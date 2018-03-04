名古屋女子馬拉松2018——10件最教人期待的事-複製

文：安騏

再過幾天就是名古屋女子馬拉松2018舉辦的大日子了（編按：3月11日）！今年將是安騏第二次參加名古屋女子馬拉松，心情依然期待，因為每年的名馬總能帶給我們新的驚喜，以下是安騏最期待的10年事，當中又有沒有和你的重疊呢？

1. 滿城的馬拉松氣氛

從3月份開始，從機場到名古屋巿內，到處都充滿了名古屋女子馬拉松的氣氛，歡迎來自世界各地的女跑手，來到這愛知縣的中心地帶、繁華的名古屋參加這場專為姐妹而設的賽事。

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2. 日本JTB旅行社為大家準備的免費巴士團

今年不能錯過的絕對是JTB的免費巴士團。我們到外地跑馬拉松，不光是為了跑步這麼簡單吧。了解當地文化，感受當地的人文氣息，都會成為我們美好而珍貴的回憶。JTB免費為跑手提供的觀光團暢遊當地景點，讓我們一探名古屋背後的美麗故事。

3. 超級大型又熱鬧的EXPO

名馬的EXPO足足為期3日（星期五至日），讓姐妹們玩個痛快！除了有大表演台外，更多各種不同類型的贊助商提供產品Sample、拍照留念、紀念品等服務，少不了是為跑者度身訂造的測試服務，如同進入跑者天堂。

4. Tiffany完賽項鍊

記得去年參加賽前EXPO的時候，我一早就坐在會場內的觀眾席，等待著官方宣布完賽項錬，公布的時候，看到是玫瑰後，覺得實在太精美了，雙眼久久不能移開！這不是用錢買得到的禮物，而是自己將憑汗水和努力換取的加冕，更顯珍貴。今年的設計又是什麼款式呢？

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5. 禮服男團隊

禮服男之所以令人期待，不一定因為他們都長得帥和笑得燦爛，而是他們都有一份同樣對馬拉松的熱愛，以及對女士們的尊重。像香港的呂偉強Dennis，自己也是全馬好手，剛跑完東京馬拉松，並即將成功挑戰世界六大馬拉松；而另一位外號金毛的楊錦鴻先生，除了跑得快，更是出了名的好丈夫和好爸爸。能從這些暖男身上拿到項鍊，絕對是一份美好的祝福。

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6. 新大會贊助NEW BALANCE的T-shirt

往年的贊助品牌固然不俗，但今年的NEW BALANCE亦相當有心，在香港舉辦了免費的賽前訓練，幫助姐妹們做更完善的應戰準備，相信其完賽戰衣也會設計得美美的！

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7. 沿道群眾的歡呼與打氣聲

記得去年跑出體育場時，沿路已有精彩的打氣團為跑手們打氣，而且是幾乎沒有斷過，當中包括中小學的拉拉隊，自發的民間團體等等。每一個人都如此落力地為你加油，如果賽道是我們的舞台，那麼沿道就是他們的舞台。

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8. 名古屋當地美食補給

大會的安排就更不用說了。過了中間位後，名古屋的當地美食就一盤盤地放在我們眼前，目不暇給。雖然如此，也請姐妹們預先好好吃個豐富早餐，發揮最佳表現！

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9. 貼心的噴霧服務站

途中設置了極多的舒緩噴霧服務站，姐妹們可以自行取起桌子上的噴霧為自己疲倦的肌肉舒緩痠痛，再配合必要時拉拉筋，定能更輕鬆跑到終點！

10. 一個更好的自己

你預備好在這場比賽後，遇見更好的自己了嗎？

姐妹們！名馬賽道上見！但見面之前，還請繼續留意我接下來幾天的報導喔！

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本文獲授權轉載。馬拉松看世界Facebook。

責任編輯：周雪君

核稿編輯：歐嘉俊