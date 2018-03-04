奧斯卡頒獎前夕，溫斯坦律師：女性為事業上床「不算強暴」

第90屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，將於台灣時間5日登場，除了到底哪些強片能抱走小金人，不斷發酵的「#我也是（#MeToo）」運動，預計將成為另一焦點。不過就在頒獎前夕，犯下多起性侵醜聞的好萊塢製片哈維·溫斯坦（Harvey Weinstein）的律師布拉夫曼（Benjamin Brafman）近日表示，女性為發展演藝事業而與好萊塢製片人發生性關係，「不算強暴」。

這不是強暴

「如果一名女性為了發展演藝事業，決定要跟好萊塢製片人發生性行為，實際上也這麼做了，但又對整件事情感到不愉快，這不是強暴。」布拉夫曼告訴英國《泰晤士報》。

「（這應該算是）妳有意識的做了一個決定，也就是為了發展妳的演藝事業，不惜做出會讓自己不舒服的事。」他補充道。

布拉夫曼表示，他客戶的行為反映了整個產業的文化，但「好萊塢的『沙發試鏡』（casting couch）不是溫斯坦發明的。」



「沙發試鏡」意謂以性服務換取演出機會。

根據《USA Today》，截至去年10月，有超過80名女性指控溫斯坦對她們施以強暴等不當性行為，但溫斯坦否認和任何人發生非自願的性關係。英國和美國警方正展開調查，但尚未對他指控任何罪名。

雖然明天的奧斯卡頒獎典禮不歡迎溫斯坦到場，洛杉磯街頭藝人「假面耶穌」（Plastic Jesus）和約書亞．門羅（Joshua Monroe），就以溫斯坦與「沙發試鏡」（Casting Couch）為主題，創作一件雕塑作品，放在典禮會場附近。

雕塑大小與溫斯坦本人等身，描繪溫斯坦披著浴袍，坐在一張金色沙發上，手裡還握著奧斯卡小金人。

「假面耶穌」在臉書上寫道：「很多人可能認為『沙發試鏡』已成歷史，但至今它顯然仍是好萊塢文化的一部分。」他表示，希望鑑於近期多位好萊塢大人物所遭指控，這種行為能徹底清除。

無獨有偶的是，《紐約客》也以「沙發試鏡」當作這期的雜誌封面。

This week’s New Yorker cover sent a chill up my spine like a lightning bolt. pic.twitter.com/vgk25TAnet — Casey Mink (@Casey_Mink) 2018年2月26日

封面顯示一名穿著紅色洋裝的女性，坐在辦公室的沙發上，似乎正在等著接受採訪、試鏡、或者可能更糟（以性交換取演出機會）。她背後有一名男子，正在調整房間大玻璃窗的窗簾，而這個行動本身，模棱兩可：這個男人是掀起，還是拉下覆蓋房間玻璃窗戶的陰影？他是潛在的幫兇，還是就是坐在辦公桌後面的人？而辦公室的架子上，則自豪地展示了這個產業的最高榮譽，包括奧斯卡和金球獎獎盃。

封面設計師表示，這樣的封面在奧斯卡頒獎典禮6天前出刊，是為了向過去一年延燒的「#MeToo」運動致意。

反性騷擾和性別不平等的運動「我也是」（#MeToo）和「時間到了」（Time's Up），預計將成為今年頒獎典禮的主軸。金球獎和英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）上，不少影星穿黑衣響應號召，在紅地毯掀起一陣黑旋風，儘管沒有正式宣告，有些女星已表示會再度穿黑衣走紅地毯，為「我也是」運動發聲。

而因好萊塢反性侵風潮仍然高漲，今年奧斯卡影帝頒獎人，將打破慣例，不由上屆影帝凱西·艾佛列克（Casey Affleck）擔任—他2010年曾遭女製片與女攝影師指控性騷擾，而飽受攻擊。今年的最佳男演員獎，將由兩位影后—珍芳達（Jane Fonda）與海倫米蘭（Helen Mirren）共同頒發。

「#MeToo」南韓發酵：法界、文藝界、娛樂圈無一倖免

打破性侵沉默的「#MeToo」不只在歐美發酵，也燒到鄰近的亞洲國家。

透過不斷的揭發，「#MeToo」的洪流正從南韓司法界，蔓延到文藝圈、學術界、新聞界、宗教界和商界，與此同時，表達對受害者的支持、譴責性侵文化的「#WithYou」（與你同在）也不斷增加。

南韓的「#MeToo」運動，始於去年底一名女性檢察官徐智賢（音譯，서지현），在知名新聞節目《Newsroom》中控訴，8年前，她被同為檢查官的安泰根摟腰、摸屁股，持續對她吃豆腐，而且法務部長就在旁邊，最令人驚訝的是受害地點竟然是在葬禮上，徐智賢也在事件發生後不久，工作受到了調查，還接到了不常見的調令。

徐智賢表示，雖然她極力試圖淡忘此事，但當時的行動、呼吸、酒味反而更加清晰地留在記憶裡：「這一切都是我的錯。這一切都是我的錯。」



Photo Credit: JTBC Newsroom 截圖

從法界開始，「#MeToo」運動很快就傳到了文化藝術界。

資深演員韓民國遭控，在他任職藝術學院時，曾性騷擾在教室睡覺的女學生，對此，他承認罪行，並辭去教職。很快的，包括演員趙敏基和曹在炫在內等藝人，也分別被指控利用權力與地位，性騷擾及性侵女學生和女演員，電影《與神同行》的男配角吳達秀，也因被害人指控，使他被多部戲劇換角，《與神同行2》也確定重拍其戲份。

南韓總理文在寅2月公開表態，支持南韓反性騷的運動，他敬佩受害人勇敢說出來的勇氣，並下令當局積極調查，嚴懲性暴力犯罪。文在寅也說，南韓社會對性別差異的觀念也必須改變，才能讓性犯罪徹底根絕。

《韓民族日報》指出，「#MeToo」運動對南韓社會文化的衝擊，甚至讓一些專家認為，可以將社會分為兩個階段：在「#MeToo」之前和之後。在過去，許多聲稱性受害的女性，被視為威脅組織秩序的「異類」，或被嘲笑為「淘金者」，她們經常因揭露真相，而面臨誣告和誹謗的反擊。以致開始有人呼籲，修改現行法律制度，防止受害者在「#MeToo」運動浪潮消退時，面臨報復受害。

都是她的錯？日本質疑受害者「帶有瑕疵」

不過「#MeToo」運動在日本，並未帶起太大的風氣。《上報》報導，在日本，勇於站出來的受害女性反而會被他人批評，甚至其他女性也是批評的一份子。

東京廣播公司（Tokyo Broadcasting System，TBS）前實習生記者伊藤詩織率先打破沉默，闡述她曾告訴警方自己在2015年實習期間，被時任TBS華盛頓分社社長山口敬之迷昏後強暴，而這無疑又使她遭受網路流言攻擊。

Photo Credit: 文藝春秋 2017年5月，日本記者伊藤詩織召開記者會，控訴受到TBS新聞台前華府分台台長山口敬之性侵害。

伊藤詩織在記者會上以一般穿著，毫不掩藏的姿態說明事件經過，受到網路許多非議。許多人責怪伊藤長相太有魅力，指責她的曝光毀了一位知名人物的生活，甚至有人稱她丟人現眼。

山口敬之是日本資深記者，與政商人物有密切的關係，這起事件最終得到不起訴判決。她並將此次事件寫成《Black Box》一書，講述她這多年來的心路歷程。雖然有造成國內討論，但只有極少數女性聲援。

深諳性犯罪的專家律師角田（Yukiko Tsunoda）表示，多數日本人都認為性犯罪與自己無關，這也是為什麼「#MeToo」運動無法在日本帶起風潮，並指出遭到性攻擊的女性在日本被認為「帶有瑕疵」。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜