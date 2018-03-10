談「正能量」：有些明亮，並不適合餽贈給一隻深海魚類

文：吳曉樂

那些致命的明亮

一個朋友，在工地工作。一日同吃晚餐，席間有人問他，「在工地非得戴著安全帽嗎？寫著安全至上的那種」，他頓了一下，對啊，但也不只安全至上，那頂帽子其實還寫著別的資訊，好比說，姓名與血型，若這個人出事被送到醫院，比較方便。那晚吃的是火鍋，這對話其實是有肉香在烘托的，聽到血，出事和醫院，肉香變得更具體了。我一邊咀嚼，一邊認為這個概念實在是很理想的存在，我們總需要一些可以掛在身上的什麼，代替主人聲明一些難以啟齒的習慣。好比說：在我出事時，請不要拿小魚力爭上游的照片給我看，也不要告訴我誰斷了一隻腳還是站得很穩。A型的血液不應往B型的身上注，而有些明亮，並不適合餽贈給一隻深海魚類，你的好意只會瞎了他的眼。

實情是我們都好喜歡當醫生，小時候玩辦家家酒要掛著聽筒尋人的心跳聲，大了一點則拼了命要考醫生，考不上，還是愛當醫生，愛給人隔空抓藥，如果這劑注在自己身上很好，就莫名有一種懸壺濟世的願想。

我常尋思著人為什麼那麼輕看孩童的智慧，因為人生很多難關，回去找幼稚園或者是國小的自己，往往可以得到饒富建設性的答案。好比說，你問他，若見到一個朋友跌倒了，坐在那裡哭，首先要做什麼事情，小朋友多半很直觀地答，安慰他呀。俐落、乾爽，絕不顧左右而言他，只是扶傷。在孩童眼中，遇到挫折而一時間爬不起來，無論是傷重了爬不起來，或者對方就只是想要為自己乾淨得哭上一場，都是值得嚴肅以待的。

現代社會，僅一種味道是風味絕佳，於是跌倒了要笑。失戀了要笑。被人倒會了也要從中考掘一些向上的能量。什麼樣的變故都值得一哂。社群媒體上我們常見人端上不亦快哉的爽照，底下讚聲一片，恭喜，恭喜，空氣間洋溢著歲歲有今朝的喜氣；相反地，若見人躊躇放上一樁痛的舊事，或是字裡行間有傷毀之意，必然聽聞誰在暗地裡澀澀地點評說，軟弱兼異常。我可以辨識出在訕笑的背後，可能也藏躲著一顆畏怯的心，怕此時不落井下石，便難以證明自己是多麽健康。

我也可以明白，負這個字，總讓人感到潮濕悶滯，梅雨季，牆上的那片壁癌，曬不乾的冬被，只差一個數字就中了一千元的發票。於是，我們開始文過飾非，修改數據好讓一切端得上檯面；也絕不承認，若有誰真心想成就大事，整個宇宙偶爾也會聯合起來揍他。抽掉了傷悲的神經，以為從此日日天藍，卻又忍不住在深夜裡複習起撐傘的手感。

這不是人的矛盾，而是正負好壞，實則雙身單影。在胸臆儲存一些會咬人的回憶，左膝上放養一片瘀青，沒那麼可怕的。它們是另類指南，教你明白，世界上有些地方，你去了，會痛。不去，便快樂；有些物事，你碰了欣喜，不碰就傷心。

有一檔紀錄片，主角是一個天生沒有痛覺的孩童。旁白說，沒有痛覺，正好是「焉知非禍」的一種典型。把一個人的手往瓦斯爐上擺，他必定給火舌舔得齜牙咧嘴，日後見到明藍的火，遠遠地手心就泛起了麻木之感。而這個兒童，匱乏那種「給痛得狠狠往後一縮」的後勁，人生後繼乏力。他的父母對著鏡頭，愁容滿面地說，若這孩子日後給車碰了，會記得把自己送到醫院嗎？

所以，在此，我想要指出一種權利，是若有人把你的手往明火上扯，你就疼得十指連心。不必假裝堅強，不必從中鍛出什麼削鐵如泥的硬道理。我們都知道，尚未明確傷勢前，千萬不要輕易搬動傷者的位置。既然如此，逼著被生活狂揍一頓的人馬上站起來，不是我要說，真的相當白目。

有時候我歆羨兒童，歆羨他們跌倒了可以理直氣壯地坐在那邊哭，更羨慕的是，很少有人拷問一名哭泣的兒童，你是不是未免太傷心了啊？

我們打招呼時，掛在嘴邊的老是你玩得愉快嗎？你很少見到誰不識相地問，你玩得悲傷嗎？可是，這麼大的一個遊樂場，那麼多項設施，總有一樣是會讓你哭的吧？誰可以童叟無欺地說，自己此生絕無在遊樂園掉過眼淚什麼的。正是因為什麼都太有趣了，時間太少，自己能力又不夠，於是不給出一點傷悲什麼的，哪襯得起我們富麗堂皇的愛戴。假設遊樂場乏善可陳、盤中的那塊肉一點也不膏肥，情人身上，又無半分質素值得為我所愛，我們確實可以活得無憂亦無怖，而那，是我朝思暮想的境界嗎？

我曾在網路文章裡，撈到一篇僧侶的智慧（也不知道是真是假，網路上實在太多得道高僧了），大意是，童年時我們會因為玩具不見了而傷心，長大後卻不會，因為時光已教我們澄清，玩具並沒有那麼了不起。我們把這份理解，連結到其他的人事上，那我們終將免於因失去所連動的傷悲。

但，對不起，僧侶大大，我還是想因為玩具不見了而傷心。

真是太沒用了，我知道，可是——我寧願活得狼狽，趴在地上，因為得不著什麼而哭泣。誰叫我真正想要，真正喜歡，真正地對此事偏心。反正，人生不如意十之八九，活得再怎麼狗日，也不過是在為旁人示範一個正常人的日常起居。到了這階段，雖無功，倒也無過吧。

說了這麼多，容我在最後賤賤地說，祝你有個愉快的一天。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰