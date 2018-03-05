菜價剛回升，北農又要休市三天， 到底是誰讓農民「賣一箱賠一箱」？

＊封面圖僅為示意圖，為花蓮果菜市場，並非台北果菜批發市場。

台北農產運銷公司（以下稱北農）春節結束後，24日到26日又連休三天，27日開市時，因農產品到貨量逾15萬件，導致價格崩盤，農民「賣一箱賠一箱」。而今（5）日開始，北農又將休市三天，不少人擔心菜價將再度下跌。如果菜價這麼容易受休市波動，到底是誰決定休市時間？

《上下游》解釋，北農轄下有「第一批發市場」與「第二批發市場」，統稱為「台北果菜拍賣市場」，是全台灣最大的拍賣市場，每日供應蔬果給大台北及周邊縣市700萬以上的人口。

2月16日起，北農因春節休市五天，21日開市三天後，24日又休至26日，27日開市時，因農產品到貨量逾15萬件，創下北農40多年來的最高紀錄，總交易量高達2,108噸，導致價格崩盤。今日開始，北農又將休市三天，從2月16日算起，等於17天內休息了11天。不少人擔心8日開市，菜價將再度下跌。

春節後又連休三天，價格崩盤，農民「賣一箱賠一箱」

《中央社》報導，雲林縣政府農業處副處長許永瑜4日表示，北農24日到26日休市，葉菜類、豆類、小黃瓜等受到很大衝擊。

雲林縣土庫鎮高麗菜從平常每公斤17元至18元左右，一度跌到2元，當地農會總幹事黃萬聰表示，現在農民是「賣一箱賠一箱」。雲林縣二崙鄉農會秘書吳曜宇也指出，葉菜類的萵苣、芥菜、甘藍等蔬菜、大宗蔬菜的高麗菜受到衝擊最大，蔬菜長成的採收期只有三天，即使搶收送冷藏，也有新鮮度期限。

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，當地蔬菜都在西螺果菜市場交易，但是價格也會受到台北果菜拍賣市場的牽連，台北的價格崩盤，西螺也遭殃，尤其是大宗的高麗菜，蔬菜之王價格遭衝擊，其他蔬菜連帶受影響。

高雄市政府農業局科長胡志銘指出，北農在連休三天後，高雄市果菜市場的到貨量也增加了近百公噸，過去平均蔬菜每日約330公噸，後來增加了90幾公噸。但胡志銘表示，近日高雄市果菜市場的蔬菜交易價還算穩定。

《自由時報》報導，面對27日菜價崩跌，農委會副主委陳吉仲1日主動邀集台北市市場處和北農共同會商因應措施，也直言對連休三天影響產銷無法接受。陳吉仲指出，過去從來沒有過短短半個月內兩次連休三天的情況，「為何做出此決策，北市應該要自己出來說明」。陳吉仲也痛批北市府處理問題的模式非常糟糕，「造成問題後，還不願配合共同解決問題」。

台北市市場處2日發布新聞稿，指去年7月6日，台北市政府市場處邀集產銷團體共同開會討論今年的休市日，農委會也參與其中。但農委會官員表示，農委會有收到開會通知單，但僅是列席，並不參與表決和決策，因此慣例都不會出席，而陳吉仲強調，各地批發市場的主管機關都是地方政府，營業日和休市日也都是由地方政府做最後決定。

《中央社》報導，台北市市場處處長許玄謀2日表示，2月27日發生蔬菜到貨量暴增狀況，除台北市批發市場外，其他各縣市像三重、板橋市場蔬菜到貨量也增加20%以上，各地批發市場都遇到相同狀況，市場處事後也立即提出因應機制，但作法確實未盡妥適，會深刻檢討，將持續和產銷雙方溝通，防止類似事件再發生，批發市場蔬菜到貨量及均2日已恢復平穩。

除了休市，天氣忽冷忽熱也可能是原因

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示認為，相隔一週多就兩度休市各三天，比較少見，但菜價不穩不能全怪休市，還有冷暖不定的天氣因素。

蘇茂祥告訴中央社記者，2月21、22、23日有強烈大陸冷氣團的因素，天冷蔬菜生長緩慢，採收量減少，交易量當然也減少，使得連休三天前的台北果菜批發市場整體蔬菜在23日交易均價為每公斤28元。接著三天休市時回暖，蔬菜生長速度回復，但是交易日少了三天，使得2月27日開市量增價跌，交易均價每公斤21元。

蘇茂祥認為，台北果菜市場也不是沒有連休三天過，21元的均價雖然不算低，但是差7元，農民嚇一跳，才會認為都是因為休市三天所致，但是採收量增價跌，不是全都歸咎三天休市，天氣忽冷忽熱也是原因。

蘇茂祥補充，間隔一週多就前後兩度休市三天比較少見，通常是休兩天、三天或是三天、兩天搭配，而今年元宵節後休三天是因為跨到3月5日週一，週一原本就休市，去年沒跨到週一就休市兩天。他坦言，台北果菜批發市場在元宵節後排定3月5到7日休市三天，要立即調節改成休兩天，時間上來不及，以後休市日期則可以調整。

今日開始又休市，北農、各縣市政府、農委會怎麼因應？

《自由時報》報導，針對今日開始連休三天的考驗，農委會今早召開記者會，農委會副主委陳吉仲表示，過去僅有2016年遇到年後連休三天，從未遇過連續兩週，今年是首次遇到，加上天氣好，葉菜類生長速度快，才會造成產量暴增，針對問題，農委會已啟動相關措施。

（中央社）1日下午，北農和台北市產發局同時對外公告四大因應措施今日的休市：

比照春節前加強作業模式，8日開市後現場工作人員全部停休，務必將農產品完全銷售。 加強鼓勵大消費戶（大量批貨之承銷人），進場增加採購量。 籲請供應單位分散市場供貨，並請農友機動調整採收、出貨。 調整卸貨場地並擬妥交通疏散方案，加速貨源集散速度。

農糧署副署長蘇茂祥告訴中央社記者，為了穩定菜價，已透過各項廣宣通知農民、產銷團體、批發市場應及早因應，也協調產地農民團體協助提供冷藏庫供農民貯藏，調節蔬菜供應。

蘇茂祥表示，年後短期葉菜類產量增加，農糧署將請二崙、新港農會等短期葉菜類供應單位，分散供應市場，避免集中供應台北果菜批發市場，穩定蔬菜價格。瓜菜類部分由於氣候轉暖，瓜菜生長快速，將輔導農民團體與生鮮超市及量販店等直銷通路契約供應，分散市場供應。

另外，今年適逢日本寒冬大雪，對進口蔬菜的需求大增，台灣甘藍外銷訂單粗估已超過130餘櫃，目前已出口約50櫃（1,000餘公噸），還有超過1,600公噸出口需求，將持續輔導農民團體加強備貨出口，預估持續出口至5月份。

蘇茂祥指出，也將督促台北果菜市場，開市當天比照春節前加強作業模式因應，包含拍賣場現場工作人員全部停止輪休，全力投入拍賣交易作業，並延長拍賣時間、宣導各大承銷人及消費戶加量採購、宣導供應單位分散市場供貨，並請農友機動調整採收、出貨時間並加強調整市場卸貨場地及交通疏散，使貨源能快速分散、貨暢其流。

《中央社》報導，雲林縣政府農業處副處長許永瑜表示，研擬向台北市政府反映，基於前車之鑑，希望不要再出現連續休市情形，並協調冷藏業者加強作業，且尋覓團膳等大宗購買，抒解葉菜類蔬菜無法存放太久的壓力。

土庫農會總幹事黃萬聰表示，未來尋求新北市、桃園等大宗批貨業者到產地直接購買，協助農民解困。二崙鄉農會秘書吳曜宇表示，二崙鄉農會已經開始勸導菜農耕除（將已經可以採收的農產品犁掉作肥料），等待復耕及後市好價格，以免血本無歸。農會也協調冷藏業者協助，吳曜宇表示，農會自行補助農民每件（20公斤）新台幣三元，盼減少農民損失。

休市時間由誰決定？

《上下游》報導，台北市產業發展局市場處批發市場科科長高振翔表示，每年休市日程會議參與單位包含台北農產公司、台北漁產公司、台北畜產公司、四大農民團體（青果社、中華民國農會、台灣農業合作社聯合社、中華民國果菜合作聯合社），還有台北市蔬菜、青果、魚類三公會，以及台北農產運銷發展協會、台北市家禽批發市場業者代表會、台北市家畜肉類同業公會、台北市公有零售市場攤商權益促進會、中華民國青果公會全國聯合會、臺北市農產承銷商協會，以及台北市政府市場處等17個相關單位共同討論，以多數共識決的方式來決定。

代表北農出席會議的業務部經理吳天明說，「我們去年五月份有提出書面意見，表示不宜連續休市三日，也在7月6日當天的會場上，跟四大農民團體共同表達反對立場，可是只有我們五個單位反對，其餘不是贊成就是沒有意見，那共識決的結果當然就是現在引發爭議的休市日程。」

《上下游》報導，台北漁產公司總經理陳志芳表示，「每年年中台北市政府會召集會議，找農產、漁產、畜產、花卉、攤商代表、農民團體等單位，共同討論隔年的休市日。由於年後生意冷淡，攤商方面認為今年正月初九天公生禁屠的這一天是星期六，與固定休市的星期一很接近，因此才會決定乾脆休市三天。」

但是，蔬果產品的特性跟漁產、畜產很不同，漁產、畜產多養幾天沒有關係，可是葉菜類和連續採收的作物，不收成就會老化。

台北農產公司總經理吳音寧表示，去年台北市政府召集會議討論2018年休市，她委由業務部經理開會，也有在會議中表達反對連續休市三天的立場。不過，她當時並沒有意識到情況會如此嚴重，經過這次經驗後，她表示，「我會慎重考慮蔬果與漁產、畜產的差異，堅持農村產地的立場，未來除了年假之外，絕對不能再有這種連續休市三天的情況發生。」

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核稿編輯：楊之瑜