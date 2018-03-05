意外：點燃火焰的鮮紅告示

文：竇孝文

身為今年奧斯卡的大熱門，《意外》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）故事擁有極大的巧思。母親透過三塊廣告看板，控訴警方對於自己女兒被姦殺的辦案不力。然而，這鮮紅的斗大黑字，卻在看似純樸的小鎮掀起陣陣波瀾。全片在色調上使用諸多暗紅的色系，給予觀眾視覺上的壓迫，同時營造劇中沉重充滿張力的氛圍。

隨著女主角心中的怒火不斷膨脹，她卻面臨著排山倒海的壓力跟接踵而至的突發事件。到頭來，沒能守護女兒的遺憾跟渴望得到真相的心情，能否得到圓滿的解答，或著將為失去女兒的人生，帶來更多更瘋狂的混亂？

Photo Credit：20th Century Fox Film Corporation

故作堅強：武裝心靈的憤怒外衣

面對女兒被殘忍殺害的事實，身為母親的蜜兒瑞德（Mildred），卻只能苦苦等待案情水落石出。這樣的焦急與無力，促使她做出行動，透過告示牌表達無聲但巨大的抗議。儘管處處不講理，用力地對待所有希望她住手的人們，但這終究只是如同刺蝟般的武裝。倘若不這麼討人厭，無情的對待眾人，身為母親的心靈恐怕早已崩潰。

當她看見溫馴的小鹿來到身旁，就連不相信投胎轉世的自己，也開始動搖，露出慈母般溫暖的笑容。但正如同她所說：「你不會是她的，她已經死了。」蜜兒瑞德唯一能做的，就是吸引所有人的注意，來換取一絲破案的曙光。

不得不說，法蘭西絲．麥多曼（Frances McDormand）將片中角色詮釋得相當到位，成為極大亮點，完全扛起這齣令人揪心的故事。堅毅的表情，武斷的行動，重燃希望的渴望，跟希望落空的沮喪，都呈現的十分出色。

然而，她最厲害的卻是瞬間的情緒轉折。被警長咳出的血濺在臉上，從原先的凌厲轉為不捨與軟化；當蜜兒瑞德發現自己縱火的警察局中，全身著火的狄克森（Dixon），卻抱著她女兒被姦殺的檔案逃出，原先的冷硬與憤怒瞬間消失，轉為做錯事的不安與懊悔。如此收放自如的表演功力，無怪乎可以在金球獎後橫掃多座影后獎項。

Photo Credit：20th Century Fox Film Corporation

警長之死：縈繞小鎮的午夜槍響

當告示牌被豎立之後，警長威洛比（Willoughby）從受人愛戴的治安領袖，變成偵辦不力的無能警探。儘管當地人都知道他的為人正直，但醒目的黑色大字懸掛於道路旁，總是顯得格外刺眼。

更重要的是，蜜兒瑞德女兒的姦殺案，的確遲遲未能破案，而負起責任的壓力，就落在只剩一個月壽命的警長身上。看似虛無飄渺的一個月，卻在咳出鮮血的剎那化為殘酷的影像，將劇情帶往急轉直下的走向。

「這是場意外，我不是故意的。」

明確得知自己時日不多的警長，與家人享受最後的天倫之樂，便在深夜的馬廄舉槍自盡。而警長的死亡，則令筆者聯想到《黑暗騎士》瑞秋的死，雖然令人痛心，卻推動了後續故事。他的逝世，讓狄克森直接暴走，帶著憤怒毆打著出租廣告的業者，更間接導致其丟了警察的工作。

Photo Credit：20th Century Fox Film Corporation

威洛比留下的信件，卻鼓勵著狄克森，喚醒他心中的愛。伴隨信件朗讀的旁白，搭配著蜜兒瑞德不斷丟出的汽油彈。逐漸陷入火海的警局，卻剩下狄克森獨自一人，閱讀著充滿情感與諄諄教誨的信件，看來格外感到諷刺。或許在體會到愛之前，他得先償還自己先前犯下的罪行。

火焰與鹿：怒意反噬與恬靜美好

片中最美的場景，絕對是當小鹿出現在告示牌旁的草地，乖巧地低下頭，豎起小巧的耳朵。那個瞬間，搭配優美的配樂，彷彿為失去女兒的母親帶來片刻安寧。此時畫面色彩不再偏紅或是黯淡，而是明亮溫暖的光線，將可愛的小鹿襯托得更加脫俗。

雖然一切看來如此美好，令人想好好憐愛突然現身的鹿兒，但這並無法改變女兒被姦殺的事實。享受完短暫的心靈撫慰後，她仍得打起精神，繼續施加壓力給自己以及鎮上的警方，讓自己得以於汲汲營營的努力之中，試圖找到殺害女兒的真凶以及前方未知的救贖道路。

Photo Credit：20th Century Fox Film Corporation

另一方面，火焰也是相當重要的意象。當告示牌陷入熊熊火光之中，蜜兒瑞德焦急的心情可說溢於言表。畢竟，那代表她為女兒所做的努力都將付之一炬。她寄望以此喚醒眾人對案件的注意，卻引發小鎮居民的反感，暗夜莫名的縱火，或許就是人們對於告示牌的不滿，透過火焰反噬到告示牌本身。

由於告示牌引起的火光之災，她卻選擇投擲汽油彈表達不滿，反正破案遙遙無期，警察也無能為力，不如就摧毀鎮上的治安中心吧！但這懷抱著怒意的火焰，不只沒有幫她一解心頭積累的忿恨，反而為她留下無盡的懊惱。

復仇與徬徨：愛恨交織的未知旅程

「憤怒只會招致更大的憤怒。」

Photo Credit：20th Century Fox Film Corporation

儘管，這句話出自於19歲的無知女孩從書籤看到的語句，卻為全片下了完美的註腳。與其說是一連串的意外形成這齣瘋狂的故事，不如說是滿滿的惡意與憤怒將整座小鎮揉捻成易燃的繩索，而將其引爆的，也許是告示牌的設立，是警長的自戕，或是狄克森怒火中燒的施暴。

唯一確定的是，只要帶著憤怒做出傷害他人的行動，最後都會反噬到自己的身上。但本作並不單純強調惡有惡報的概念，而是呈現情緒張力下混亂的局面。當母親不顧一切想找出女兒被姦殺的真相，也許整個宇宙將聯合起來幫助她，但過程中付出的代價可能遠超過當初想像。

不管在狄克森或蜜兒瑞德身上，並沒有全然的善與惡。好與壞皆綜合體現在他們身上。即使是帶著種族歧視，時常對平民暴力相向的狄克森，也可能因為警長的親筆信試圖找尋心中的良善，目睹被自己毆傷的廣告老闆而哭得亂七八糟；看似鐵石心腸的蜜兒瑞德，卻對身形矮小的詹姆斯袒護自己而倍感窩心，雖然這可能出自於愧疚跟感恩。

「你確定要這麼做嗎？」

「不確定。」

「我也不確定。」

最終，當狄克森懷抱僅存的希望，跟著蜜兒瑞德離開小鎮時，他們正逐步遠離那鮮紅的告示牌，迎向前方渾沌的未來。可是，兩人對於是否要痛下殺手始終無法拿定主意，只能載著後車箱的獵槍，走一步，算一步。

原文發表於半個比爾

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航