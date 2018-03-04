尋找下一個核廢料貯存場，原能會：全台灣都是選址範圍

台電日前申請重啟核二廠二號機，引發國內反核擁核論戰，不過核廢料到底要放哪裡？目前核一、二廠核廢料貯存池爆滿，蘭嶼貯存場遷場呼聲也提高，核廢料選址議題開始浮上檯面。

原能會今（4）日發布新聞稿，指出依據時程規劃，台電應於2016年3月完成低放處置設施選址作業，不過台電未能如期選定場址。原能會並指示，台電應從2017年3月起，在3年內完成核廢料場址選定及土地取得作業，並於8年內（也就是2025年以前）完工啟用集中式貯存設施。

至於集中式貯存設施要選在哪，原能會表示，為改善過往以弱勢地區為場址的社會不正義現象，將要求台電應依循公正的組織體、公開參與的程序、客觀的標準原則辦理選址，以全台灣地區包含離島為選址範圍，不預先限縮為無人島或準無人島。

原能會也指出，台電應擴大公民參與選址作業的討論，積極與當地居民和利害關係人溝通，尊重當地居民的意願並應顧及權益，讓放射性廢棄物最終處置應變方案可以順利推動。

26公頃「集中貯存」核廢料，全台都是選址範圍

因應核廢料處理問題日益嚴重，台電近日送立院的「放射性廢棄物集中式貯存設施」報告中指出，將推動興建放射性廢棄物集中式貯存設施，其中共分貯存區、輔助區與碼頭區，預計所需土地面積達26公頃，目前廠址未定。而行政院永續發展委員會非核家園推動專案小組，近日將就這項議題進行討論。

《TVBS》報導，蘭嶼貯存場目前暫放的核廢料總計10萬多桶，雖然未達上限，但核廢料遷出蘭嶼聲浪不小，台電規劃投入794億6千萬元，打造集中式核廢料貯存場，並且將全台灣都納入選址範圍，預計可容納3座核電廠的核廢料。



台電擬定的核廢料貯存場計畫分為貯存區、輔助區、碼頭區，占地26公頃，以100年為設計年限，預估可營運40年，雖然還沒正式啟動，但包括取得土地、環評等行政程序，加上興建工程，還得考慮碼頭區是否受東北季風影響，粗估要興建完成得花16年。

《聯合報》報導，台電坦言，放射性廢棄物集中式貯存設施興建最困難的是選址階段，凝聚社會共識時間較難評估，將以全台灣（含離島）為選址範圍，不預先限縮僅於無人島或準無人島。

《蘋果日報》報導，台電2016年10月提出「集中式貯存場可行性評估報告」，研擬耗資800億元在無人島或準無人島興建集中式貯存場，也不排除比照國外，在海平面以下約60公尺處，評估興建地下海底城做為最終處置場。

台電表示，從2016年起，興建集中式貯存場一直沒有排除任何地點、任何方式，也歡迎各縣市政府提出「自願場址」。

《中央社》報導，台電核能後端營運處處長張學植表示，選址範圍將排除掉環境地質條件有疑慮的範圍，在這些範圍外，全台灣及含離島都是選址範圍，「不會預設地點」。

張學植表示，未來貯存區若完成，將針對蘭嶼貯存場所貯存與除役所產生的低放射性廢棄物的轉移優先處理，再來是貯存核一、二、三廠運轉與除役後所產生的核子燃料與低放射性廢棄物。



非核家園推動專案小組召集人張景森昨（3）日表示，3月間將召開會議討論選址議題，他指出，有些國家的核廢料暫存場是選在除役後的核電廠原址，也有國家是設在工業區內，目標年底之前確定台灣的方向。

台灣核廢料貯存現況 低階核廢料：包括（1）來自核電廠的衣物、工具、廢液、殘渣；（2）少量來自醫療院所、農工學研的放射性廢棄物與使用過的輻射源；（3）核電廠停役後，各項拆除下來的放射性污染設施。目前台灣尚未找到最終處置場，因此全都暫存在核電廠、核研所及蘭嶼。

高階核廢料（核電廠中使用過的核子燃料棒）：目前台灣的高階核廢料，都貯存在核電廠內的廢燃料池，不過核一、核二的廢燃料池已爆滿，無法再容納更多廢燃料棒。

高階核廢料選址公投未過，原能會擬開放「協商」

《蘋果日報》報導，為推動高階核廢料選址作業，原能會今年將提出高放射性核廢最終處置版本，但鑑於低階核廢選出建議場址後在公投階段「卡關」，原能會計劃擬高放射性核廢草案時，一併修正低放射性法案，除公投也可地方協商。

2012年7月，經濟部公告低階核廢料的「最終處置候選場址」，包括了金門縣烏坵鄉、台東縣達仁鄉，依選址條例規定須舉辦公投，不過當地居民反彈，最後因地方政府不願辦公投而卡關。

原能會放射性物料管理局長劉文忠2月5日表示，針對低階核廢最終處置場址選址延宕，行政院非核家園推動專案小組已有共識，今年將修正法令，除公投也可透過地方協商，國際80幾座低放射性核廢料處置場，也僅兩座是公投產生，其他都採協商，未來擬高放射性核廢草案也會比照。

《中央社》2月5日報導，高階核廢料於今年開始進入放置選址作業，預計2028年決定地點。從台電報告來看，排除地質敏感區（像是火山、斷層等地質特性），以及水庫集水區、地下水管制區、高人口密度等區域，台灣本島及離島只剩下8分之一的區域，可成為高階核廢料候選場址建議區域，像是東部、離島地區。



原能會放射性物料管理局長劉文忠表示，希望針對選址程序做出修法，像是參考經濟部建議，核廢料放置從過往以公投決定為主，改為「協議為主，公投為輔」。

不過，台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠批評，地方協商就是政治協商，未來只會遭遇更多抗爭。

相關文章：

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜