跟著一起開工的疼痛：為什麼我一到公司就開始不舒服？

文：ATX徒手治療研究室

終於還是來到年假結束開工的時刻，你踏著沉重步伐，走進公司大門，想到又要面對的基掰老闆或是基掰的客戶，心情比起你過年養起的肚皮還要沉重。當你進去你的座位，並且繼續你被社會摧殘的一年之後。咦？怎麼往常的痠痛又跑出來了，明明年假期間也是天天坐著看電視打麻將，而且絕對也不是甚麼符合人體工學的姿勢，怎麼都沒事，或是只有一點點不舒服。但一到公司就開始不舒服了呢？

沒關係，你非常的不孤單，其實很多人有著跟你一樣的情況。到底為什麼我們一到工作場所就開始不舒服，但放假就都不會呢？

工作環境的特殊性

雖然說在家也是都坐著看電視，但是家裡的環境跟公司的環境或許還是有所不同。而造成你只要一到公司就會不舒服。譬如你的電腦是不是在桌子的左右兩邊，造成你必須要轉頭45度才能辦公。那當然你一工作就會有單邊的脖子或是腰痛。

圖片來源：作者提供 L型的辦公桌常常會讓人要轉頭辦公

還是你的辦公椅太矮／高了？或是螢幕太矮了，造成你必須要在給肌肉很多負擔的姿勢下工作，那當然會有痠痛的感覺跑出來。

圖片來源：作者提供

當然還有一種情形就是你不是上班族，而是一些必須要一直重複動作的職業，例如廚師，或是搬運工，甚至運動選手，那當然這些動作就會直接造成你的不舒服。

壓力造成的不舒服

但如果你的辦公桌跟你家麻將桌沒什麼不同，而且你幾乎是一到公司（甚至還沒到公司）就開始痠痛了，那你就很有可能是因為壓力造成你的肌肉張力變強引發的疼痛。

曾有科學家將受試者裝上肌電圖之後，叫他們做一些需要腦力的任務，他發現，幾乎所有受試者的肌肉張力都在做任務的時候有著上升的情況。其實這是我們身體演化下來很自然的反應，當面對壓力的時候，必須要把肌力誘發出來去面對迎面而來的挑戰（在史前時代這可能是指一隻陌生的猛獸），或是去防禦即將到來的受傷。

但在現代社會，我們不像原始人一樣只要捕捉到獵物就壓力釋放了。我們可能會長時間處在慢性的壓力之下，所以會造成肌肉張力持續性的變強（甚至結構的改變），自然就會引起一些慢性的肌肉痠痛症狀。

所以當你回到那個讓你充滿壓力的環境下，肌肉又要開始增加張力讓你去面對那個未知的野獸，你的痠痛自然就會回來了。

那我應該怎麼辦呢？

當然是辭職 面對上述症狀，如果你是因為工作環境造成相關痠痛情形，首先要先看能不能調整工作環境讓你身體不要承受過多的壓力。（將螢幕抬高，將椅子墊高等等）當然如果你也不確定自己是否有工作環境的問題，可以去找物理治療師，將自己工作的環境拍照下來給他做評估。

而如果因壓力造成的肌肉張力過強，則可以先找一些抒發壓力的活動，例如瑜珈、靜坐、冥想、 上 PTT 發廢文 等等。但如果這些活動對於工作時候的疼痛沒有改善，則可能需要接受核心控制的訓練運動，讓因為肌肉張力變強而產生的一些肌肉代償、或使用錯誤的肌肉等情況改善，才能對疼痛有長久的緩解。

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本文經ATX徒手治療研究室授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航