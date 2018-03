【董恒秀專欄】行船湄公河閒步龍坡邦

2015年4月時值東南亞潑水節期間,我們一行人於16日從泰國清孔出關在寮國會曬入關,隔天一早於會曬碼頭搭船,開始兩天的湄公河之旅。行駛湄公河的船隻載著我們,穿過水音、穿過山谷、穿過夏的暈熱、穿過林樹的凝視,如歌航行。

由於湄公河河床多岩礁並不適合大型船隻通行。從會曬走湄公河到龍坡邦的背包客搭的是長尾船,這種船可以說是湄公河上的公共汽車。大熱天搭兩天的船不一定很好玩。我在龍坡邦夜市買東西時碰到三位韓國背包客,簡單聊起搭船的事,他們搖頭說,挺難受的。

不過,我倒是坐船坐得挺開心。因為沿河風光讓我應接不暇,更且會下船走訪不同的部落,同時我們把整艘船租下來,由船東打理一切飲食,加上有同伴們自發的活動,歌聲與歡笑聲驅走了不少熱浪,也讓行船更輕快。

湄公河之行非常吸引我之處在於可以上岸走訪居住在湄公河沿岸的部落。我們下船的第一站是到赫蒙族(Hmong)部落。怎麼判斷是赫蒙族呢?從住屋判斷。赫蒙族與佬族、老聽族不同之處在於將住屋蓋在地上,而不是木樁上。同伴中有人被他們的居住環境與台灣一百多年前高山原住民居住環境相差無幾嚇一跳。我沒有特別驚訝,不過有些不解他們的生活為何如此艱困?

他們並非生活在難以到達的原始森林裡,而是在湄公河邊,離泰北很近。固然寮國有三分之一的人民生活在貧窮線以下,但他們與我們之後去的老聽族與佬族部落相比,物質生活水平真的相差很大。難道跟政治有關?

寮國內戰從1950年代中期打到1975年,在寮共(Pathet Lao)打敗老撾王國(Kingdom of Laos)取得政權後告一段落。不過內戰期間因部分赫蒙族加入由美國中情局(CIA)支持的皇軍部隊,為王室效命,在寮共掌權後,赫蒙族遭受種族大屠殺的命運。寮共誓言要將這些美國同路人全部消滅。人口僅40萬的赫蒙族,有10萬人遭屠殺,20萬人逃離到泰國,有些躲在深山的赫蒙族戰士曾在2003年現身。這一年在各方角力與協調下,美國政府終於願意接收一萬五千名赫蒙族難民。

寮共政權在1990年初期曾允諾讓六萬名滯留泰國的赫蒙族難民回國,不過多數赫蒙族難民拒絕回寮國,僅少數人回去,這些回去的人飽受歧視與殘酷對待,因此有些人又再度逃到泰國。

越戰期間在寮國發生的秘密戰爭,為美國賣命的赫蒙族老兵,因小布希總統於2001年簽署頒佈的《美國愛國者法案》,導致這些過去參與武裝衝突的老兵被歸類為恐怖份子,因而無法進入美國。美國於秘密戰爭中在寮國投下的炸彈數量高於二戰期間所投炸彈的總數。

USA PATRIOT Act,為Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act的縮寫,中文意思是為團結並強化美國而使用適當手段阻止或避免恐怖主義法案