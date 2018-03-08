連鎖超市創舉：全球第一個「無塑貨架」在荷蘭問世

本報2018年3月2日綜合外電報導，姜唯編譯；蔡麗伶審校

全球第一個無塑超市貨架2月28日在荷蘭正式上架了。提倡無塑運動的人士認為，這是他們面對塑膠污染戰爭的重要轉捩點。

這間位於阿姆斯特丹的超市每日上午11點開門營業，屆時顧客可以從700多種無塑產品中進行選購，所有無塑產品都位在同一條通道上。

英國衛報報導，隨著塑膠廢棄物對海洋、棲息地和食物鏈造成的損害日益受到關注，無塑貨架也應運而生。科學家已警告，塑膠污染現在非常普遍，以致於可能會對自然界造成永久性傷害。

今年稍早，衛報調查顯示，英國超市是塑膠廢棄物的主要來源，每年產生100萬噸。過去的12個月間，倡議人士不斷呼籲所有超市提供一區的無塑貨架。

塑膠或無塑產品俱全 消費者可自行選擇購買

「塑膠地球」組織（A Plastic Planet）聯合創始人蘇德蘭（Sian Sutherland）表示，無塑貨架的問世是「全球打擊塑膠污染的關鍵時刻」。

「幾十年來，顧客一直在消費著購買食物、飲料不能不用塑膠的謊言。但一個無塑走道就可以破除迷思。我們終於慢慢地看到未來的這一天，消費者逛超市時將能自行選擇購買塑膠或無塑產品。而現在的我們別無選擇。」

第一個無塑貨架將在荷蘭Ekoplaza連鎖超市的阿姆斯特丹分店上架。該公司表示將在今年底前在其74個分店推出類似的貨架。

為塑膠包才找替代品 食品飲料業跨出一大步

Ekoplaza執行長德斯（Erik Does）過去一個月間一直在準備這個活動。他說這一步是食品飲料業「邁向更光明未來的重要墊腳石」。

「我們知道，我們的顧客已經受夠厚厚的塑膠包裝一層又一層包起來的產品。無塑貨架是測試可堆肥生物材料的創新方式，可為塑膠包裝提供更環保的替代產品。」

700多種無塑產品將上架，包括肉類、米、醬料、奶製品、巧克力、麥片、優格、零食、新鮮水果和蔬菜。

The world’s first Plastic Free Aisle has opened in the Amsterdam branch of @Ekoplaza in a collaboration between the Dutch store, campaign group @aPlastic_Planet and London studio @Made_Thought https://t.co/nksLZgH7oJ pic.twitter.com/oye4wrtRJo — Creative Review (@CreativeReview) February 28, 2018

不會比較貴 必要時使用替代性生物分解包材

活動人員表示，這些產品不會比塑膠包裝的產品昂貴，必要時用替代性生物降解包裝，而非完全放棄包裝，「可擴充且方便」。

他們補充說，這個貨架將成為「創新可堆肥生物材料以及玻璃、金屬和紙板等傳統材料的實驗貨架」。

蘇德蘭說：「用塑膠這樣堅不可摧的東西包裝食物這種壽命短暫的東西絕對不合邏輯。塑膠食品和飲料包裝在用後幾天之內仍然是可用的，而且幾個世紀後仍然存在地球上，具有相當破壞力。」

九成英國人支持 盼無塑貨架進駐當地超市

倡議人士指出，食品雜貨零售業佔所有塑膠包裝的40％以上。最近的一項調查顯示，91％的英國人支持引進無塑膠貨架。

衛報對超市塑膠包裝的調查發現，英國最大超市每年創造超過80萬噸塑膠包裝垃圾。然而包括特易購、Sainsbury's等主要連鎖超市都拒絕透露他們的塑膠產量，因為這個資訊是商業機密。

上個月，英國首相梅伊（Theresa May）也提及塑膠污染的挑戰，同時制定了政府的環境政策。她特別強調超市的角色，呼籲超市引進無塑貨架。但她也因為沒有採取任何具體措施來支持她的呼籲而遭到批評。

蘇德蘭說，推廣無塑貨架的倡議人士正在與所有主要的英國超市談判，但到目前為止，還沒有人承諾推出無塑貨架。「歐洲最大的超市必須向Ekoplaza看齊，以保持領先地位，並儘早引入無塑貨架，好阻斷源源不絕的塑膠垃圾流。」蘇德蘭表示。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航