際勞工協會理事長吳靜如也說，「窒礙難行的地方就是看護工24小時都在『待命』，如果要算加班費會高到爆炸，所以勞動部不敢納入！」

2015年《長照服務法》修法時曾有機會突破看護工缺乏勞保的困境，當時立法前曾討論取消「個人聘雇」，改由機構統一聘僱家戶移工，如此一來機構聘僱超過5人就得為移工們強制投保。

「但修法最後還是走『雙軌制』，容許個人與機構聘僱並行。那你開了『個人聘雇』的門，大家就自己聘僱就好了啊，等於繼續放任現狀。」吳靜如無奈的說道。

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核稿編輯：楊之瑜