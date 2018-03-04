瑞典稅務局預告：官網將更名台灣為「中國的一省」

台灣被改名成「中國的一省」的案例，又增添一椿。瑞典稅務局在2月28日公告，表示已修改官網，將台灣列為中國的一省。為此外交部表示無法接受，已向對方要求改善。

瑞典稅務局2月28日在網站發出公告，指出根據ISO國碼，發現2個國家沒有遵循該名稱形式：除了加勒比海島國聖露西亞（Saint Lucia）名字被修正之外，台灣的國名將被改為「台灣，中國的一省」。稅務局將在11周之後，以案件形式通知以上變更，將影響全國約4000人。

Photo credit: 瑞典稅務局（原文經google翻譯成中文）

外交部表示，對於此事外交部高度重視，昨（3）日下午獲知此情況後，即刻指示我國駐瑞典代表處全力進洽瑞典政府，表達台灣政府與人民絕無法接受的嚴正立場，並且要求立即更正，以維護國家尊嚴及人民權益，也將同步向瑞典駐台代表表達我方立場，要求協助改善。

而臉書粉絲專頁瑞小編的工作檯，也呼籲網友寄信給瑞典稅務局，以示抗議。

「瑞小編的工作檯」批評，撇開情感問題，台灣的稅法與中國不同，台灣也在10幾年前與瑞典達成協議，在瑞典的台灣公民毋須兩邊繳稅；此外，台灣的移民法也跟中國不同，台灣公民可於許多國家免簽入境，但中國公民不行，實在不可將兩國混為一談。呼籲網友給瑞典稅務局寫e-mail，或是直接到瑞典稅務局的網站留言，表達意見。

瑞典在1950年與中華民國斷交、關閉大使館，至今邦交仍未恢復。目前台灣在瑞典設有駐瑞典台北代表團，而瑞典則在台北設有瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處。台灣人入境瑞典，享有90天的觀光免簽；而中國民眾如果要拜訪瑞典，則需要申辦簽證。

不過，瑞典稅務局修改台灣為中國一省的理由，並不是台灣和瑞典交惡，而是依循國際標準組織（ISO）。

《關鍵評論網》2017年11月報導，很多國家把台灣標示成「Taiwan, Province of China」（台灣，中國的一省）是源自於國際標準組織（ISO）的「3166-1標準」。為了方便各種不同軟體及資料庫交流，秘書處設於瑞士日內瓦的國際標準組織出版了「3166-1標準」，訂定各個國家、地區的代碼。

不過，因為該標準是在台灣退出聯合國之後才制訂的，台灣在這個「標準」中，被納入中國版圖。雖然2007年，當時駐日內瓦辦事處處長沈呂巡以ISO侵害我國姓名權為由，在瑞士法院提起訴訟，要求ISO改正使用「中華民國（台灣 ）」的名稱，不過瑞士的聯邦最高法院在2010年，以三票對兩票認定，本案因我國所提出的訴訟具有「政治目的」，案件爭點屬於政治問題，不能由瑞士的民事法院裁決，將這個訴訟以「不受理」處理。

在ISO網站上，台灣簡稱仍然是「台灣，中國的一省」，至於是否為獨立政體的欄位，也是否定的。

Photo Credit: 截圖自 ISO

今年稍早，國際企業如美國萬豪飯店、達美航空、醫療產品製造商「美敦力（Medtronic）」以及西班牙服飾品牌「ZARA」，原來官方APP、官網因將台灣列在「國家」選項中，被中國網友以「反國家分裂」的理由檢舉，「萬豪集團」和達美航空，分別遭到中國上海市黃浦區網信辦、市場監管局和中國民航局約談，相繼出面道歉。

而美國國務院官網2017年改版後，也撤下中華民國國旗圖案。美國國務院亞太副助卿董雲裳（Susan Thornton）在任命聽證會上表示，美國政策上不在政府官網上展示中華民國國旗，因為「美國不承認台灣是個獨立國家」、「不承認中華民國國旗」。

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核稿編輯：楊之瑜