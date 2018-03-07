【董恒秀專欄】行船湄公河閒步龍坡邦

2015年4月時值東南亞潑水節期間，我們一行人於16日從泰國清孔出關在寮國會曬入關，隔天一早於會曬碼頭搭船，開始兩天的湄公河之旅。行駛湄公河的船隻載著我們，穿過水音、穿過山谷、穿過夏的暈熱、穿過林樹的凝視，如歌航行。

由於湄公河河床多岩礁並不適合大型船隻通行。從會曬走湄公河到龍坡邦的背包客搭的是長尾船，這種船可以說是湄公河上的公共汽車。大熱天搭兩天的船不一定很好玩。我在龍坡邦夜市買東西時碰到三位韓國背包客，簡單聊起搭船的事，他們搖頭說，挺難受的。

不過，我倒是坐船坐得挺開心。因為沿河風光讓我應接不暇，更且會下船走訪不同的部落，同時我們把整艘船租下來，由船東打理一切飲食，加上有同伴們自發的活動，歌聲與歡笑聲驅走了不少熱浪，也讓行船更輕快。

Photo Credit：董恒秀攝影 老聽族少女

湄公河之行非常吸引我之處在於可以上岸走訪居住在湄公河沿岸的部落。我們下船的第一站是到赫蒙族（Hmong）部落。怎麼判斷是赫蒙族呢？從住屋判斷。赫蒙族與佬族、老聽族不同之處在於將住屋蓋在地上，而不是木樁上。同伴中有人被他們的居住環境與台灣一百多年前高山原住民居住環境相差無幾嚇一跳。我沒有特別驚訝，不過有些不解他們的生活為何如此艱困？

他們並非生活在難以到達的原始森林裡，而是在湄公河邊，離泰北很近。固然寮國有三分之一的人民生活在貧窮線以下，但他們與我們之後去的老聽族與佬族部落相比，物質生活水平真的相差很大。難道跟政治有關？

寮國內戰從1950年代中期打到1975年，在寮共（Pathet Lao）打敗老撾王國（Kingdom of Laos）取得政權後告一段落。不過內戰期間因部分赫蒙族加入由美國中情局（CIA）支持的皇軍部隊，為王室效命，在寮共掌權後，赫蒙族遭受種族大屠殺的命運。寮共誓言要將這些美國同路人全部消滅。人口僅40萬的赫蒙族，有10萬人遭屠殺，20萬人逃離到泰國，有些躲在深山的赫蒙族戰士曾在2003年現身。這一年在各方角力與協調下，美國政府終於願意接收一萬五千名赫蒙族難民。

老龍族孩童們，Photo Credit：董恒秀攝影

寮共政權在1990年初期曾允諾讓六萬名滯留泰國的赫蒙族難民回國，不過多數赫蒙族難民拒絕回寮國，僅少數人回去，這些回去的人飽受歧視與殘酷對待，因此有些人又再度逃到泰國。

越戰期間在寮國發生的秘密戰爭，為美國賣命的赫蒙族老兵，因小布希總統於2001年簽署頒佈的《美國愛國者法案》，導致這些過去參與武裝衝突的老兵被歸類為恐怖份子，因而無法進入美國。美國於秘密戰爭中在寮國投下的炸彈數量高於二戰期間所投炸彈的總數。

USA PATRIOT Act，為Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act的縮寫，中文意思是為團結並強化美國而使用適當手段阻止或避免恐怖主義法案

目前仍有很多赫蒙族難民滯留在泰國，他們對寮共政府仍有很深的疑懼。或許赫蒙族在寮國仍被歧視，不容易生存，所以我們看到的赫蒙族部落生活條件很艱困？不過這純是我個人的猜測，真正原因還有待專家學者探究調查。少數民族像赫蒙族選邊站選錯了，不僅遭到幾乎滅族的命運，還被當做燙手山芋丟來丟去，可說是狡兔死走狗烹。而寮共如此仇視美國的同路人，美金在寮國卻很好用，諷刺吧。

在這個赫蒙族小村裡，看著鐵匠揮汗打鐵，小男孩光著身子，每戶人家都家徒四壁，覺得自己這樣的走動蠻打攪他們的生活。我跟來兜售編織手環飾品的女孩買了一個，其實我想全部買下，偏偏沒帶夠零錢，只好作罷。上船後，望著黃黃的河水，思索著如何在好奇與尊重間找到平衡點。我們下一站是老聽族部落。

Photo Credit：董恒秀攝影

對許多人來說，湄公河聽起來熟悉，但感覺陌生，或許一個原因是它大部份的河段無法行駛觀光兼運輸的渡輪。同時湄公河很少出現在台灣的新聞報導，要不是這次親身搭船遊寮國境內的湄公河，對其印象實在不具體。

坐船時，有人問萊茵河與湄公河沿岸，哪個較美？這真是個見仁見智的問題，要看從哪個角度比較。對從年輕就到德國留學，之後在德國事業有成的柯泗濱大哥而言，他覺得湄公河較美，因為沒有人工修飾，具原始本色。不過他實在對寮國情有獨鍾。

我們這一團從會曬走湄公河到龍坡邦，是台灣第一團，而這個行程是他建議的。我問他為何對寮國這麼深情？他說，他的員工來自好幾個國家，其中寮國籍的員工，誠實、認真、溫和的特質，讓他印象深刻。他向他們學寮語，也跟他們回到寮國，一到寮國就愛上那裡的人民與風土，甚至在永珍購屋（給員工家人住，自己只保留一個房間），而這已是二十幾年前的事了。

Photo Credit：董恒秀攝影 從普西山看向龍坡邦古城

整整兩天行船湄公河，有許多時間可以請教他關於他在寮國的見聞。其中他提到仁醫趙書忠，讓我印象深刻，甚至感動。柯大哥說：「1994年左右在永珍認識他，年輕醫生帶著剛出生的小孩和妻子，充滿了理想，想要幫寮國蓋基督教醫院，就像嘉義基督教醫院一樣，免費送給寮國。等了五年，最後寮國外交部通知，中國不准。同時間跑遍了寮國義診，藥品嘉基寄給他。有一次小孩生病，他太太曾對我抱怨說，自己小孩都看不好，還要義診！他卻笑著說，隔一兩天就會好。」

幼時因家裡窮，小時候在廟裡讀書，佛經可以從頭背到尾，然後從尾背到頭，是個佛教徒。1970年代共產黨來了，他父親有一本老的中華民國護照，因此被救總安排到台灣，進了師大附中，考上醫學院，到嘉基當醫生。最後到寮國設醫院，得知設醫院被拒絕後，跑到昆明學中醫。寮國缺乏藥品，中醫也許較適合寮國。

由於寮國不承認台灣醫學位，趙書忠透過永珍醫院副院長幫忙，到處義診。也籌款幫醫院蓋病人家屬住房，好讓交通不便須帶碗鍋到醫院的家屬，可以在醫院睡覺與煮飯。曾問他放棄高薪到寮國義診，生活怎麼辦？他說，嘉基每月給他五萬。這五萬可是包括付房租與小孩讀書費用啊。聽了真心酸。他已變成基督徒，因一開始到台灣，是基督教幫了他。他不接受採訪和捐款，但有和香港慈善團體合作，因台灣和寮國沒有邦交也沒設辦事處，可知在寮國義診有多困難。

在這個大資本家不斷累積個人財富製造更多窮人的世界，就是有少數像趟醫師這樣以整個生命的熱情，貢獻所長，將自己的需求降到最低，讓窮困者可以獲得醫治與照料。不過當這樣大心量人的妻子與孩子真是不容易啊！

Photo Credit：董恒秀攝影 老聽族年輕女子

夏天的陽光洒在湄公河上，粼粼閃熱，但是早上的河風吹來仍有清暢之感。談話中我們來到另一個部落，老聽族部落。

寮國境內湄公河河長777.4公里（湄公河＋上游瀾滄江總長為4180公里），來到這個部落到底行駛多少公里不清楚，我們一上岸，就看到一群兒童在河裡玩水，一個小女孩在沙灘上翻筋斗，對我們這群外來者毫不好奇。往部落走時一位老人家從竹編屋的窗口友善地看著我們，我們也跟他揮手致意。再往前走，看到小豬快活穿梭在高腳屋下與樹的涼蔭間，兩個小男孩似乎在舂米。悠閒自足的生活景緻迥異於先前的赫蒙族。

看到這般異國的部落，我當然拍照，不過在拍攝前會先跟他們致意，拍好了會給他們看，並教小朋友怎麼按快門。他們好奇高興，我也高興，於是就有了人類感的相繫。

Photo Credit：董恒秀攝影

老聽族（Lao Theung）的意思是丘陵上的寮國人，為寮國土著民族，農業技術仍停留在刀耕火種（slash-and-burn farming），也就是在旱季開始時使用斧頭、鐮刀將要進行火耕林區上的植物予以砍伐。在過去的瀾滄王國，老聽族為佬族的奴隸，目前約佔寮國24%的人口。

我看到一位年紀較長的婦女手臂有刺青，讓人想到泰雅族的文面傳統，猜想他們這個傳統也將像泰雅族那樣消失。天氣很熱，她們一群人坐在樹下聊天，我把拍好的照片給她們看時，柯大哥也走過來，以寮語跟她們有說有笑，他簡直就是半個寮國人了嘛。我們在村子裡繞了一圈後再度回到船上，繼續我們的行程，晚上船會停靠在北賓碼頭，我們也要在這個小鎮的民宿過夜。

從會曬到龍坡邦走湄公河一定會在北賓過夜，這個小鎮也因此有很多歐美旅客，鎮上唯一的一條主要街道上就有好幾家酒吧。我們享用過美味的寮國菜晚餐後，幾個人相約到一家酒吧喝寮國啤酒。寮國啤酒很好喝，我們把店裡的啤酒全部喝光！除了好喝外，也有可能是店裡音樂聲量很大，而且有時當地年輕人開車過去，把音樂開得震天嘎響，於是我們得大聲講話，甚至用吼的，也因此容易口渴，所以就一直喝啤酒嘍。

Photo Credit：董恒秀攝影 寮國婦女買完菜搭船回村莊

或許有人會以為寮國這樣相對後進的國家，大概比較髒亂，其實不然，他們蠻乾淨的。當然市場肉攤上的確有蒼蠅飛舞，不過這也表示他們未加連蒼蠅也不敢碰的化學藥劑。寮國的糯米很好吃，因為是純天然的看天田種出來的。雞與豬皆非圈養，而是散步、跑步長大。寮國農民買不起農藥與抗生素，所以米、蔬菜、水果、雞、豬皆為有機。

雖然晚上喝了酒，隔天還是清晨即起，一走出民宿房間就看到穿著橘色袈裟的僧侶沿街托缽。這是寮國鮮明的傳統，有老龍族居住的地方都有，不單只在古城龍坡邦看得到。其實佛教與共產主義扞格不入，為何寮國的佛寺與僧侶未遭寮共政府的破壞與迫害？根據寮國導遊的說法是，寮國的佛教是小乘佛教（亦即上座部佛教），出家人主旨在修己，不在渡人，因此沒出現像越南大乘佛教僧侶那樣遭越共迫害。

除了這個原因，有沒有可能是上座部佛教與寮國人民的生活密不可分？上座部佛教在緬甸也是非常興盛，而緬甸在中南半島共產黨掀起的大風暴中並未遭赤化，很重要的原因就是上座部佛教信仰是緬甸人民的生活重心。

我們第二天行船有一大段是水急又有綿延的巨大岩礁河段，所以要兩邊平均坐，免得失衡導致翻船。越靠近龍坡邦就越多老龍族（即佬族）部落，老龍族是寮國最大的族群，佔了寮國一半以上的人口，掌握政經資源。他們的物質生活比其他兩族好，比如北賓這個小鎮，還有接下來前往的佬族村莊。

Photo Credit：董恒秀攝影 僧侶在建於1560年的香通寺廣場一角協力搭建棚子

這個村莊外圍有美麗的菜園，靠河處一隻黃牛在野芝麻園裡孤零著。這個村莊比較大，有雜貨店，也可以買到預付卡，整個村莊的景象像1960年代台灣的鄉下。時值寮國的新年假期，有大學生回來過年，在村子寺廟旁的大樹下以英語和我們交談。寺廟裏坐滿了聽經的村民，男性坐在裡面，女性坐在外面。

往船靠岸的河灘走時，遇到小女孩們拿著圍巾追著我們買，我買了兩條，其中一條繡有兩隻孔雀的我特別喜歡，回到台灣寄給德國友人Helga，她收到後很高興，說她非常喜愛！

接下來去的地方是一般到龍坡邦旅遊坐船遊湄公河會去的景點，也就是發現至今有四百多年歷史、石灰岩形成的唐丁古洞。洞裡有佛像群，高度從10公分到一公尺半不等。其實這裡的風景很不錯，只是遊客甚多，我相信天氣涼爽、遊客少時，輕快爬著階梯，讓山與水在眼睛裡散步，會是一件賞心的事。

在這段湄公河之旅裏最大的觀光購物村莊就是釀酒村與織布村。雖然是觀光的地方，我覺得時間若不趕，可以邊散步邊看，因為寮國的手工織布很讓人喜愛，同時村莊的建築也蠻有意思的。再回到船上時，太陽已不再嚴厲炙烤我們。見夕陽浴洗在湄公河裡，然後清潔地像紅淨小孩跑到山後去吃晚餐了。我們在龍坡邦碼頭停泊，回首數百公里湄公河的夜正瀚瀚降臨。

Photo Credit：董恒秀攝影 湄公河落日

隔天，醒來的龍坡邦，橘紅的托缽身影沿著早晨的心跳聲，伸展著⋯⋯

古城法國街沿街兩層樓高的房子，寮式深褐色屋瓦，配上法式純白或黃色牆面，以十九世紀末的速度釋放時光，我們來自秒針世界的旅人，來到龍坡邦像時針的溪流，感覺著自己腳跡的倒影。清晨五點即起，為的是能在六點到法國街普西山下靠近皇宮博物館一帶，一睹上座部佛教僧侶沿街托缽化緣。這是此地佛教徒每天佛化生活的一部分，長時間的持續形成強烈特色，吸引著外來者的目光。

但是越來越多的好奇會不會破壞原來牽動我們懷想的質樸與美麗？寮國是上座部佛教，僧侶奉行佛陀時代「過午不食」和「托缽乞食」，一天只吃早、中餐。同時沒有吃素的規定，化緣到什麼就吃什麼，隨緣。

而在早餐前我們要去走一趟離皇宮博物館不遠的普西早市。這個傳統市場乾淨，販賣各種東南亞夏季蔬果、雞肉、豬肉、鮮魚、早點，也有麵攤、米攤、賣法國麵包的，一眼望去五顏六色的熱鬧，交織著一張張生活的臉孔。

Photo Credit：董恒秀攝影 Joma咖啡店的晨光

逛過市場後，我並不想回旅館用餐，而是滿心想著到寮國通柯大哥一再提的Joma咖啡館吃早餐。若是以我一貫的自己旅行，一定騎著自行車，找一朵雲一起漫游古城！不過這次是團體行動，我不能擅自走，萬一迷路會造成大家的不便。就在我若有所思時，美惠姐竟像天使般騎著自行車降落在我面前！

問她自行車可以讓我騎嗎？她熱心地說，好啊！就在我要上路時，迎面而來滿臉笑意騎著自行車的柯大哥！真的是心想事成嗎？我興奮地問柯大哥可以帶我去Joma吃早餐嗎？他立馬答應。還有一個人也很想騎車，那就是與大家都好相處、落落大方的德國律師Albert，就那麼巧他也心想事成騎到車子！於是我們三人漣漪般舒怡地騎著腳踏車前往Joma咖啡館。

到了咖啡館，已經不少人在排隊點餐，清一色歐美旅客。他們兩位食量不大，僅各點一杯寮國咖啡，我則除了咖啡外，多點了柯大哥建議的法國土司加青芒果切片，聽起來有些奇怪，但吃起來真爽口！寮國咖啡也好喝呢。

柯大哥在德國唸書時就認識了Albert，他們是三十幾年的老朋友。其實德國人喜歡到寮國旅行，還佔寮國外國旅客第一名。他們兩人不止一次行旅龍坡邦，這個在1995年被聯合國教科文組織評定為世界文化遺產、人口僅五萬的古城。

「有天下午我走在往普西山頂的階梯上，四下空無一人，整個普西山只我一人，非常安靜。突然一陣大雨來襲，我被淋得溼透，但感覺很棒！雨後的清涼加上詩意的薄霧，那樣的幽靜、那樣的空寧，有如世外桃源。」

Albert說著他那難忘的經驗。柯大哥也說，在雨季的寮國，讓午後的一陣大雨淋，是一件痛快的事。我爬普西山時沒遇到雨，但喜見湄公河上的夕陽像橙橘熟了，一大顆地亮滴我們旅程的精彩。才三百多公尺高的普西山，駐足山頂可以將整個城盡收眼底，我的眼光啊，像鳥一樣飛翔！

偶然吃到異鄉清摯的早餐，讓人愉快，我們小確幸地騎在古城清幽的時間裡，夏光閃爍，湄公河遼遠圍繞。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航